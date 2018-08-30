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Собеседование не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте! Недавно прошла собеседование на специальность консультант, очень довольна. Собеседование проводила очень милая и приветливая девушка, позвонила через 2 дня как и обещала. Но на собеседовании не было ничего сказано про то, что консультанты должны разносить листовки, кто работал скажите, пожалуйста, так ли это?
multiashka • сотрудник
18.02.2012 21:16
16 комментариев
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EvgeniyCh
19.02.2012 00:34
В зависимости от загруженности отделения и от руководителя. Если отделение вновь открывшееся, то возможно, эти меры необходимы для привлечения!!!! Вообще то так работают бывшие сотрудники-управленцы "Альфа"
mischell
19.02.2012 17:22
Что написано в вашей должностной инструкции?
multiashka
Автор отзыва
19.02.2012 18:32
я ее еще не видела... отделение вроде работает давно, метро рядом тоже нет. Может это и необходимые меры для привлечения, но я считаю что этим должны заниматься ну уж точно не люди идущие на вакансию консультанта доп отд!!!
mischell просто тут писали, что некоторые этим занимались... а устраивались им об этом не говорили, соответственно в должностной инстр. этого тоже наверно не было.
EvgeniyCh
19.02.2012 20:00
mischell, Вы должны прекрасно понимать, что если девочка в должности консультанта начнет качать права по поводу должностной инструкции, это ничем хорошим не закончится, тем более зная политику МКБ - как бы ни было хуже. Так, что, multiashka, будьте умнее и корректнее. Старайтесь некоторые непонимания переводить на шутки. Просто кроме консультантов этим заниматься никто не будет в отделении. И стремитесь на менеджерскую позицию, смотрите конкурсные вакансии в других отделениях, проходите обучения и вникайте в операционку и кредиты. Успехов Вам в работе!!!
mischell
19.02.2012 21:42
multiashka, должностную инструкцию вам обязаны предоставить по Закону. Если этого не сделали, и тем более заставляют выполнять то чем вы не должны заниматься, то смело обращайтесь в Роструд а еще лучше в прокуратуру, т.к. дальше будет только хуже. По ст. 358 ТК РФ "Государственные инспекторы труда обязаны хранить охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную), ставшую им известной при осуществлении ими своих полномочий, а также после оставления своей должности, считать абсолютно конфиденциальным источник всякой жалобы на недостатки или нарушения положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, воздерживаться от сообщения работодателю сведений о заявителе, если проверка проводится в связи с его обращением, а заявитель возражает против сообщения работодателю данных об источнике жалобы."
multiashka
Автор отзыва
19.02.2012 21:58
Ну во первых я все таки не 18 летняя студентка, а во вторых, хочу сказать, если вдруг мне скажут: "иди ка дорогуша разнеси листовки" то я естественно этого делать не буду. Я считаю, что люди с высшим образованием листовки уж точно разносить не должны, а должны набираться опыта в конкретной сфере. Поэтому и спрашиваю заранее, делал ли в МКБ кто нибудь это... Просто не хочу зря тратить время.
Спасибо Вам за ответы и советы, попробую прислушаться каждого! Действительно очень приятно, когда люди пытаются тебе помочь.
EvgeniyCh
20.02.2012 02:47
mischell, Очень правильные и к сожалению, наивные действия. Потом Банк, если узнает о наводке госорганов с ее стороны, (СБ банка очень хорошо работает-отличное подразделение) ставят ее в стоплист или просто дают хорошие рекомендации, что девушка потом сможет забыть о работе в Банках вообще. ЭТО не просто мой ответ, а, к сожалению, РЕАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ((((
mischell
20.02.2012 03:51
EvgeniyCh, такое ощущение, что вы сами сотрудник СБ МКБ!
Сестра Гримм
20.02.2012 13:50
Цитата-"если вдруг мне скажут: "иди ка дорогуша разнеси листовки" то я естественно этого делать не буду"
Считайте, что это последний ваш рабочий день в не только в этом банке, но и в банковской сфере. Вы претендуете на самую низшую ступень в карьере в отделении. Наверняка нет банковского опыта, а только амбиции. В отделениях даже операционисты разносят листовки и возмущаются только за глаза. Люди с высшим образованием, но без опыта работы, это рабочие лошадки, на которых взваливают воз проблем.
multiashka
Автор отзыва
20.02.2012 19:26
1. Я не буду наводить никакие гос органы, потому что как мне кажется, это все равно бесполезно)))))))) Но все равно спасибо!)))
2. Человек я совершенно не амбициозный!!! Просто еще раз повторяю, когда устраиваешься на одну должность, а приходиться делать совершенно другое, я считаю, что лично !мне! такая работа не подходит! И еще! Я не просила меня судить Сестра Гримм, я просто СПРОСИЛА есть ли такие люди, если есть пусть напишут или дадут совет, а не судят ОБО МНЕ, какой я человек, так что перед тем как писать, пожалуйста читайте внимательнее. И еще очень интересно, в каком таком банке операционисты бросают свои операции с клиентами и бегут раздавать листовки у метро)))) Просто у меня есть очень хорошие знакомые, работающие в банке не один год и чтоб разносить листовки!!!)))) ну такое... первый раз слышу, может конечно где то.... ну везде есть свои скажем так минусы...но честное слово, первый раз слышу такую ерунду... Спасибо за внимание.
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