Наконец-то, уволилась из этого заведения! Я начинала с ДКО с самого начала образования банка, далее была переведена в один из ДО в центре Москвы. Проработала в ОПРП и крайне разочарована работой в данном банке, отношением руководства к рядовым сотрудникам, не говоря уж про указ навязывать продукты и услуги клиентам. В ДО повстречала хамское отношение к себе, к своим коллегам в рабочей обстановке и при присутствии клиентов! При разговоре с клиентом по мобильному телефону (спрашивается зачем выдается корпоративная связь?!) проходящая мимо директор без выяснения чего-либо начинает орать, что я не имею право общаться по телефону за рабочим местом, заставила написать объяснительную. Мне жутко неловко стало перед клиентом. Начальница отдела была рядом и не заступилась.



Также абсолютно согласна с нижесказанным мнением, что рядового сотрудника (специалиста, менеджера) за полноценного человека (личность) не считают, также не считаются с нашим мнением - видимо, его вообще не должно быть! На самой планерке слышала только возмущение "вы не работаете, вы ничего не делаете, всех уволю кроме начальницы отдела"! Невольно задаешься вопросом: а что делаете вы? В реальном режиме работа руководства не заметна, ничего нового директор не внедрила, не установила нормальный климат в коллективе! План же мы выполняем, они плывут по течению! Практически каждое сказанное слово переворачивалось и уже с другим смыслом доносилась начальницей отдела к директору. Каждый раз за это вызывали и отчитывали как ребенка!



Время от времени у руководства возникали "гениальные идеи": оформить заявки клиентам в рамках предодобренных продуктов, в обязательном порядке оформить кредиты своим родственникам! За отказами в выполнении этих требований следовало просто презрение со стороны директора и начальника отдела. Последними "умными мыслями" стало прекращение обслуживания клиентов и обзвон клиентов по Коммерсанту, раздача листовок даже при таком морозе по рынкам, ТЦ! Несмотря на то, что я только пришла с больничного! Это просто позор для всего банка - заставлять сотрудников раздавать рекламы, тем более в такую погоду! И весь день обзванивать клиентов - это просто возврат на первую ступень, с которой я и начала - ДКО! В моем представлении, что такими путями просто подрывается репутация банка! Складывается впечатление, что банку денег не хватает на рекламу! Жутко не солидно!!! И вообще, разве для такой работы в/о требуется?!



Кроме всего прочего у нас была идея фикс с рекомендациями! Каждый божий день мы были обязаны получать рекомендации от клиентов! Этот подход вообще считаю крайне неэффективным! Вполне нормальный ответ клиента - «я порекомендую сам, а записывать не буду» - приводил начальство в ярость, что мы жалкие люди, не умеющие брать рекомендации, на планерке озвучивали каждый раз как берем. Слепое подражание Западу, внедрение системы по обслуживанию клиента, отношение директора к персоналу подрывает отношение к Банку! Я не думаю, что клиентам сильно приятно смотреть на загнанных менеджеров или операционистов со слезами на глазах, на которых с утра орут «уволю и испорчу рекомендацию!»



Последней каплей стала следующая ситуация: решила придти на час пораньше, побольше успеть, но не застала планерку - директор наорала, что я отвратительный сотрудник и свое вечное «уволю»! Придя домой просто разревелась и решила для себя уйти от такого прекрасного отношения!



Решила поучаствовать на ежемесячной встрече с Задорновым М.М., мне ответили отказом, указав, что он может принять только по личным причинам! А свои проблемы я могу обсудить только с близкими мне людьми. Само по себе разумеется при политике «заложить любого сотрудника» данное желание поучаствовать во встрече было доложено моему начальству, и сразу видно было их недовольство! Я вовсе не собиралась обсуждать проблемы в нашем ДО, это была глобальная тема касающаяся всех подразделений! Опять устроили допрос! Вспоминать противно! Не вижу ничего ненормального в этом желании! Но, как оказалось, за это у нас сотрудников не ценят, а только наоборот проблемы после посещения Задорнова обещают!