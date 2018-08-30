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Ненужные продукты под угрозой увольнения нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в региональном операционном офисе "Ростовском" Южного ф-ла ОАО "Промсвязьбанк" (г.Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 36). Мне не нравится, что наш региональный директор К-ин А.В. заставляет сотрудников в обязательном порядке, угрожая увольнением, приобретать ненужные банковские продукты, чтобы повысить показатели. К тому же прозвучала угроза следующего содержания: если станет известно, что какой-то сотрудник взял кредит в другом банке, то этот сотрудник сразу же вылетит с работы. Не считая этого момента, к работе в банке в целом отношусь положительно.
Тело • сотрудник
20.02.2012 13:09
Ответ банка:
Добрый день!

Да, действительно, такая практика (привлекать близких и знакомых на обслуживание) существует в РОО «Ростовский», и я считаю, что в этом ничего зазорного нет! Мы все работаем в одном коллективе и задачи у нас, соответственно, общие. Практика привлекать близких и знакомых на обслуживание существует и в других банках, а предлагать интересные и конкурентоспособные продукты – это помощь своим близким. Допускаю, что отдельные сотрудники могли воспринять это как обязательство или приказ, но это не так и, естественно, никого за это увольнять не будут.

Также любой сотрудник банка может взять кредит в любом банке, но хочу напомнить, что при кредитовании своих сотрудников Промсвязьбанк предлагает пониженную процентную ставку.

Региональный директор ОО «Ростовский», Александр Калтырин.
14 комментариев
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Тело
Автор отзыва
20.02.2012 13:41
Так же хотелось бы добавить, что помимо приобретения продуктов банка, каждого сотрудника в обязательном порядке заставляют заполнять специальный лист "тёплых контактов", куда необходимо вносить своих знакомых, предварительно рассказав им о продукте. Эта концепция, что "продавать должны все сотрудники", мне тоже очень не нравится.
ghost
20.02.2012 15:02
А лист "тёплых контактов" -это Иван Пятков приташил из ВТБ24.
alex2100
21.02.2012 10:58
А пожаловаться куда нибудь реально?
СтипнойАрел
21.02.2012 11:12
Ну вы как дети прям!
На предложение "приобретать ненужные банковские продукты" ответ должен быть таким: "Давай деньги"
Lorianna_N
23.02.2012 17:24
У меня вот такой вопрос, а зачем вам работать в таком банке, где происходит такой беспредел?
Бегите, пока не поздно.
ferocius
25.02.2012 11:42
Типичная ситуация в ПСБ... А руководство там оставляет желать лучшего! В Питере таких примеров тьма.
799133
27.02.2012 16:22
Ой, лояльнее к банку родному относиться надо, раз уж в целом все положительно. Интересно, а Вы в бизнес-подразделении работаете? Если да, то должны понимать, что политика директора вполне объснима и себя оправдывает. Да и для банковского сотрудника взять кредит в другом банке - убить себе репутацию. По-моему автор отзыва утрирует. Работала с этим директором и ничего плохого сказать не могу.
vlad2000
28.02.2012 17:08
Тема не раскрыта!
Если верить автору, то Региональному директору нужно делать, как минимум, взыскание за дискредитацию Банка.
Если верить Региональному директору, что никому увольнением он не угрожал, то нужно увольнять автора отзыва за распространение заведомо ложной информации.
Сваливать на недопонимание подчинённых - глупость!
Зачем нужен такой Директор который толком ничего объяснить не может?!
Зачем брать на работу такого подчинённого, который толком ничего понять не может?!

Узнаю беспредел...
Когда-то меня в ПСБ настойчиво склоняли к работе с подчиненными по агитации перевода их пенсионных накоплений в НПФ Промрегионсвязь.
Заинтересованные в этом люди (премируемые за результат), после 2-х неудачных попыток давления были мягко посланы: типа будет команда Начальника - будем "работать".
Хорошо, что тогда не все Начальники утратили способность думать... Теперь и фонда-то такого нет (к кому-то присоединили).

В данном случае, Директор, видимо, ну очень мотивирован на достижение результата ...
Кунцевский
01.03.2012 14:40
vlad2000, а мотивация с недавнего времени проста: 100% выполнения плана или прощайте=)
Кунцевский
01.03.2012 14:42
799133 писал(а):
"Да и для банковского сотрудника взять кредит в другом банке - убить себе репутацию.".

Спасибо=) Посмеялся от души=) Более нелепого комментария про репутацию давно не встречал=)
Простите. Ничего личного. Просто смех разобрал=))
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