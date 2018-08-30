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|"Тинькофф, он такой Тинькофф" (c) Минаев С.С.
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Все видели пафосный баннер на vk.com обещающий з/п до 76 000?
От Вас всего - то требуется:
Возраст от 20 до 35 лет
Стрессоустойчивость
Аналитические способности
Опыт ведения переговоров по телефону
Опыт работы в банковской сфере
http://www.tcsbank.ru/about/jobs/cred...inspector/
Помимо этого в моём случае присутствуют:
- диплом престижного ВУЗа;
- опыт работы на аналогичной должности в банке ТОП-10;
- всякие безделушки: прописка, военник, трудовая.
И вот оно заветное письмо:
"Здравствуйте!
Ваше собеседование на вакансию «Кредитный инспектор отдела верификации» назначено на 10:30 21.02.2012
Стеклянные двери с надписью «Тинькофф.Кредитные Системы» (время было именно назначено работодателем).
Сказать, что на собеседование к Карпецу Ивану (вн ном 4173).
При изменении, или отказе от вакансии, просьба сообщить".
Собеседование было весьма оригинальным. В 10:15 я отметился у секретаря о том, что я пришёл, она в свою очередь куда-да позвонила и сообщила об этом. А в 11:00 я оттуда ушёл, так и не дождавшись сотрудника, с которым у меня была назначена встреча.
Мне вот интересно. Если у банка такое отношение к компетентным сотрудникам, то кандидатам с минимальным опытом и образованием с раскладушкой приходится ждать аудиенции сотрудника проводящего собеседование? А если вы ещё и сами назначили дату и время собеседования? Очевидно, до второго пришествия.
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Leo007 • несостоявшийся сотрудник
22.02.2012 20:53
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Изменено:
26.03.2012 18:55
банк много обещает, а а итоге будете получать 18 тысяч)
а я не согласна...кто как работает-тот так и получает
Очень важно: В качестве премиальной части всегда выделяют одну и ту-же сумму и не важно насколько лучше все стали работать. 3 миллиона распределят если мы сделали 100 000 у.е. и эти же 3 миллиона на 40 000 у.е.