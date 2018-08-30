Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Не оплатили часть зарплаты
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|При увольнении выплатили не за все смены. Смен было отработано 11, из них 4 двойные, т.е. со 2 по 9 января было обещано оплачивать в двойном размере. Соответственно, должно быть перечислено 18000 только за смены, а перевели 15000 - и это вместе с отпускными. Кому достались мои деньги? Как мне их вернуть? Звоню в бухгалтерию: говорят, что все правильно начислили. И непосредственный руководитель тоже говорит, что все смены им выслал. Как добиться справедливости?
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_venera • бывший сотрудник
10.02.2012 20:22
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Вы указали ЗП с вычетом налога или без? Расчетный лист получили? Оплата праздничных дней и отпускных идет отдельными строками с указанием часов (празд. дни) или дней (отпуск)
Со 2 по 9 не все дни считаются праздничными
В январе по производственному календарю было 128 часов, из них Вами было отработано 110 или 104,5 часов (праздничные дни считаются по полуторной ставке в этом случае, т. е. двойной оклад за день). Исходя из оклада 18000 (это до налогообложения?), получаем ЗП 140,625 рублей за 1 час. Посмотрим все варианты (10 часовая или 9,5 часовая смены с 4 и 2 праздничными оплаченными днями)
10 часовая смена.
4 праздничных дня.
(7 дней * 10 часов * 140,625)+(4 дня * 10 часов *140,625*1,5)=9843,75+8437,50=18281,25 рублей
Если вычесть еще налог 13% получаем 15904,69 рублей (18281,25*0,87)
2 праздничных дня.
(9 дней * 10 часов * 140,625)+(2 дня * 10 часов *140,625*1,5)=12656,25+4218,75=16875,00 рублей
16875,00*0,87=14681,25 рублей
9,5 часовая смена.
(7 дней * 9,5 часов * 140,625)+(4 дня * 9,5 часов *140,625*1,5)=9351,5625+8015,625=17367,19 рублей
17367,19 *0,87 = 15109,46 рублей
(9 дней * 9,5 часов * 140,625)+(2 дня * 9,5 часов *140,625*1,5)=12023,4375+4007,8125=16031,25 рублей
16031,25*0,87=13947,19 рублей
Поэтому чтобы понять, правильно ли начислена зарплата, нужно взять расчетный лист (не справку о ЗП и не 2 НДФЛ, где нет разбивки)
В расчетном листе будет указано что и за какой период было выплачено.
Изменено: