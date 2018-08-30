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|Не идите туда работать!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Народ, не идите туда работать! Отношение к работникам ужасное, относятся как к рабам! Работа только по договору подряда. В общем, полная фигня! Я проработала там 2 года и никакого карьерного роста нет! Потом вышвырнули, как котенка. Не стоит тратить свое время на эту компанию.
Админ: Могли бы подробнее написать об опыте работы, об ужасном отношении и об "вышвырнули, как котенка"?
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@ivanovamari • бывший сотрудник
22.02.2012 16:45
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Не идите туда работать - по сути это просто работа машинистки.
Я когда устраивался, сразу условие поставил - только штат.