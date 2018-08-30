Ответ банка: Добрый день!



Да, действительно, такая практика (привлекать близких и знакомых на обслуживание) существует в РОО «Ростовский», и я считаю, что в этом ничего зазорного нет! Мы все работаем в одном коллективе и задачи у нас, соответственно, общие. Практика привлекать близких и знакомых на обслуживание существует и в других банках, а предлагать интересные и конкурентоспособные продукты – это помощь своим близким. Допускаю, что отдельные сотрудники могли воспринять это как обязательство или приказ, но это не так и, естественно, никого за это увольнять не будут.



Также любой сотрудник банка может взять кредит в любом банке, но хочу напомнить, что при кредитовании своих сотрудников Промсвязьбанк предлагает пониженную процентную ставку.



Региональный директор ОО «Ростовский», Александр Калтырин.