Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Замша
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Пришла я в банк полна энтузиазма, амбиций и желания работать! Поначалу все нравилось: коллектив, з/п, общая атмосфера в банке. В декабре наш отдел выполнил план аж на 120%, но после НГ руководство сказало, что этого недостаточно и премию мы не получим, т.к. в целом квартал был провальный. Расстроились мы с ребятами, конечно, но ничего... Думаем, все наверстаем! Главное - силы и желание есть, есть и целевой ориентир, и план, к которому нужно стремиться! Работаем, значит, весь январь в поте лица, таскаем заявки, а наша зам директора по рознице все говорит мы плохо работаем.
Вдобавок в начале февраля выдает нам ИПЗ за январь, в котором планы повысились аж в 4 раза. Мы сначала отказывались подписывать его, говорим, мол, как же так, задним числом подписаться за изначально провальные цифры. Но замша заставила нас подписать под страхом увольнения. Мол, не подпишите - всех уволю (мы даже этот разговор, точнее, ор на диктофон записали).
В общем, наметили мы отделом план, как улучшить ситуацию и выйти на нужные показатели. Но Замша наша ещё и ленивая до ужаса! Вместо того, чтобы ездить и налаживать связи с директорами и начальниками предприятий, для того, чтобы мы уже могли провести работу с сотрудниками, она только и делает, что заставляет нас заполнять все новые и новые отчеты, лично ей выдуманные. На это уходит часа 2 рабочего времени. Плюс каждое утро часовая оперативка (точнее, промывание мозгов, что мы неэффективно работаем, мы опять же предлагаем свой план, она - да-да, я займусь этим, и все на том же и остаётся). В итоге 3 часа рабочего времени просто вылетает в трубу! В общем, замкнутый круг какой-то...
И тут ООО Чудо!!! Приезжает к нам с проверкой куратор из Москвы! Мы все счастливы до ужаса! Думаем, сейчас-то наступит справедливость и наглую Замшу заставят работать или покажут на двери. Но не тут-то было... она не дала нам даже слово вставить... Ходила за куратором везде по пятам, не дай Бог мы что-то лишнее ляпнем!
И может быть и не написала бы я этот крик души здесь... Да просто сегодня пришел приказ из ГО: провести зачистку и убрать неэффективных сотрудников до 24 февраля (а у нас полфилиала таковых получается). Не знаю, попаду ли под раздачу я! Но просто так обидно! Есть ведь у нас реальный план улучшить работу и мы готовы сделать это, т.к. любим свою работу и банк, но без помощи руководства нам не справиться! Хотели мы письмо написать с подписями сотрудников о том, что наша зам. неэффективно работу выполняет, да вот только станут ли нас слушать? Человек 15 менеджеров да операционистов... Стоим ли мы, кучка рядовых работников, одной драгоценной Замши?..
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Pravdorub №1 • сотрудник
15.02.2012 17:00
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Администратор:
Оценка снята на основании п.4 Правил Служебного рейтинга.
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Ответ банка:
Уважаемый Pravdorub №1!
Представитель Промсвязьбанка предложил Вам направить в банк необходимую информацию для проведения служебного расследования.
Вы не сочли нужным предоставить запрашиваемые сведения. Таким образом, подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в Вашем отзыве, не представляется возможным.
С уважением, Департамент общественных связей ОАО «Промсвязьбанк»
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Благодарим Вас за оставленный отзыв о работе банка.
Мы заинтересованы в том, чтобы разобраться в данной ситуации. Пришлите, пожалуйста, на электронный адрес pr@psbank.ru информацию на рассмотрение с указанием следующих данных: Ваши фамилия, имя, отчество, в каком филиале и дополнительном офисе Вы работаете, ФИО заместителя директора по рознице и ФИО куратора из Москвы, Ваши контакты для связи.
По Вашему обращению будет проведено служебное расследование, в ходе которого будут проверены предоставленные Вами сведения.
Мы заинтересованы в том, чтобы права наших сотрудников соблюдались, и будем благодарны Вам за помощь.
С уважением, Департамент общественных связей ОАО «Промсвязьбанк»
Изменено: