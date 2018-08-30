Искренне в толк не возьму, почему некоторые люди так взъелись на бедный Райф. По-моему, это именно тот банк, который достоин, чтобы его любили! По порядку.



Работаю в банке 4-й год в г. Москва. Соответственно, знакома со многими бывшими и настоящими сотрудниками: могу с уверенностью сказать, что 80% этих людей именно любят Райф - кто-то ушел и несколько раз пожалел, кто-то остается до сих пор, хотя устраивает, естественно, не все (если серьезно, это сущность человеческая такая (а также основной закон экономики): наши ресурсы всегда ограничены, а потребность в благах не ограничена)!



Работа в отделении.

Начинала я в отделении со стартовой позиции: проработала 2 с половиной года (за это время изменение должности было 2 раза, соответственно, изменение зп, сразу скажу, изменения носили, скорее, символический характер, но все же они были, в отличие от предыдущих мест работы, где это просто не предусмотрено изначально). За время работы в отделении наблюдала и глобальную реструктуризацию деятельности отделений: не скажу, что остались все сотрудники, но тому, кто действительно хотел остаться, нашли место (людям, находившимся на позициях, которые подлежали упразднению, было предложено от 1 до 3 альтернатив)!



Коллектив в нашем отделении был достаточно молодой, ребята открытие и дружелюбные, не раз мы куда-то выезжали вместе вне рабочее время, встречались, и с некоторыми стали даже настоящими друзьями!

Корпоративная культура Райфа такова: двери руководителя любого уровня всегда открыты. Руководитель у нас был крайне адекватный, что лично для меня очень ценно! Никогда не возникало проблем с отпусками, подменами, больничными. Всегда можно было прийти и поговорить о том, что наболело, а в ответ получить понимание и помощь...



Не буду отрицать, слышала от некоторых коллег, что в каких-то отделениях существует дедовщина и плохие отношения в коллективе: ну так это же не банк виноват, это вы, люди! Если люди позволяют вести себя подобным образом, никакая корпоративная культура тут не поможет, да и высшее руководство тоже вряд ли! Каждое отделение - это свой отдельно взятый микромир. Поэтому творите атмосферу в своем микромире самостоятельно, у вас для этого столько возможностей!



Работа в ГО.

На данный момент работаю в ГО. Препятствий в переводе мне никто не чинил. Захотела уйти из отделения - поговорила с руководителем, обговорили возможные сроки перевода в случае успешного прохождения собеседования. Сходила на собеседование, руководитель дал свои рекоммендации. Взяли.



Текущее руководство подобрано в стиле Райфа: открытое, адекватное и политкорректное. Коллектив, конечно, взрослее, чем в отделении, люди уже сами по себе более серьезные, дружбы особой я не наблюдаю между коллегами, отношения рабочие, но теплые: в течение рабочего для бывают лирические отступления, когда можно на минутку отдохнуть от работы, и просто пообщаться на какие-то животрепещущие темы.



Теперь о главном: Райф готов растить кадры, дает возможность двигаться. Но для любого движения должны быть приложены усилия! Сидя ровно на попе и сетуя на плохую жизнь и на то, что никто не обращает внимания на такого хорошего сотрудника, ничего не выйдет! Хочешь двигаться - прилагай усилия, звони, пиши, спрашивай и интересуйся! Хочешь учиться - записывайся на тренинги, проходи самостоятельное обучение по электронным курсам, в этом никто препятствовать не станет, если объяснить, что это действительно необходимо! Я согласна, что нагрузка порой колоссальная, но никто и не призывает делать это именно в рабочее время... Повторюсь еще раз - это нужно только лично вам, если вы не готовы тратить свое неоплачивоемое свободное время на себя, то об амбициях и успехе речи идти не может... B так есть в любом банке - нужны квалифицированные кадры с широким кругозором, а не машинки по выполнению стандартных операций! Тот, кто перспективен, тот в движении...



Я сейчас до сих пор учусь! Читаю самостоятельно дома литературу, которая помогает мне в моей деятельности, на данный момент планирую посетить необходимые тренинги по soft skills... Делаю я это, потому что прекрасно знаю, что я здесь не в школе учусь, а работаю, и то, что я наработаю сейчас, в будущем станет моим личным базисом.



По поводу соц. пакета:

Райф предоставляет 14 календарных дней 100% оплачиваемого больничного (хотя не обязан), ДМС, корпоративный пенсионный план, корпоративные скидки для сотрудников в различных заведениях, льготное кредитование, бесплатный пластик... Когда этим всем пользуешься в полном объеме, понимаешь, что это отнюдь не мало... Для фронтов очень часто проводятся конкурсы, в которых раздаются ценные призы (техника, подарочные сертификаты, путешествия), и тот, кто старается, их непременно получает.



Ну и заключение.

В Райфе должны работать только люди, которые его искренне любят. Банк, несмотря на свои "размеры", сохраняет свою корпоративную культуру и всегда отвечает взаимностью потенциалу!