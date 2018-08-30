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|Здравствуйте! Недавно прошла собеседование на специальность консультант, очень довольна. Собеседование проводила очень милая и приветливая девушка, позвонила через 2 дня как и обещала. Но на собеседовании не было ничего сказано про то, что консультанты должны разносить листовки, кто работал скажите, пожалуйста, так ли это?
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multiashka • сотрудник
18.02.2012 21:16
Обсуждение отзыва закончено
mischell просто тут писали, что некоторые этим занимались... а устраивались им об этом не говорили, соответственно в должностной инстр. этого тоже наверно не было.
Спасибо Вам за ответы и советы, попробую прислушаться каждого! Действительно очень приятно, когда люди пытаются тебе помочь.
Считайте, что это последний ваш рабочий день в не только в этом банке, но и в банковской сфере. Вы претендуете на самую низшую ступень в карьере в отделении. Наверняка нет банковского опыта, а только амбиции. В отделениях даже операционисты разносят листовки и возмущаются только за глаза. Люди с высшим образованием, но без опыта работы, это рабочие лошадки, на которых взваливают воз проблем.
2. Человек я совершенно не амбициозный!!! Просто еще раз повторяю, когда устраиваешься на одну должность, а приходиться делать совершенно другое, я считаю, что лично !мне! такая работа не подходит! И еще! Я не просила меня судить Сестра Гримм, я просто СПРОСИЛА есть ли такие люди, если есть пусть напишут или дадут совет, а не судят ОБО МНЕ, какой я человек, так что перед тем как писать, пожалуйста читайте внимательнее. И еще очень интересно, в каком таком банке операционисты бросают свои операции с клиентами и бегут раздавать листовки у метро)))) Просто у меня есть очень хорошие знакомые, работающие в банке не один год и чтоб разносить листовки!!!)))) ну такое... первый раз слышу, может конечно где то.... ну везде есть свои скажем так минусы...но честное слово, первый раз слышу такую ерунду... Спасибо за внимание.