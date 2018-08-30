ГОСПОДИН ГРЕФ! Обращается к Вам бывший сотрудник СБЕРБАНКА, отработавшая 25 лет в вашей системе. В 2000 году меня "вышвырнули", заставив написать заявление по собственному (в противном случае подведём под статью), т.к. надо было освободить место для "блатного". В этом году мне предстоит оформлять пенсию по старости. На какие привилегии могу рассчитывать, т.к. 12 лет НИГДЕ не работала? Чем СБЕРБАНК может меня вознаградить за такой 25-летний период?

В противном случае подам в суд.