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От всех операционно-кассовых работников Сбербанка хотим выразить огромную "БЛАГОДАРНОСТЬ" за поздравление с Новым Годом (касательно выплат премий в конце года). Такого унижения и позора не было даже в кризисные года.
Накануне нам объявили, что мы молодцы - выполнили плановые показатели, и в итоге все операционно-кассовые работники (не включая заведующих и специалистов отделов) получили ОГРОМНУЮЮЮЮ премию (годовая+за выслугу+зарплата) в пределах от 45 до 60 тысяч рублей. А премии руководителей в ДЕСЯТКИ раз больше. Такое отношение отбивает всякое желание работать, улыбаться и т.д.
Ещё раз спасибо! Работники тыла.
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Чертовка • сотрудник
03.01.2012 21:24
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Читайте мой отзыв на Ваш предыдущий отзыв. Если не представляете, "как" всё это складывается, то зачем постить. Переходите на работу к своей жене - я Вас, уверяю, оцените ситуацию весьма скоро!
Изменено:
была такая мысль - работать в Сбере вместе. но от нее решили отказаться только потому. что в случае форс-мажора работодателя у одного из супругов, 2-й хоть как-то сможет приносить доход в семейный бюджет. Если же супруги работают в одной организации и у работодателя проблемы (сокращения,не выплаты з/платы), то тогда придется реально туго-а у нас 2-е маленьких детей и ипотека. так что решили. что работать надо в разных организациях-так надежнее. оклады у нас практически одинаковые. вот только жене платят премии,13-14 (в хорошем размере).а у меня как-то с этим сложновато. так что реально ее годовой доход больше моего (сравнивали по 2 НДФЛ). сам 4 года работаю в службе безопасности - вед.спец. по работе с просрочкой. В нашем банке про 13-14 з/платы речи нет и никогда не было - по крайней мере я ни разу ее не получал. на работе на нормальном счету(иначе бы выгнали))))))))))
Тут с Вами трудно не согласиться.
Но топикстартер пишет о недооцененности и переоцененности труда, как я понимаю. Прослеживается весьма странная и абсурдная логика в среднем и более высоком звене т.н. "менеджеров": "Мне платят больше и, следовательно, я и работаю больше. А если я где-то "провис", так это из-за низшего звена, а никак не от своей глупости".
Дрессированные звери - это в центральном ОСБ, полагаю. Речь идет о "низах", о тех, кто пашет, сеет и собирает урожай (зарабатывает Сберу сверхприбыли), а не о тех, кто шуршит бумажками "наверху".
в декабре вобщето зарплата состоит из:
оклад + мес. премия за ноябрь + мес. премия за декабрь + квартальная + годовая (13я) + за стаж (14)
и сейчас разделите эти 45-60тыщ на все
окажется что премии по 5тыщ а ведь целый год работать на эти премии пришлось...
я в этом году так ждал премию за стаж (14ю) первый раз получал - дали 6,5 тыщ
а тем кто отработал более 20лет еще обидней им по 10дали
хотя они всегда получали 20-30тыс в прошлые годы...
представление для детей сотрудников всех отделений СберБанка в г.Владимире ,в том числе и для детей сотрудников филиалов (для детей членов профсоюза) - раздела на касты (слава богу)пока нет. И эти представления регулярные - по крайней мере на протяжении последних 5-ти лет (старшей 8лет - сначала одна (ну вместе с мамой есс-но)ходила). потом стали 2 дочки вместе ходить.На следующий год старшая отдельно пойдет - там проводят несколько представлений в день - одно для малышни, а 2-е - для детей постарше. РЕСПЕКТ И УВАЖУХА руководству - огромное человеческое спасибо за праздники для наших детей!!!!У меня знакомая в Обл.Суде работает - так вот у них Новогодний утренник для детей судей и для детей остального аппарата суда - ОТДЕЛЬНО. Я как узнал - чуть в осадок не выпал.