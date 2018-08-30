Устроилась в этот банк в 2008 году (это был мой первый банк, и на тот момент мне только исполнилось 18 лет), работать начала в ДО "Рогожская застава" сначала в должности ведущий специалист по привлечению клиентов. Нужно сказать, что в тот момент именно в этом банке готовили настоящих "привлеченцов", каждую неделю проводились совещания непосредственно с руководством банка, приглашались известные люди просто для общения и умения раскрепощаться, каждую неделю мы готовили планы привлечения, объясняли как мы хотим привлечь, как мы действуем и т.д. Это было действительно интересно!!! Были журналы, корпоративы, прекрасный отдел открытия счетов!



Затем меня повысили до операционного работника, и я уже приступила к непосредственному обслуживанию клиентов. Ну что сказать, только сейчас, спустя годы, я понимаю, что если бы ни эта возможность и ни этот банк, вряд ли бы я сейчас в свои 22 года стала Начальником ОПЕРУ! У меня были очень хорошие учителя! Светлана Анатольевна, Татьяна Михайловна - это просто люди от Бога! Они научили меня всему что знали сами и даже большему!!! Я хочу сказать также огромное спасибо высшему руководству банка за ваш труд! Я была рада работать с Вами!



Админ: Могли бы подробнее описать остальные стороны работы в банке?



Y@roslavna: В банке по операционной работе достаточно легкие программы, по крайней мере для новичков, все счета открываются автоматически (я про переводы, например), достаточно легко открывать счета юр.лицам (работая в других банках, я поняла, что по сравнению это были достаточно "волшебные" условия, т.к в ДО мы только собирали документы, а уже девочки в головном сами открывали счета готовили пакет документов).

Был (по крайней мере) хороший отдел по кредитованию, отдел инкассации. Да, зарплата была не очень большая, но для человека без опыта, которому дали такой толчок в жизни, я считаю, это вполне нормально.