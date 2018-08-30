Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Райффайзенбанк»
смотреть все отзывы банка (205)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Прохождение собеседования отрицательный голос не засчитан
Добрый день! Хочу поделиться с людьми, которые ищут работу, с чем они могут столкнуться в Райффайзене.

Я работаю в крупном банке, начинал с нуля, но сейчас не профан в аналитике. Разместил свое резюме, по которому меня нашли и назначили встречу сразу с начальником подразделения - руководителем группы по работе с проблемными активами - Денисом Г-ным.

Такого хамства и надменного к себе отношения я никогда не встречал ни на одном собеседовании. С самого его начала разговор пошел не на равных, а с позиции "ты ничтожество, я - великий начальник". На некоторые этапы моей карьеры, указанные в резюме, прямо указывалось, что такая работа является "обслуживающей". Также все мои навыки признавались как абсолютно простые и не требующие высоких умственных затрат.

Ушел я оттуда с твердым убеждением никогда больше не иметь дело с таким банком и с персоналом, его обслуживающим.

Админ: В чем конкретно обозначалась позиция "ты ничтожество, я - великий начальник"?

gloomy87: В отрицании моих навыков как специалиста и постоянному апеллированию к тому, что этого абсолютно недостаточно для работы на предлагаемой позиции. Отмечу, что компания нашла меня сама по размещенному в интернете резюме.
gloomy87 • несостоявшийся сотрудник
16.02.2012 21:20
6 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Gerla-gerla
16.02.2012 22:30
это называется стресс интервью, тем более если шли на должность по работе с пробл. активами, то это нормально, клиенты с вами бы еще не так разговаривали
gloomy87
Автор отзыва
17.02.2012 07:49
в обязанности прямое взаимодействие с клиентами не входило
alex2100
17.02.2012 11:38
Не нужно было прогинаться и утираться от плевков... нужно было самому в ответ наехать, зацепиться за слова, вообщем показать характер. А то начальник видит беззащитного соискателя, который будет всегда вежливым и будет терпеть унижения в надежде получить работу, вот и начал глумиться. Нужно иметь чувство собственного достоинства.
member
17.02.2012 13:04
Можно написать жалобу президенту банка и продублировать в Австрию зампреду по работе с персоналом. Если действительно было явное хамство на уровне оскорблений.
Английский вы наверно знаете, чтобы грамотно составить жалобу в Вену.
hadzhar
24.02.2012 09:49
2 member,
как бывший работник Райфа могу точно сказать, что написанная в вену или куда-либо еще жалоба придет в ГО Райфа в Москве для рассмотрения и написания ответа. И вероятнее всего - в HR, который конечно же напишет формальный ответ. Поэтому смысла жаловаться нет.

2 автор,
не знаю, сам на и-вью не присутствовал, но возможно, это и правда было стресс-собеседование. Ведь работа с проблемникам - это не сахар, и люди там попадаются разные. Вот и хотел вас начальник проверить на крепость... Хотя этот способ все же нельзя назвать полностью оправданым..
Отверженный странник
23.03.2012 11:13
А мне кажется, автор несколько преувеличил отношение к себе потенциального руководителя. Ведь "отрицание моих навыков как специалиста и постоянное апеллирование к тому, что этого абсолютно недостаточно для работы на предлагаемой позиции." - это ВЕСЬМА СПОРНЫЕ и туманные претензии. Любой руководитель, читая резюме, имеет право УТОЧНИТЬ детали и задать наводящие вопросы. Другое дело, что делать выводы СРАЗУ и прямо в лицо соискателю - по крайней мере невежливо, но в принципе, допустимо.
Лично у меня тоже были подобные ситуации : особенно запомнился "Эталон-банк", который через некоторое время попросту "лопнул". В "рафике" я тоже был, но там, по сравнению с "эталоном", со мной общались вполне вежливо и уважительно : проблема состояла лишь в том, что будущая начальница была лет на 15 меня моложе. А что касается "стресс-интервью" и "собеседований с пристрастием" - они могут быть ВЕЗДЕ. Просто, нужно держать себя в руках, и, "включая магнитофон", выдавать нужную дежурную фразу, которую и хотят от Вас услышать. До "личной неприязни" на первом собеседовании, дело доходит редко.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (205)