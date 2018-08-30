В ВТБ24 проработала больше трех лет. Уволилась по собственному желанию, так как не смогла больше терпеть унижение со стороны руководства и постоянных переработок. Подробнее о вышеупомянутых причинах ухода...



Унижение со стороны вышестоящих руководителей. Рядового сотрудника (специалиста, менеджера) за полноценного человека (личность) не считают: ты просто "винтик" в огромном, хорошо отлаженном (как многим кажется) банковском механизме, создан для того, чтобы зарабатывать сверхприбыли акционерам ЗАО и бонусы топ-менеджменту. Ты не можешь устать, приболеть, проголодаться, не имеешь права возражать и иметь свое мнение... Это привилегия, которая даже директорам не дается, что уж говорить о простом работнике! Когда тебя учат работать - сиди, молчи, кивай головой, следуй скриптам! Когда тебя отчитывают за НЕДОвыполнение бизнес-плана на 115% - сиди, молчи, кивай головой, подтверждай, что ты тупица и ни на что не годен! Захотел в отпуск (через полтора года работы) - как можно думать о таком, когда точка план по кредиткам выполняет с отставанием... Управляющая не подписывает тебе заявление, а сама через несколько дней прямиком отправляется в солнечную страну погреться на пару недель (для нее нормы ТК РФ действительно действуют).



Постоянные переработки... Нет, ну ты, конечно, можешь уйти в 18.30, только работай без обеда и приди на полчаса пораньше, в 8.30. Ты молодец, что быстро работаешь, успеваешь по 3 карты и 6 кредитов в день выдать, только еще необходимо отчет до 17.00 за начальника подготовить, факторный анализ накидать и декомпозицию поправить. И далее все в таком духе...



Хочется еще отметить высокую текучку кадров. Нам, конечно, на оперативках "промывали мозги", что в розничном (ритейл) бизнесе текучка 50-70% это нормально. Но когда озвучиваешь такие показатели текучести кадров представителю другого розничного банка и говоришь, что отдел из 5-ти человек полностью обновляется раз в пол года, включая начальника, тебе, мягко говоря, не верят. А ведь при этом необходимо обучить каждого нового сотрудника, создать позитивную атмосферу работы в отделе и выполнить свое ИПЗ на 150% (так как новенькие вливаются в нормальный темп работы только через квартал, а план на отдел никто не уменьшает, наоборот, план стабильно растет на процентов 15-30% ежеквартально).



Уважаемые посетители сайта, не судите строго, все упомянутое лишь эмоции, воспоминания. Для того, чтобы проставить оценку, нужна конкретика, факты... А я просто хотела высказать свое мнение, рада, что все-таки оно остается при мне!