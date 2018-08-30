Народ, не идите туда работать! Отношение к работникам ужасное, относятся как к рабам! Работа только по договору подряда. В общем, полная фигня! Я проработала там 2 года и никакого карьерного роста нет! Потом вышвырнули, как котенка. Не стоит тратить свое время на эту компанию.



Админ: Могли бы подробнее написать об опыте работы, об ужасном отношении и об "вышвырнули, как котенка"?