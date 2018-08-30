Пришла я в банк полна энтузиазма, амбиций и желания работать! Поначалу все нравилось: коллектив, з/п, общая атмосфера в банке. В декабре наш отдел выполнил план аж на 120%, но после НГ руководство сказало, что этого недостаточно и премию мы не получим, т.к. в целом квартал был провальный. Расстроились мы с ребятами, конечно, но ничего... Думаем, все наверстаем! Главное - силы и желание есть, есть и целевой ориентир, и план, к которому нужно стремиться! Работаем, значит, весь январь в поте лица, таскаем заявки, а наша зам директора по рознице все говорит мы плохо работаем.



Вдобавок в начале февраля выдает нам ИПЗ за январь, в котором планы повысились аж в 4 раза. Мы сначала отказывались подписывать его, говорим, мол, как же так, задним числом подписаться за изначально провальные цифры. Но замша заставила нас подписать под страхом увольнения. Мол, не подпишите - всех уволю (мы даже этот разговор, точнее, ор на диктофон записали).



В общем, наметили мы отделом план, как улучшить ситуацию и выйти на нужные показатели. Но Замша наша ещё и ленивая до ужаса! Вместо того, чтобы ездить и налаживать связи с директорами и начальниками предприятий, для того, чтобы мы уже могли провести работу с сотрудниками, она только и делает, что заставляет нас заполнять все новые и новые отчеты, лично ей выдуманные. На это уходит часа 2 рабочего времени. Плюс каждое утро часовая оперативка (точнее, промывание мозгов, что мы неэффективно работаем, мы опять же предлагаем свой план, она - да-да, я займусь этим, и все на том же и остаётся). В итоге 3 часа рабочего времени просто вылетает в трубу! В общем, замкнутый круг какой-то...



И тут ООО Чудо!!! Приезжает к нам с проверкой куратор из Москвы! Мы все счастливы до ужаса! Думаем, сейчас-то наступит справедливость и наглую Замшу заставят работать или покажут на двери. Но не тут-то было... она не дала нам даже слово вставить... Ходила за куратором везде по пятам, не дай Бог мы что-то лишнее ляпнем!



И может быть и не написала бы я этот крик души здесь... Да просто сегодня пришел приказ из ГО: провести зачистку и убрать неэффективных сотрудников до 24 февраля (а у нас полфилиала таковых получается). Не знаю, попаду ли под раздачу я! Но просто так обидно! Есть ведь у нас реальный план улучшить работу и мы готовы сделать это, т.к. любим свою работу и банк, но без помощи руководства нам не справиться! Хотели мы письмо написать с подписями сотрудников о том, что наша зам. неэффективно работу выполняет, да вот только станут ли нас слушать? Человек 15 менеджеров да операционистов... Стоим ли мы, кучка рядовых работников, одной драгоценной Замши?..