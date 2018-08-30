Приветствую Вас коллеги, я бывший хомяк , и могу отозваться о банке только с хорошей стороны, и я уверена, что есть масса людей, которые окажутся со мной согласны. Только вот человек так устроен, что поделиться остро необходимо в большей степени негативом, от этого и так мало положительных отзывов! Кто-то писал выше, что совсем не по-домашнему в homecredit, лично я приходила на работу с восторгом, проводила целый день на подъеме в кругу действительно близких людей и уходила с ощущением победы каждый день! И мне хочется поделиться свои опытом.



Всегда кандидаты любят писать о жутких рекрутерах, долгих сроках принятия решения, стресс-интервью и "идиотах" руководителях! А когда я начала общаться с ХКФ Банком, я сразу почувствовала заинтересованность во мне! И переговоры шли не молниеносно (что кстати нормально! и должно настораживать "быстрое предложение о работе"), у меня было время собрать информацию о банке, побывать в их офисах, понять нравятся ли они мне? До этого я не работала в банках и долгое время посвятила подбору персонала в разных компаниях, поэтому логично, что в ХКФ я пришла специалистом по подбору и адаптации. И пришла потому, что мне задали вопрос на итоговом собеседовании: что мы должны сделать, чтобы вы были у нас?



И вот я в ХКФ - работы море, задачи разноплановые, есть элемент "достать с неба звезду" (не знаю, как вам, но меня это подстегивает!), ты всегда себя чувствуешь частью команды единомышленников, ты понимаешь, что от тебя зависит многое, и каждый день маленькая победа! И надо сказать заработанные платы у СПА (спец по подбору и адаптации) были" в рынке", но было одно но! Я на тот момент уже "наелась" подбором и у меня была мечта, реально мечта, заниматься обучением персонала, вести тренинги! И тут вуаля! Открывается такая позиция в банке, в общем, - я стала специалистом по обучению, опыта не было абсолютно, я прекрасно понимала, что это startUp, поэтому согласилась на -7.000 в заработной плате, я понимала, что инвестирую в себя, и банк реально дает возможность получить и опыт и знания! Это важно! Я каждый день просто кайфовала от своей работы! Еще и от того, что у меня есть возможность заниматься любимым делом, что в меня поверили и дали возможность начать.



А тем, кто может быть читает отзывы и думает идти ли в Хоум Кредит энд Финанс Банк, просто надо понимать, того ли ты склада человек? Готов ли ты работать в условиях многозадачности в компании, которая, как лайнер, идет с огромной скоростью? По поводу заработной платы, я могу сказать на своем опыте - все обсуждаемо, а сможете ли вы себя продать как кандидат за те деньги, которые хотите получать? Для sales-подразделений вообще этот вопрос стоять не должен Ну какой оклад, ребята? А премию кто зарабатывать будет? Да и оклады абсолютно нормальные в Хоме! Лично знаю КС, ОКов и МРБ которые зарабатывают так, что не хотят даже выше идти по карьерной лестнице, потому что могут потерять "лакомый кусок". Банк очень много делает для персонала, растит своих, и в хоме легко можно вырасти, если ты, конечно, этого хочешь и что-то умеешь! Предвосхищаю вопрос - а что же тогда сама ушла? Все просто - я приняла решение переехать в другой город, банк предложил мне работу в этом городе с повышением в должности и заработной плате! Но, учитывая увеличившиеся расходы в связи с переездом, я приняла предложение другого банка, который просто предложил больше! В любой другой ситуации я бы не ушла из Хома И если у меня когда-нибудь будет возможность вернуться, я, возможно, ее использую! Кстати, оторвали меня с руками и ногами в другом банке, и я прекрасно оцениваю долю вклада ХКФ в этой ситуации, и безмерно благодарна тем возможностям, которые мне давал Мой банк. Я желаю всем быть патриотами компаний, в которых вы работаете ! А я на ряду с воспитанием внутреннего патриотизма к своему новому банку, все еще лояльна и благодарна homecredit & finance bank!!!



Спасибо, хомяки! Что как дома, что все ближе некуда, что энергии и сил вагон у каждого! Конечно, везде есть минусы! Но каждый будет находить только то, что умеет искать! И если вы все время жалуетесь на что бы то ни было, подумайте, что вы умеете искать? И научитесь искать плюсы и вам откроется многое!