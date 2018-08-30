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"Тинькофф, он такой Тинькофф" (c) Минаев С.С. плохо (−1)
Все видели пафосный баннер на vk.com обещающий з/п до 76 000? smile:)

От Вас всего - то требуется:

Возраст от 20 до 35 лет
Стрессоустойчивость
Аналитические способности
Опыт ведения переговоров по телефону
Опыт работы в банковской сфере

http://www.tcsbank.ru/about/jobs/cred...inspector/

Помимо этого в моём случае присутствуют:

- диплом престижного ВУЗа;
- опыт работы на аналогичной должности в банке ТОП-10;
- всякие безделушки: прописка, военник, трудовая.

И вот оно заветное письмо:

"Здравствуйте!

Ваше собеседование на вакансию «Кредитный инспектор отдела верификации» назначено на 10:30 21.02.2012
Стеклянные двери с надписью «Тинькофф.Кредитные Системы» (время было именно назначено работодателем).

Сказать, что на собеседование к Карпецу Ивану (вн ном 4173).

При изменении, или отказе от вакансии, просьба сообщить".

Собеседование было весьма оригинальным. В 10:15 я отметился у секретаря о том, что я пришёл, она в свою очередь куда-да позвонила и сообщила об этом. А в 11:00 я оттуда ушёл, так и не дождавшись сотрудника, с которым у меня была назначена встреча.

Мне вот интересно. Если у банка такое отношение к компетентным сотрудникам, то кандидатам с минимальным опытом и образованием с раскладушкой приходится ждать аудиенции сотрудника проводящего собеседование? А если вы ещё и сами назначили дату и время собеседования? Очевидно, до второго пришествия.
Leo007 • несостоявшийся сотрудник
22.02.2012 20:53
7 комментариев
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kerin
23.02.2012 23:21
Зачем с дипломом престижного вуза вообще идти на такую должность? Работа простейшая
boyarashnikov
29.02.2012 19:24
до 76 тыр, нормально, и с вузом и без
kerin
01.03.2012 22:29
В 2-НДФЛ будет еще больше 80 тр + переработки оплатят примерно 20-30 тр. В общем заработать 100 тысяч можно, но фактически нереально. Даже так скажу - они того не стоят. Вы себя так затаскаете, что через 2 таких месяца заработаете невроз, потеряете массу кг так 5 каждый месяц, забудите что такое кино-магазины-друзья-подруги и другой отдых, будите спать по 4 часа в день, а в субботу и воскресенье, после домашних дел завалитесь на диван, потому что вашь организм, нервы и мозг будут истощены.

Изменено: kerin - 01.03.2012 23:18
Сергеич
12.03.2012 23:00
Просьба личности не обсуждать.
Nikix
26.03.2012 18:55
банк много обещает, а а итоге будете получать 18 тысяч)
Sladkoeshca
28.03.2012 03:48
Nikix
26.03.2012 18:55

банк много обещает, а а итоге будете получать 18 тысяч)


а я не согласна...кто как работает-тот так и получает
kerin
08.06.2012 00:15
Я получил в 2 раза больше своих коллег, они явно не в 2 раза меньше или хуже меня работают.

Очень важно: В качестве премиальной части всегда выделяют одну и ту-же сумму и не важно насколько лучше все стали работать. 3 миллиона распределят если мы сделали 100 000 у.е. и эти же 3 миллиона на 40 000 у.е.
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