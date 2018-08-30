При увольнении выплатили не за все смены. Смен было отработано 11, из них 4 двойные, т.е. со 2 по 9 января было обещано оплачивать в двойном размере. Соответственно, должно быть перечислено 18000 только за смены, а перевели 15000 - и это вместе с отпускными. Кому достались мои деньги? Как мне их вернуть? Звоню в бухгалтерию: говорят, что все правильно начислили. И непосредственный руководитель тоже говорит, что все смены им выслал. Как добиться справедливости?