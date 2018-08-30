Я с недавних пор бывший сотрудник ДКМ. Прочитав отзывы, захотел и сам высказать свое мнение, почему я и многие другие сотрудники, с кем я общался, вынуждены были уволиться.



Был нормальный сложившийся коллектив. С приходом нового, непонятно за какие заслуги назначенного начальником управления некоего С-ва С.А., работать стало не выносимо. Человек абсолютно некомпетентный в вопросах менеджмента, управления персоналом, организации эффективной работы и слабого знания простейших компьютерных программ. Стиль руководства С-ов С.А. избрал единственно ему знакомый (тоталитарный). То есть по принципу допрос - объяснительная - депремирование. После чего премии могут лишить от 1% до 100%, не объясняя причин и того, как этого можно избежать в будущем.

Опытных сотрудников, которые видят его косноязычие и глупость выдвигаемых товарищем С-вым С.А. идей, выдавливают и изживают путем психологического давления на них. Сотрудников не готовых молча и покорно терпеть выходки С-ва С.А. просят уволиться. Причину увольнения С-ов С.А. четко объяснить не может из-за больших проблем с изложением собственных мыслей. И все это происходит с молчаливого согласия и одобрения госпожи М-к Е.М.



Если руководители банка ВТБ назначают таких менеджеров на руководящие должности - то становиться удивительно, как этот банк может занимать лидирующее положение в рейтинге российских банков. Я уже нашел новое место работы и мне просто искренне жалко тех, кто сейчас работает рядом с этим человеком, и тех, кто собирается устроиться на работу к такому руководителю.