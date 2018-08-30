Доброго времени суток!

Решила написать отзыв о банке, в котором работаю. Почему вдруг пришла такая мысль? Просто читаю уже не первый отрицательный отзыв, и со многим не согласна. Предвижу, что многие скажут, что отзыв заказной, и так далее. Ничего подобного, разумеется, но не считаю нужным кого-то переубеждать. Итак, пожалуй, начну, постараюсь объективно судить.



Итак, заработная плата. Не скажу, что заоблачная, не скажу, что низкая. Средний уровень - в самый раз. С одной стороны, все равно не хватает, но такой уж я человек, сам уровень ЗП тут не причем .



Далее по списку.

Соцпакет. Ну, здесь предыдущие отзывы мне упрекнуть не в чем - я его действительно не вижу. Возможно, по незнанию. Но за полгода работы я его не увидела, лукавить не буду. По поводу коллектива. Коллектив замечательный, тут и придраться не к чему. К слову сказать, я ранее тоже конечно работала, несмотря на название отзыва, но, это было, так сказать, "временно". Для любого человека очень важен коллектив, и здесь в МКБ все в порядке Руководство: тоже нареканий у меня не вызывает - требовательное, разумеется, но справедливое. Так всегда было, и так всегда будет, просто работать нужно ответственно. По поводу общего комфорта - есть недочеты, но, в принципе, особой роли они не играют, так как легко исправимы.



В общем, на этой ноте я и закончу свой отзыв. Спасибо за внимание.