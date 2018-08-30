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Выплатите мне компенсацию за 25 -летний период работы в Сбербанке. отрицательный голос не засчитан
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ГОСПОДИН ГРЕФ! Обращается к Вам бывший сотрудник СБЕРБАНКА, отработавшая 25 лет в вашей системе. В 2000 году меня "вышвырнули", заставив написать заявление по собственному (в противном случае подведём под статью), т.к. надо было освободить место для "блатного". В этом году мне предстоит оформлять пенсию по старости. На какие привилегии могу рассчитывать, т.к. 12 лет НИГДЕ не работала? Чем СБЕРБАНК может меня вознаградить за такой 25-летний период?
В противном случае подам в суд.
tartarugaбывший сотрудник
21.02.2012 19:10
18 комментариев
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chack.bass
21.02.2012 19:47
А почему, собственно, вы 12 лет нигде не работали и причём тут Сбербанк?
vindigo
21.02.2012 20:12
муж наверно обеспечивал, вот и не работала. А Сбербанк-потому что богатая организация, если кого и трясти, то его. Сама идея топикстартера-бред.
bizon04
21.02.2012 20:12
Судиться надо было вовремя, а после драки (спустя 12 лет) кулаками не машут.
tartaruga
Автор отзыва
21.02.2012 22:02
Не работала по плохому состоянию здоровья. Муж содержал. Сейчас при оформлении пенсии требую компенсацию.
ghost
21.02.2012 22:49
Это просто бред! Судиться вообще нет смысла, есть такое понятие срок давности.Ну, а если заняться нечем, то можно время тратить.
Big Al
22.02.2012 06:19
Как говориться - ложка дорога к обеду.
LoveLean
22.02.2012 15:04
Да... невнятный отзыв.
Старость не радость.

Что касается -

....т.к. надо было освободить место для "блатного".....

не сыпьте соль на рану.
Господина Казьмина.
Он тоже прошел через это.
Здесь вы с ним одинаково пострадали.

Можете списаться и вместе в суд подать.
Так наверное получится сильнее и весомее.
Lorianna_N
23.02.2012 17:28
На положительное решение в суде можете не рассчитывать.
Огромный срок давности, надо было раньше в таком случае подавать иск.
А сейчас бесполезно, о какой компенсации идет речь, это же "Сбер"....
tartaruga
Автор отзыва
23.02.2012 21:44
В отличие от г. Казьмина Сбербанк мне не выплатил НИ ОДНОГО РУБЛЯ КОМПЕНСАЦИИ за работу за такой период. Более того, при попытке с моей суицида, они сделали вид, что не имеют к этому НИКАКОГО отношения.
vindigo
23.02.2012 21:54
А чем вы 12 лет болели?

>В отличие от г. Казьмина Сбербанк мне не выплатил НИ ОДНОГО РУБЛЯ КОМПЕНСАЦИИ за работу за такой период.

Сбер же вам за работу зарплату платил и премии вы разнообразные получали с выслугой. Вроде вы с ним в расчете. А компенсацию за что? Работали вы в самый благодатный период)

>Более того, при попытке с моей суицида, они сделали вид, что не имеют к этому НИКАКОГО отношения

Попробуйте еще раз, только поубедительней.

Самый бредовый отзыв.


Изменено: vindigo - 23.02.2012 21:56
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