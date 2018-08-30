Все видели пафосный баннер на vk.com обещающий з/п до 76 000?



От Вас всего - то требуется:



Возраст от 20 до 35 лет

Стрессоустойчивость

Аналитические способности

Опыт ведения переговоров по телефону

Опыт работы в банковской сфере



http://www.tcsbank.ru/about/jobs/cred...inspector/



Помимо этого в моём случае присутствуют:



- диплом престижного ВУЗа;

- опыт работы на аналогичной должности в банке ТОП-10;

- всякие безделушки: прописка, военник, трудовая.



И вот оно заветное письмо:



"Здравствуйте!



Ваше собеседование на вакансию «Кредитный инспектор отдела верификации» назначено на 10:30 21.02.2012

Стеклянные двери с надписью «Тинькофф.Кредитные Системы» (время было именно назначено работодателем).



Сказать, что на собеседование к Карпецу Ивану (вн ном 4173).



При изменении, или отказе от вакансии, просьба сообщить".



Собеседование было весьма оригинальным. В 10:15 я отметился у секретаря о том, что я пришёл, она в свою очередь куда-да позвонила и сообщила об этом. А в 11:00 я оттуда ушёл, так и не дождавшись сотрудника, с которым у меня была назначена встреча.



Мне вот интересно. Если у банка такое отношение к компетентным сотрудникам, то кандидатам с минимальным опытом и образованием с раскладушкой приходится ждать аудиенции сотрудника проводящего собеседование? А если вы ещё и сами назначили дату и время собеседования? Очевидно, до второго пришествия.