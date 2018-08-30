Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Сбербанк России»
смотреть все отзывы банка (1970)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Накипело отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
От всех операционно-кассовых работников Сбербанка хотим выразить огромную "БЛАГОДАРНОСТЬ" за поздравление с Новым Годом (касательно выплат премий в конце года). Такого унижения и позора не было даже в кризисные года.

Накануне нам объявили, что мы молодцы - выполнили плановые показатели, и в итоге все операционно-кассовые работники (не включая заведующих и специалистов отделов) получили ОГРОМНУЮЮЮЮ премию (годовая+за выслугу+зарплата) в пределах от 45 до 60 тысяч рублей. А премии руководителей в ДЕСЯТКИ раз больше. Такое отношение отбивает всякое желание работать, улыбаться и т.д.

Ещё раз спасибо! Работники тыла.
Чертовка • сотрудник
03.01.2012 21:24
48 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
АДВ1972
03.01.2012 23:12
По поводу размера премий - в официальных отчетах на сайте ЦентроБанка она должна фигурировать, она указана. В прошлом году мой банк был в убытке , а премии ТОПам- десятки миллионов(9 человек). В Этом году прибыль примерно 3,5 миллиарда (активы - 550 миллиардов),размер бонусов увеличен в 8 раз.Ну и что, что кому-то дали миллионы - Вам не хватает на праздничный стол, на обновы и подарки детям?????? наверное СБ и подарки детям вручил???, и утренники организовал???? по крайней мере во Владимире было именно так - с подарками, приглашением артистов, участием дрессированных зверей в холле банка-дочки были счастливы (без иронии). Я сам работаю в крупном частном ком.банке(жена в сбере) - о премии в 45 штук и не мечтаю, а дали бы - был бы счастлив и благодарен руководству!!!Вот как то так.
Александер666
04.01.2012 00:38
АДВ1972
Читайте мой отзыв на Ваш предыдущий отзыв. Если не представляете, "как" всё это складывается, то зачем постить. Переходите на работу к своей жене - я Вас, уверяю, оцените ситуацию весьма скоро! smile:D

Изменено: Александер666 - 04.01.2012 00:42
dg_
04.01.2012 00:57
Поддерживаю Александра, эти 45 тыс. - это все выплаты на следующий квартал, до апреля голый оклад, так что недовольство обосновано...((
АДВ1972
04.01.2012 10:17
Александер666
была такая мысль - работать в Сбере вместе. но от нее решили отказаться только потому. что в случае форс-мажора работодателя у одного из супругов, 2-й хоть как-то сможет приносить доход в семейный бюджет. Если же супруги работают в одной организации и у работодателя проблемы (сокращения,не выплаты з/платы), то тогда придется реально туго-а у нас 2-е маленьких детей и ипотека. так что решили. что работать надо в разных организациях-так надежнее. оклады у нас практически одинаковые. вот только жене платят премии,13-14 (в хорошем размере).а у меня как-то с этим сложновато. так что реально ее годовой доход больше моего (сравнивали по 2 НДФЛ). сам 4 года работаю в службе безопасности - вед.спец. по работе с просрочкой. В нашем банке про 13-14 з/платы речи нет и никогда не было - по крайней мере я ни разу ее не получал. на работе на нормальном счету(иначе бы выгнали))))))))))
Ssteg
04.01.2012 18:50
АДВ1972, мне кажется, это глупость про форс-мажор у работодателя!)) Как то это совсем наиграно написано у вас и звучит неубедительно!)) Идите, идите в Сбер, не бойтесь, поработайте, раз, как вы утверждаете, там сотрудники "зажрались". Поработайте, заработаете кучу денег!
АДВ1972
04.01.2012 20:59
2 Ssteg - в жизни был подобный опыт и ничего не наиграно. не знаю сколько Вам лет, но многие современные банкиры о кризисе 1998 года знают только из учебников - про "черный" вторник тем более. Так что определенный жизненный опыт есть. Кроме того в частных банках тоже не сахар - планы-планы-планы.(посмотрите каков служебный рейтинг крупных частных банков - за сотней). А разве в Сбере не было сокращений в 11-м году????разве нет планов массового перехода на аутсорсинг и сокращения штатов???Разве ГОГа не сообщил о перспективах сокращения 30-40 тысяч сотрудников в 12-м году???? ну и что делать сокращенным сотрудникам-у них семьи,кредиты??????
Александер666
05.01.2012 02:50
АДВ1972
Тут с Вами трудно не согласиться. smile:yep:
Но топикстартер пишет о недооцененности и переоцененности труда, как я понимаю. Прослеживается весьма странная и абсурдная логика в среднем и более высоком звене т.н. "менеджеров": "Мне платят больше и, следовательно, я и работаю больше. А если я где-то "провис", так это из-за низшего звена, а никак не от своей глупости".
Инфузория
06.01.2012 01:46
АДВ1972

Дрессированные звери - это в центральном ОСБ, полагаю. Речь идет о "низах", о тех, кто пашет, сеет и собирает урожай (зарабатывает Сберу сверхприбыли), а не о тех, кто шуршит бумажками "наверху".
Serr
06.01.2012 13:21
( годовая+за выслугу+зарплата) в пределах от 45 до 60 тысяч рублей
в декабре вобщето зарплата состоит из:
оклад + мес. премия за ноябрь + мес. премия за декабрь + квартальная + годовая (13я) + за стаж (14)
и сейчас разделите эти 45-60тыщ на все
окажется что премии по 5тыщ smile:( а ведь целый год работать на эти премии пришлось...
я в этом году так ждал премию за стаж (14ю) первый раз получал - дали 6,5 тыщ smile:(
а тем кто отработал более 20лет еще обидней им по 10дали
хотя они всегда получали 20-30тыс в прошлые годы...
АДВ1972
07.01.2012 00:01
2 Инфузория
представление для детей сотрудников всех отделений СберБанка в г.Владимире ,в том числе и для детей сотрудников филиалов (для детей членов профсоюза) - раздела на касты (слава богу)пока нет. И эти представления регулярные - по крайней мере на протяжении последних 5-ти лет (старшей 8лет - сначала одна (ну вместе с мамой есс-но)ходила). потом стали 2 дочки вместе ходить.На следующий год старшая отдельно пойдет - там проводят несколько представлений в день - одно для малышни, а 2-е - для детей постарше. РЕСПЕКТ И УВАЖУХА руководству - огромное человеческое спасибо за праздники для наших детей!!!!У меня знакомая в Обл.Суде работает - так вот у них Новогодний утренник для детей судей и для детей остального аппарата суда - ОТДЕЛЬНО. Я как узнал - чуть в осадок не выпал.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1970)