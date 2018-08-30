Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Сбербанк выполнил задачу...
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Цитата: "Греф: Сбербанк ускорил обслуживание большинства клиентов до 15 минут
21.02.2012 20:01 Сбербанк выполнил задачу сокращения времени обслуживания подавляющего числа своих клиентов до 15 минут, утверждает глава крупнейшего российского банка Герман Греф. Длинные очереди в отделениях банка являются основной претензией клиентов в течение многих лет." Я не понимаю, кто и зачем Грефу предоставляют такую дезинформацию. Даже заезжать в любой офис не надо, а прочитайте отзывы на "Народном рейтинге" и станет ясно, что задача о сокращении времени обслуживания клиентов миф. При огромной текучке кадров сотрудники физически не могут справиться с клиентопотоком. Люди стоят в очередях по 40-50 минут, книга жалоб пестрит заявлениями об огромных очередях, руководство не может решить данную проблему по многим причинам: кадры, соблюдение сервиса обслуживания, планы для сотрудников, электронная очередь, не рациональное использование должностных обязанностей и еще многое. Об этих проблемах Грефу не докладывают, а рапортуют о том, что руководитель хочет слышать.
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lub133 • бывший сотрудник
21.02.2012 23:45
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Сокращение времени облсуживания клиентов до 15 минут (где то больше, где то меньше) и теперь оно составляет 40 - 50 минут.
Главное не цифры, главное контекст октуда они могут быть вырваны.
Куда ни ткни Сбер виноват.
Он между прочим работает на Клиентов.
И мы, Клиенты, тоже можем внести посильный вклад в дело уменьшения времени очереди.
Так сказать - помочь.
Я например активно участвую в этом.
Я просто не хожу в Сбер.
Чем и увеличиваю показатели уменьшения времени.
Мож дадим возможность Мэнэджэрам доложить Ему о сокращении времени очередей до 0 секунд?
Изменено:
Ситуация по части работы окон очень узнаваема. Досокращались до того,что оставшиеся в живых, как бы не старались, не могут справиться ни с клиентским потоком, ни с дополнительной нагрузкой ,которая передается в ДО из других подразделений банка . Электронная очередь призвана уменьшить очередь,а на самом деле
способствует ее увеличению,т.к. далека от совершенства,не учитывает количество операций проведенных клиентом по одному взятому талону,постоянно какие-то сбои в работе. Нервничают и клиенты и сотрудники. Клиенты,что не соблюдается время ожидания ,указанное в талоне,а сотрудники-что выходят в красную тактику.
Но это другая история,в отчете все должно быть гладко и красиво - время ожидания не более 15 мин.
Вот такой расклад,но об этом в