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Кузница кадров! отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Люди, не устраивайтесь к ним на работу! Как в 2007 году был оклад у операциониста, кассира 4200 руб., так до сих пор и остался! Мне посчастливилось там работать почти пару лет в одном филиале. При старом руководстве не было никакой возможности карьерного роста, да и смысл - оклад при повышении где-то аж на ЦЕЛЫХ 100 руб. увеличивался! smile:D Правда, была 100% премия, но ее вечно грозились лишить! smile:)

Кроме того, если ты пришел сразу после института, ты был операционистом 3 категории, возможно, при сдаче зачета могли тебе дать вторую категорию, потом первую, только потом старшего 3 категории и т.д. Работы много, народу много, еще руководство периодически наседает (типа, идите раздавать листовки, пофиг что на улице -30 градусов, при чем в должностных инструкциях не прописана такая обязанность), зп при этом мизер. Постоянная текучка, приходят новенькие, набираются опыта и валят побыстрее куда-нибудь в другое место. Меня там так долго задержало только наличие прекрасного коллектива, готового всегда поддержать. Это плюс, видимо, нас сплачивали низкие оклады и чувство юмора, при этом мы умудрились остаться друзьями после того, как все разбежались кто куда.

Конторка сама по себе в то время была та еще шарашкина (может, сейчас и не так...), нередко не соблюдались требования инструкций, бухгалтерские документы за несколько лет были вообще не сшиты и не сформированы. Как вообще проверки ЦБ этот филиал проходил - можно только догадываться! smile:o

Админ: В каком регионе работали? Период?
olko1982бывший сотрудник
17.02.2012 12:07
1 комментарий
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Takiro
20.06.2013 18:39
и сейчас шарашкина
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