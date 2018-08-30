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Не идите туда работать! отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Народ, не идите туда работать! Отношение к работникам ужасное, относятся как к рабам! Работа только по договору подряда. В общем, полная фигня! Я проработала там 2 года и никакого карьерного роста нет! Потом вышвырнули, как котенка. Не стоит тратить свое время на эту компанию.

Админ: Могли бы подробнее написать об опыте работы, об ужасном отношении и об "вышвырнули, как котенка"?
@ivanovamariбывший сотрудник
22.02.2012 16:45
9 комментариев
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Racer666
23.02.2012 11:37
вот это да! два года на договоре подряда. Я через 10 месяцев начал искать новое место работы и как только заявил об уходе - сразу получил место в штате.
@ivanovamari
Автор отзыва
23.02.2012 14:40
на Марксистской работал?
Netmould
29.02.2012 23:03
Хм. 2 года на договоре подряда - это видимо про ручную обработку заявок на кредиты.
Не идите туда работать - по сути это просто работа машинистки.
Я когда устраивался, сразу условие поставил - только штат.
@ivanovamari
Автор отзыва
29.02.2012 23:04
вбивание в базу данных
Netmould
29.02.2012 23:18
Ну да. А называется красиво - "Отдел процессинга автокредитов, группа кредитного анализа" smile:).
@ivanovamari
Автор отзыва
29.02.2012 23:20
а то)там в принципе должности звучат красиво,а относятся там как нелюдям..
Netmould
29.02.2012 23:32
Это все-таки от направления зависит, в котором работаешь.. У меня тьфу-тьфу, все замечательно например)
@ivanovamari
Автор отзыва
29.02.2012 23:33
я на Марксиситской работала..видимо от начальства зависит)
Racer666
31.03.2012 00:42
я на подряде работал в ММБ в колл центре
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