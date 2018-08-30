Здравствуйте! Недавно прошла собеседование на специальность консультант, очень довольна. Собеседование проводила очень милая и приветливая девушка, позвонила через 2 дня как и обещала. Но на собеседовании не было ничего сказано про то, что консультанты должны разносить листовки, кто работал скажите, пожалуйста, так ли это?