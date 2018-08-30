Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Ненужные продукты под угрозой увольнения
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в региональном операционном офисе "Ростовском" Южного ф-ла ОАО "Промсвязьбанк" (г.Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 36). Мне не нравится, что наш региональный директор К-ин А.В. заставляет сотрудников в обязательном порядке, угрожая увольнением, приобретать ненужные банковские продукты, чтобы повысить показатели. К тому же прозвучала угроза следующего содержания: если станет известно, что какой-то сотрудник взял кредит в другом банке, то этот сотрудник сразу же вылетит с работы. Не считая этого момента, к работе в банке в целом отношусь положительно.
|
1
Тело • сотрудник
20.02.2012 13:09
|
Ответ банка:
Добрый день!
Да, действительно, такая практика (привлекать близких и знакомых на обслуживание) существует в РОО «Ростовский», и я считаю, что в этом ничего зазорного нет! Мы все работаем в одном коллективе и задачи у нас, соответственно, общие. Практика привлекать близких и знакомых на обслуживание существует и в других банках, а предлагать интересные и конкурентоспособные продукты – это помощь своим близким. Допускаю, что отдельные сотрудники могли воспринять это как обязательство или приказ, но это не так и, естественно, никого за это увольнять не будут.
Также любой сотрудник банка может взять кредит в любом банке, но хочу напомнить, что при кредитовании своих сотрудников Промсвязьбанк предлагает пониженную процентную ставку.
Региональный директор ОО «Ростовский», Александр Калтырин.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
На предложение "приобретать ненужные банковские продукты" ответ должен быть таким: "Давай деньги"
Бегите, пока не поздно.
Если верить автору, то Региональному директору нужно делать, как минимум, взыскание за дискредитацию Банка.
Если верить Региональному директору, что никому увольнением он не угрожал, то нужно увольнять автора отзыва за распространение заведомо ложной информации.
Сваливать на недопонимание подчинённых - глупость!
Зачем нужен такой Директор который толком ничего объяснить не может?!
Зачем брать на работу такого подчинённого, который толком ничего понять не может?!
Узнаю беспредел...
Когда-то меня в ПСБ настойчиво склоняли к работе с подчиненными по агитации перевода их пенсионных накоплений в НПФ Промрегионсвязь.
Заинтересованные в этом люди (премируемые за результат), после 2-х неудачных попыток давления были мягко посланы: типа будет команда Начальника - будем "работать".
Хорошо, что тогда не все Начальники утратили способность думать... Теперь и фонда-то такого нет (к кому-то присоединили).
В данном случае, Директор, видимо, ну очень мотивирован на достижение результата ...
"Да и для банковского сотрудника взять кредит в другом банке - убить себе репутацию.".
Спасибо=) Посмеялся от души=) Более нелепого комментария про репутацию давно не встречал=)
Простите. Ничего личного. Просто смех разобрал=))