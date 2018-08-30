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|отрицательный голос не засчитан
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Добрый день! Хочу поделиться с людьми, которые ищут работу, с чем они могут столкнуться в Райффайзене.
Я работаю в крупном банке, начинал с нуля, но сейчас не профан в аналитике. Разместил свое резюме, по которому меня нашли и назначили встречу сразу с начальником подразделения - руководителем группы по работе с проблемными активами - Денисом Г-ным.
Такого хамства и надменного к себе отношения я никогда не встречал ни на одном собеседовании. С самого его начала разговор пошел не на равных, а с позиции "ты ничтожество, я - великий начальник". На некоторые этапы моей карьеры, указанные в резюме, прямо указывалось, что такая работа является "обслуживающей". Также все мои навыки признавались как абсолютно простые и не требующие высоких умственных затрат.
Ушел я оттуда с твердым убеждением никогда больше не иметь дело с таким банком и с персоналом, его обслуживающим.
Админ: В чем конкретно обозначалась позиция "ты ничтожество, я - великий начальник"?
gloomy87: В отрицании моих навыков как специалиста и постоянному апеллированию к тому, что этого абсолютно недостаточно для работы на предлагаемой позиции. Отмечу, что компания нашла меня сама по размещенному в интернете резюме.
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gloomy87 • несостоявшийся сотрудник
16.02.2012 21:20
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Английский вы наверно знаете, чтобы грамотно составить жалобу в Вену.
как бывший работник Райфа могу точно сказать, что написанная в вену или куда-либо еще жалоба придет в ГО Райфа в Москве для рассмотрения и написания ответа. И вероятнее всего - в HR, который конечно же напишет формальный ответ. Поэтому смысла жаловаться нет.
2 автор,
не знаю, сам на и-вью не присутствовал, но возможно, это и правда было стресс-собеседование. Ведь работа с проблемникам - это не сахар, и люди там попадаются разные. Вот и хотел вас начальник проверить на крепость... Хотя этот способ все же нельзя назвать полностью оправданым..
Лично у меня тоже были подобные ситуации : особенно запомнился "Эталон-банк", который через некоторое время попросту "лопнул". В "рафике" я тоже был, но там, по сравнению с "эталоном", со мной общались вполне вежливо и уважительно : проблема состояла лишь в том, что будущая начальница была лет на 15 меня моложе. А что касается "стресс-интервью" и "собеседований с пристрастием" - они могут быть ВЕЗДЕ. Просто, нужно держать себя в руках, и, "включая магнитофон", выдавать нужную дежурную фразу, которую и хотят от Вас услышать. До "личной неприязни" на первом собеседовании, дело доходит редко.