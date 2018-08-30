Цитата: "Греф: Сбербанк ускорил обслуживание большинства клиентов до 15 минут

21.02.2012 20:01 Сбербанк выполнил задачу сокращения времени обслуживания подавляющего числа своих клиентов до 15 минут, утверждает глава крупнейшего российского банка Герман Греф. Длинные очереди в отделениях банка являются основной претензией клиентов в течение многих лет." Я не понимаю, кто и зачем Грефу предоставляют такую дезинформацию. Даже заезжать в любой офис не надо, а прочитайте отзывы на "Народном рейтинге" и станет ясно, что задача о сокращении времени обслуживания клиентов миф. При огромной текучке кадров сотрудники физически не могут справиться с клиентопотоком. Люди стоят в очередях по 40-50 минут, книга жалоб пестрит заявлениями об огромных очередях, руководство не может решить данную проблему по многим причинам: кадры, соблюдение сервиса обслуживания, планы для сотрудников, электронная очередь, не рациональное использование должностных обязанностей и еще многое. Об этих проблемах Грефу не докладывают, а рапортуют о том, что руководитель хочет слышать.