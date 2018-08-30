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Сбербанк выполнил задачу... отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Цитата: "Греф: Сбербанк ускорил обслуживание большинства клиентов до 15 минут
21.02.2012 20:01 Сбербанк выполнил задачу сокращения времени обслуживания подавляющего числа своих клиентов до 15 минут, утверждает глава крупнейшего российского банка Герман Греф. Длинные очереди в отделениях банка являются основной претензией клиентов в течение многих лет." Я не понимаю, кто и зачем Грефу предоставляют такую дезинформацию. Даже заезжать в любой офис не надо, а прочитайте отзывы на "Народном рейтинге" и станет ясно, что задача о сокращении времени обслуживания клиентов миф. При огромной текучке кадров сотрудники физически не могут справиться с клиентопотоком. Люди стоят в очередях по 40-50 минут, книга жалоб пестрит заявлениями об огромных очередях, руководство не может решить данную проблему по многим причинам: кадры, соблюдение сервиса обслуживания, планы для сотрудников, электронная очередь, не рациональное использование должностных обязанностей и еще многое. Об этих проблемах Грефу не докладывают, а рапортуют о том, что руководитель хочет слышать.
lub133бывший сотрудник
21.02.2012 23:45
23 комментария
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Big Al
22.02.2012 06:17
Ну почему же, по мне дак все может и верно.
Сокращение времени облсуживания клиентов до 15 минут (где то больше, где то меньше) и теперь оно составляет 40 - 50 минут.
Главное не цифры, главное контекст октуда они могут быть вырваны.
LoveLean
22.02.2012 14:58
Что вы всё на Сбер валите?
Куда ни ткни Сбер виноват.
Он между прочим работает на Клиентов.

И мы, Клиенты, тоже можем внести посильный вклад в дело уменьшения времени очереди.
Так сказать - помочь.
Я например активно участвую в этом.
Я просто не хожу в Сбер.
Чем и увеличиваю показатели уменьшения времени.

Мож дадим возможность Мэнэджэрам доложить Ему о сокращении времени очередей до 0 секунд?
mi70
22.02.2012 17:52
Здравствуйте бывшие коллеги! Я Не так давно уволилась из Сбера-10 января 2012г. Были на то свои причины.Все больше и больше сотрудников увольняется.10.01.2012г. когда приехала в отдел кадров-еще 8 человек вместе со мной увольнялось. Полностью согласна с автором отзыва-очковтирательство в Сбере- на первом месте. И не потому, что сотрудники и руководители доп. офисов беспощадно заврались.Просто когда ГОГ и его соратники выдвигают какую-то идею и она дальше вниз спускается по цепочке получается по принципу "заставь дурака молиться- он лоб расшибет".
mi70
22.02.2012 18:05
Недавно в одном из торговых центров наблюдала такую картину: 4 окна должно работать, работает только 2 (а фактически 1 окно, т.к. во 2-м окне люди стояли и орали) ,консультанта нет.Очередь огромнейшая-народ орет благим матом, вызывают управляющего и кроют ее на чем свет стоит. А почему такая ситуация? Наверняка в данном доп.офисе кто-нибудь на больничном и время было когда у сотрудников должен быть обед.Что-же людям теперь не есть?Досокращались до того, что некому работать, да и взять некуда, т.к. наверняка уже нет свободных ставок.Сама сталкивалась с такой ситуацией не раз.Хоть костьми ляж, а сделать ничего не возможно.Поэтому и очереди.Сколько угодно можно сделать электронных очередей-будет красная зона.Надо к сотрудникам по человечески относиться,тогда и сервис будет на высоте и время ожидания сократится. А то ГОГ в своих обращениях пишет, что "Наши сотрудники для нас самое главное"- да вранье все это.

Изменено: mi70 - 22.02.2012 18:06
NatusGS
22.02.2012 20:37
Я работаю с юр.лицами,поэтому не совсем в курсе новой бредятины "Очередей нет!". Но откуда взялись 15 мин.могу сказать. Каждый день,утром на "эл.очереди" вешается объявление - "не работает,приносим свои извинения и т.д...." И целый день консультант,крадучись, берет номерки, а ОКР "вызывают клиентов" соблюдая время - не более 15 мин..... А клиенты по-прежнему стоят в живой очереди! Вот и вся премудрость! И так поступают не только в нашем доп.офисе! Главное перед верхами отчитаться!!!!
Gerla-gerla
22.02.2012 22:05
c NatusGS согласна так во многих банках делают, и в моем тоже))) или пробивают пустые номерки, а клиентам говорят ЭО не работает сидите ждите
lub133
Автор отзыва
23.02.2012 20:30
Цитата из Прайма заголовок статьи"Греф: Сбербанк ускорил обслуживание большинства клиентов до 15 минут" 21.02.2012 20:01
novo96
24.02.2012 18:15
ложью и фальшью пронизана вся Грефовская система, как впрочем она мало отличается от того что сейчас делается в стране. По себе знаю, как трудно оставаться в этом дурдоме человеком,поэтому .."держитесь люди, скоро лето" (немногу перевру митяева)..Поэтому тоже голосую ногами, и сама уволилась и в Сбер стараюсь практически не заходить, даже в гости к бывшим сослуживцам заходить психологически трудно, их все меньше, а взгляды оставшихся все грустнее и безразличнее...так и живут точнее выживают по принципу.."что воля, что неволя-всё равно"
завдоп
24.02.2012 21:32

Ситуация по части работы окон очень узнаваема. Досокращались до того,что оставшиеся в живых, как бы не старались, не могут справиться ни с клиентским потоком, ни с дополнительной нагрузкой ,которая передается в ДО из других подразделений банка . Электронная очередь призвана уменьшить очередь,а на самом деле
способствует ее увеличению,т.к. далека от совершенства,не учитывает количество операций проведенных клиентом по одному взятому талону,постоянно какие-то сбои в работе. Нервничают и клиенты и сотрудники. Клиенты,что не соблюдается время ожидания ,указанное в талоне,а сотрудники-что выходят в красную тактику.
Но это другая история,в отчете все должно быть гладко и красиво - время ожидания не более 15 мин.
Вот такой расклад,но об этом в
ДеадМарос
27.02.2012 16:47
Сегодня забегал в один из допиков своего бывшего банка - ни одного знакомого лица - коллектив поменялся на 100%. Пытался кинуть бабки на ВэбМани - УЖАС!!!!!! Ни один из ОКР не знает, что такое ВэбМани. Убил полчаса, пока по телефону у бывших коллег в головном офисе не узнал, что в этом допике таких операций не совершается.
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