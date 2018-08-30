От всех операционно-кассовых работников Сбербанка хотим выразить огромную "БЛАГОДАРНОСТЬ" за поздравление с Новым Годом (касательно выплат премий в конце года). Такого унижения и позора не было даже в кризисные года.



Накануне нам объявили, что мы молодцы - выполнили плановые показатели, и в итоге все операционно-кассовые работники (не включая заведующих и специалистов отделов) получили ОГРОМНУЮЮЮЮ премию (годовая+за выслугу+зарплата) в пределах от 45 до 60 тысяч рублей. А премии руководителей в ДЕСЯТКИ раз больше. Такое отношение отбивает всякое желание работать, улыбаться и т.д.



Ещё раз спасибо! Работники тыла.