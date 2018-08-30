Люди, не устраивайтесь к ним на работу! Как в 2007 году был оклад у операциониста, кассира 4200 руб., так до сих пор и остался! Мне посчастливилось там работать почти пару лет в одном филиале. При старом руководстве не было никакой возможности карьерного роста, да и смысл - оклад при повышении где-то аж на ЦЕЛЫХ 100 руб. увеличивался! Правда, была 100% премия, но ее вечно грозились лишить!



Кроме того, если ты пришел сразу после института, ты был операционистом 3 категории, возможно, при сдаче зачета могли тебе дать вторую категорию, потом первую, только потом старшего 3 категории и т.д. Работы много, народу много, еще руководство периодически наседает (типа, идите раздавать листовки, пофиг что на улице -30 градусов, при чем в должностных инструкциях не прописана такая обязанность), зп при этом мизер. Постоянная текучка, приходят новенькие, набираются опыта и валят побыстрее куда-нибудь в другое место. Меня там так долго задержало только наличие прекрасного коллектива, готового всегда поддержать. Это плюс, видимо, нас сплачивали низкие оклады и чувство юмора, при этом мы умудрились остаться друзьями после того, как все разбежались кто куда.



Конторка сама по себе в то время была та еще шарашкина (может, сейчас и не так...), нередко не соблюдались требования инструкций, бухгалтерские документы за несколько лет были вообще не сшиты и не сформированы. Как вообще проверки ЦБ этот филиал проходил - можно только догадываться!



Админ: В каком регионе работали? Период?