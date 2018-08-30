Добрый день! Хочу поделиться с людьми, которые ищут работу, с чем они могут столкнуться в Райффайзене.



Я работаю в крупном банке, начинал с нуля, но сейчас не профан в аналитике. Разместил свое резюме, по которому меня нашли и назначили встречу сразу с начальником подразделения - руководителем группы по работе с проблемными активами - Денисом Г-ным.



Такого хамства и надменного к себе отношения я никогда не встречал ни на одном собеседовании. С самого его начала разговор пошел не на равных, а с позиции "ты ничтожество, я - великий начальник". На некоторые этапы моей карьеры, указанные в резюме, прямо указывалось, что такая работа является "обслуживающей". Также все мои навыки признавались как абсолютно простые и не требующие высоких умственных затрат.



Ушел я оттуда с твердым убеждением никогда больше не иметь дело с таким банком и с персоналом, его обслуживающим.



Админ: В чем конкретно обозначалась позиция "ты ничтожество, я - великий начальник"?



gloomy87: В отрицании моих навыков как специалиста и постоянному апеллированию к тому, что этого абсолютно недостаточно для работы на предлагаемой позиции. Отмечу, что компания нашла меня сама по размещенному в интернете резюме.