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|Первая работа
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток!
Решила написать отзыв о банке, в котором работаю. Почему вдруг пришла такая мысль? Просто читаю уже не первый отрицательный отзыв, и со многим не согласна. Предвижу, что многие скажут, что отзыв заказной, и так далее. Ничего подобного, разумеется, но не считаю нужным кого-то переубеждать. Итак, пожалуй, начну, постараюсь объективно судить.
Итак, заработная плата. Не скажу, что заоблачная, не скажу, что низкая. Средний уровень - в самый раз. С одной стороны, все равно не хватает, но такой уж я человек, сам уровень ЗП тут не причем .
Далее по списку.
Соцпакет. Ну, здесь предыдущие отзывы мне упрекнуть не в чем - я его действительно не вижу. Возможно, по незнанию. Но за полгода работы я его не увидела, лукавить не буду. По поводу коллектива. Коллектив замечательный, тут и придраться не к чему. К слову сказать, я ранее тоже конечно работала, несмотря на название отзыва, но, это было, так сказать, "временно". Для любого человека очень важен коллектив, и здесь в МКБ все в порядке Руководство: тоже нареканий у меня не вызывает - требовательное, разумеется, но справедливое. Так всегда было, и так всегда будет, просто работать нужно ответственно. По поводу общего комфорта - есть недочеты, но, в принципе, особой роли они не играют, так как легко исправимы.
В общем, на этой ноте я и закончу свой отзыв. Спасибо за внимание.
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2
Lorianna_N • сотрудник
04.02.2012 18:14
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Да нет, просто на данный момент мне хватает той заработной платы, которую предоставляют, считаю, что за обьем работы - самое то. Средний уровень я имела ввиду по рынку труда)
Изменено:
Фу, чувствую язву. вам девушка ничего не сделала, а вы на личности к ней перешли. невоспитанность, одним словом))
Знаете, давно заметила, что если отзыв не отрицательный, и ты не поливаешь никого в нем грязью, он мало кому нравится. Я прошла по всем критериям оценки и указала, что нравится, что нет.
Но все равно спасибо.