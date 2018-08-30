Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Выплатите мне компенсацию за 25 -летний период работы в Сбербанке.
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
ГОСПОДИН ГРЕФ! Обращается к Вам бывший сотрудник СБЕРБАНКА, отработавшая 25 лет в вашей системе. В 2000 году меня "вышвырнули", заставив написать заявление по собственному (в противном случае подведём под статью), т.к. надо было освободить место для "блатного". В этом году мне предстоит оформлять пенсию по старости. На какие привилегии могу рассчитывать, т.к. 12 лет НИГДЕ не работала? Чем СБЕРБАНК может меня вознаградить за такой 25-летний период?
В противном случае подам в суд.
|
3
tartaruga • бывший сотрудник
21.02.2012 19:10
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Старость не радость.
Что касается -
....т.к. надо было освободить место для "блатного".....
не сыпьте соль на рану.
Господина Казьмина.
Он тоже прошел через это.
Здесь вы с ним одинаково пострадали.
Можете списаться и вместе в суд подать.
Так наверное получится сильнее и весомее.
Огромный срок давности, надо было раньше в таком случае подавать иск.
А сейчас бесполезно, о какой компенсации идет речь, это же "Сбер"....
>В отличие от г. Казьмина Сбербанк мне не выплатил НИ ОДНОГО РУБЛЯ КОМПЕНСАЦИИ за работу за такой период.
Сбер же вам за работу зарплату платил и премии вы разнообразные получали с выслугой. Вроде вы с ним в расчете. А компенсацию за что? Работали вы в самый благодатный период)
>Более того, при попытке с моей суицида, они сделали вид, что не имеют к этому НИКАКОГО отношения
Попробуйте еще раз, только поубедительней.
Самый бредовый отзыв.
Изменено: