Дорогие друзья! Я долго думал, писать ли мне отзыв или нет. Все же решился. Я думаю, многие узнают меня. Я принципиально не ставил оценку и не буду. Все, что будет написано ниже, - мое видение моей работы, работы моих коллег, и вообще банка, мое видение отношений с людьми и моя история работы и не только в Трасте. Вы имеете полное право с этим видением не соглашаться. Я, конечно, следуя этике, скрою имена некоторых сотрудников, ибо это требуется... В любом случае выводы делать только Вам (с) Э. Петров, ибо для себя я сделал. Я хочу разделить отзыв на 4 части - по каждой на год моей работы. Итак, поехали...



2008 год. Пришел я в Траст в январе 2008 года в ОРКОФ (если кто еще помнит, что был такой замечательный отдел). Первые дни и недели работы, не знаю почему, мне давались непросто. Видимо сказывалась необычная для меня обстановка, ибо я никогда не работал в ГО (несмотря на 3-летний опыт работы в банках). Но шло время, и я отлично вписался в коллектив. Вспоминаю ту, старую, команду и радуюсь. Супер-люди, супер-сотрудники. Понравилось, что очень тепло меня приняли и всячески помогали, подсказывали, давали ответственные задания, чему я был несказанно рад. Помню, случился в моей работе первый косяк, Е.К. меня очень жестко отчитала – я тогда выкурил 2 сигареты, которые стрельнул у Володи М. (хотя я не курю вообще). Я очень переживал. Но все обошлось. Потом, летом, мы переехали на Переведеновку. Я тогда как раз расстался с любимой и ушел с головой в работу. Работа мне очень нравилась. Никогда не забуду «переводы». Тогда мы крепко сдружились с Катей У. (дружим до сих пор, надо отметить). Не могу не отметить, что сама Е.С. меня не раз хвалила, от чего моя самооценка просто взлетала каждый раз на 100500 пунктов… И в начале ноября 2008-го пришло повышение… Е-Е-Е-Е-Е. Я стал ведущим специалистом. Супер… Чего еще можно было пожелать - + должность, + зарплата, + уважение коллег.



И тут бахнул кризис… Жесть! Все были как на иголках, в один день сократили, по-моему, процентов 50 отдела… Не знаю, как другие, лично я сидел на иголках… Даже не смотря на оказанное доверие и повышение, я тоже мог попасть под раздачу. Но тьфу-тьфу пронесло. Работаем… Черно-белый корпоратив навсегда останется в моих фотоархивах. Это был лучший корпоратив в моей жизни. Столько эмоций, столько радости, столько веселья, столько танцев! Было супер!



2009 год. В принципе этот год прошел относительно спокойно, без каких-либо особенных завалов, провалов, мега-задач и мега-проблем. Единственное, в этот года была большая текучка кадров в отделе. Люди приходили-уходили. Хотя с некоторыми я до сих пор дружу (привет, Артем Б.). К тому времени я уже освоил направление претензий по картам и стал (как меня называли в последствии мои любимые ВИПы) БОГом Way 4. Было очень интересно работать, постоянно что-то новое. Было много необычных ситуаций, интересных претензий. Многое, конечно, я сейчас уже не помню, но общие впечатления остались на 100% положительные от этого года… В этот год я познал по-настоящему «прелесть» филиалов. Мое отношение ко многим из них – цензура. Кто со мной работал – знает, что я о них думаю. Конечно, есть в некоторых регионах отличные умные и квалифицированные сотрудники, но таких единицы (с ними-то я и общался больше всего). Больше всего поражала их крайняя безответственность. Я до сих пор не понимаю, как можно ТАК относиться к работе. Вы, в конце концов, сами, ДОБРОВОЛЬНО, шли на работу в Операционку… Почему Вы позволяете, дорогие, филиальщики, себе такое пренебрежительное отношение к клиентам и их проблемам? Ах, ну да, извините, забыл. Есть же ОРКОФ, который все быстро порешает… Так происходит до сих пор. С другой стороны: нет косяков филиалов, нет работы у ОРКОФа… Дилемма… Зато в ноябре нам повысили зарплату… В последний раз… Корпоратив в стиле «Стиляги» для меня прошел незаметно. Скучно и неинтересно. И тут - Ба! Не ждали! В конце года нам сообщили «радостную новость» - мы переезжаем в Выхино…



2010 год. Первый рабочий день. Холодрыга, темнота… Мы с Юлей К. и Светой Я. идем по каким-то подворотням и непонятным улицам в «офис»… Это хорошо, что я в каникулы съездил туда на машине и приблизительно посмотрел, где находится офис и в какой стороне метро… С первого дня – провал. Было очень хорошо находиться в самом оупен спейсе первое время, пока не приехали в Вешняки ЦОК и ОРЗ(!)… ОРЗ посадили рядом с нами… Спрашивается – ЗАЧЕМ?! Что не было во всем здании другого места, где можно было разместить их? В подвал их надо было… С тех пор лично для меня настали 2 года ада (я имею ввиду соседство с ОРЗ). Я работал с 8 утра. Хочу отметить, что пока не пришло руководство, ОРЗ-шники таааакое себе позволяют с разговоре с клиентам, что "польний пизнес, нащайника"… Думаю, это продолжается, и будет продолжаться. Ну а что такого? Зато на жалобы у них один ответ – «запись звонка не сохранилась». Стыдно должно быть, дорогие коллеги, что не можете отвечать за свои слова и действия. Это второй провал. Следующий – оказывается, что сотрудникам Вешняков положены маршрутки от офиса до метро, но утром они стали ходить только когда переехал ЦОК. Ну да действительно. Подумаешь, что сотрудники не менее важного (а может и более, ибо мы разбирались с постоянными косяками ЦОКа) отдела замерзают по дороге на работу. Ну да ладно, мы не гордые, стерпели. Спасибо, что стали возить с ЦОКом. Про водителей хочу рассказать отдельно. Водители – это четвертый провал. Я, конечно, подозревал, что все водилы – быдло, но не думал, что на столько. У одного по доллару в глазах, второй контуженный (в прямом смысле слова; я не понимаю, как ему могли доверить возить сотрудников, в большинстве своем молодых людей), третий – поддакивалка. Не знаю, как Вам, но мне было крайне неприятно с ними ездить. Осенью 2010 года мне с уходом всеми нами любимого Володи М. отдали Жалобы... Это бы пятый провал. Вован, ну как так можно было запустить? Я разбирался с ними месяца 2… Но радует, что я все-таки добрался до того, что я любил больше всего – дрюкать (извините за жаргон) филиалы. Практически всех управляющих я знал по именам… Думаю, что письма с ОКО наводили на них страх.



Положительные моменты 2010 года:

- приход в отдел Паши и Олеси. Крайне замечательные люди. С Пашей очень сдружились, дружим до сих пор, надеюсь, что будем дружить всегда. Олеська – очень неординарный человек, но отличный специалист.

- именно в 2010 году у меня появилось огромное количество друзей и товарищей в рядах Траста. Естественно, мы знакомились по работе, но это нормально. Со многими я общался в дальнейшем 90% не по работе, что, на мой взгляд, отлично.

- этот год ознаменовался моим первым служебным романом, к сожалению, неудачным. Привет тебе огромный, Юля С., ты прелесть.

- в этом году я сдружился с девчонками со Спартака. Таких девчонок больше нигде нет и не будет. Обожаю Спартак.

Корпоратив «Стихии» я пропустил, но слышал, что там было забавно.



2011 год. Лично для меня этот год стал самым тяжелым в плане работы. Начало года не ознаменовывало ничего особенного. Стандартная работа. Но потом поползли слухи, причем по филиалам, что грядет эпический провал (хуже чем все вместе взятые за 2010 год). Конечно, больше всего меня поражало то, что наше руководство никогда не говорило ничего заранее. Все в последний момент. Я всегда все знал до того, как нам скажет руководство. Например, о том, что госпожа М.М.В. уйдет, я знал за 3 месяца до реорганизации дирекции. Но оставлю это на их совести. Им виднее. Так вот. Уход М.М и приход к руководству нового директора – это был самый переходный момент в жизни ОРКОФа, то есть теперь ОУОКа… Уволили практически всех спецов, организовали Саратов (это еще один исторический провал), началась погоня за выработкой. Я до сих пор не понимаю смысла этого. Ну работали мы 3 года (и еще столько же до меня) – все было нормально. Зачем надо было все менять, переворачивать с ног на голову? Зачем надо было изобретать какие-то новые программы и базы данных (которые вплоть до моего ухода работали криво)? Зачем надо было набирать Саратов? Зачем??? Извините, но сейчас я немного дам волю эмоциям и расскажу, как я вижу Саратов. Вместо сотрудников в МСК (которые уже не один день работали и многое знали) набрали людей, которые претензии не то что в глаза не видели никогда, по сути даже не знали, что это такое. ПРОВАЛ. Я ездил в командировку в Саратов, пробовал их обучать. Но либо ввиду того, что за 3 дня особо ничему не обучишь, либо ввиду того, что Саратов не обучаем (что подтверждалось неоднократно повторяющимися косяками через полгода и более работы), либо я просто плохой учитель и специалист. Как вы, вероятно, помните, делать выводы – это ваша прерогатива, я лишь рассказываю и описываю. Зато Саратов обернулся для меня очередной любовной историей (привет тебе, дорогая Поли), к сожалению, тоже неудачной (да что ж такое-то ) . Всего я тут писать не буду, ибо это будет адская жесть. Кто знает – тот поймет. Конечно, меня не устраивал принцип работы после реорганизации, а тут еще и зарплату не повышали больше 2-ух лет. В очередной раз, когда я поставил вопрос о повышении зарплаты, снова получил сытный завтрак в виде шведского стола. Никого не обвиняю и не осуждаю. Просто я принял для себя решение. Единственно верное.



Таким образом, проработав 4 года в Трасте, а именно в ДКП-УпРОК, я ушел. Хочу отметить, что проводили меня очень тепло, что было для меня крайне приятно. Я желаю всем сотрудникам и руководителям УпРОК (извините, но только в МСК) только успехов. Несмотря ни на что, вы самые лучше. За период моей работы коллектив нашего отдела и других неоднократно менялся, но у меня в памяти навсегда останутся многие люди. С сожалением, хочу отметить, что тех, кто уходил, не заменить. Я познакомился с огромным количеством отличных людей со всей России. Со многими общаемся на просторах Сети. Со многими виделся лично, впечатления – неописуемые. На самом деле, могу сказать, что для меня огромную роль играл коллектив в работе. Последние несколько месяцев я только на коллективе держался на работе. Спасибо, вам, Друзья!



В конце хочется передать несколько приветов.

Во-первых, всем действующим сотрудникам ОУОК: Паша, Ваня, Ира, Юля, Олеся – вы высшие.

Во-вторых, отдельно Паше С. и Диме К. (из расчетов, если кто не знает). Друзья форева.

В-третьих, Полине К. Ты - лучшее, что было у меня в Трасте.

В-четвертых, девочкам со Спартака – я Вас обожаю.

Ну и всем, кто меня узнал.