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Первая работа хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго времени суток!
Решила написать отзыв о банке, в котором работаю. Почему вдруг пришла такая мысль? Просто читаю уже не первый отрицательный отзыв, и со многим не согласна. Предвижу, что многие скажут, что отзыв заказной, и так далее. Ничего подобного, разумеется, но не считаю нужным кого-то переубеждать. Итак, пожалуй, начну, постараюсь объективно судить.

Итак, заработная плата. Не скажу, что заоблачная, не скажу, что низкая. Средний уровень - в самый раз. С одной стороны, все равно не хватает, но такой уж я человек, сам уровень ЗП тут не причем smile:).

Далее по списку.
Соцпакет. Ну, здесь предыдущие отзывы мне упрекнуть не в чем - я его действительно не вижу. Возможно, по незнанию. Но за полгода работы я его не увидела, лукавить не буду. По поводу коллектива. Коллектив замечательный, тут и придраться не к чему. К слову сказать, я ранее тоже конечно работала, несмотря на название отзыва, но, это было, так сказать, "временно". Для любого человека очень важен коллектив, и здесь в МКБ все в порядке smile:yep: Руководство: тоже нареканий у меня не вызывает - требовательное, разумеется, но справедливое. Так всегда было, и так всегда будет, просто работать нужно ответственно. По поводу общего комфорта - есть недочеты, но, в принципе, особой роли они не играют, так как легко исправимы.

В общем, на этой ноте я и закончу свой отзыв. Спасибо за внимание. smile:gramercy:
Lorianna_N • сотрудник
04.02.2012 18:14
5 комментариев
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Gerla-gerla
04.02.2012 18:36
"Средний уровень - в самый раз" так и будете в середине вечно довольная сидеть ни рыба не мясо
Lorianna_N
Автор отзыва
04.02.2012 18:40
Gerla-gerla
Да нет, просто на данный момент мне хватает той заработной платы, которую предоставляют, считаю, что за обьем работы - самое то. Средний уровень я имела ввиду по рынку труда)

Изменено: Lorianna_N - 04.02.2012 18:45
nastasya_88
08.02.2012 10:45
Gerla-gerla
Фу, чувствую язву. вам девушка ничего не сделала, а вы на личности к ней перешли. невоспитанность, одним словом))
Mangi
09.02.2012 21:54
если честно, отзыв ни о чем.
Lorianna_N
Автор отзыва
09.02.2012 22:11
Mangi
Знаете, давно заметила, что если отзыв не отрицательный, и ты не поливаешь никого в нем грязью, он мало кому нравится. Я прошла по всем критериям оценки и указала, что нравится, что нет.

Но все равно спасибо.
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