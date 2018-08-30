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IT из позавчера нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Уважаемый читатель, приветствую!
Мне довелось проработать в МДМ 3,5 года, было по-разному, но в целом, весело и динамично. Вавилов, Морсин, Дробот, Сорокин, да... всех и не упомнишь... Менялись лица, миссия, но банк держался фарватера прибыли! Централизация-клиентская модель-децентрализация, только веселили. Всюду вызов, и да прибудет с Вами консультант плюс, иначе конструктив ускользает. Коллектив по-разному, руководство менялось к лучшему, комфорт, ну и как везде, зарплата по меркам МСК в рынке, соцпакет только откармливают. В целом, банк интересен и амбициозен: диффузор сделок, масштабы и опыт, но вот, блин, автоматизация... Заявок подкопилось за 3 года, конь не валялся, а сейчас все сотрудники IT дружно завербовались project managers. Так что, если желаете в совершенстве овладеть Excel-ем и руками пощупать работу за нормальные средства, пожалуйста, но вот какой-либо автоматизацией там не пахнет. А жаль, когда-то банк не жалел средств на IT.
tempestaбывший сотрудник
22.02.2012 21:54
23 комментария
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Tamych
24.02.2012 06:39
Уважаемый автор, а о каком конкретно IT Вы пишите?
И какое IT в таком случае из сегодня, а еще лучше из завтра?
mastervir
24.02.2012 10:09
Проработал 6 лет, уволился почти год назад. в день по HD приходило по 30-50 (спедне, бывало и меньше) заявок от сотрудников не считая тех заявок которые выполнялись без HD + ДБО. Но такое было не всегда - это началось после объединений - когда у тебя по 3 начальника (МСК, ЕКБ, НСК) - а так было весело !!!!!!!!!
tempesta
Автор отзыва
24.02.2012 21:26
Уважаемый Тамыч, хороший вопрос. Как говорил один Заказчик одному ДБТшнику:
"Сеня, ну КОГДА уже, не расчёсывай мне нервы...". А помечтать... IT из сегодня, ЭТО ну когда само позвонит к праздничку и предложит потестить упакованные розовым бантом заявочки 3-4 кв.2011г. Во какой был бы подарок девушкам!
IT МДМ куда-то всё уфлуктурировало. Ау, повезёт, если вдруг через пару недель выяснишь что парнишка, подвязанный ответственным смотрящим за твоими заявочками 2010 года уволился в 2011, очень торопился не передал... Очучения совкового сервиса: заказчик для IT, а не IT для Заказчика.
nWch09
11.03.2012 12:51
А вот я работала в ДО одного из крупнейших банков. 2003-2005гг. Остатки на счетах в режиме реального времени мы не видели. На калькуляторе считали сколько клиенту нужно оплатить для полного закрытия кредита, накидывали 20-30 руб. на всякий случай, а потом обзванивали клиентов, чтоб они забрали оставшиеся средства, чтоб закрыть счет. Как вам? Когда нам приходила ЗП на счета, сумму можно было посмотреть только на следующий день и кассир проводила нам РКО с недостатком средств на счете, но все вставало на свои места, когда оператор "примет остатки". Мы не видели, сделали ли нам проводку на выдачу кредита. Это происходила по средствам звонка в филиал. ОООооо много чем могу вас потешить. А когда принимались остатки ВЕСЬ ДО должен был выйти из программы. Не важно, клиента ты обслуживаешь или еще чем занимаешься. Мертвый момент. Минут на 15 работа вставала полностью. Причем в филиале стояла другая программа. Так вот когда пришла в тогда еще САБ я комп расцеловать хотела. Он работал, программа выдавала реальный остатки на счетах и т.п. Хотите сказать, что в МДМ плохое ПО?????? Да, порой глючит. Но бывает хуже.
tempesta
Автор отзыва
14.03.2012 23:41
Очень странно, что ПО "одного из крупнейших банков 2003-2005гг." принимало остатки по звонку оператора. Мы со Станиславским не верим, крупнейшие розничные банки тоже. А между тем счета фактуры по строке продавец выдают МДМ Банк, в строке покупатель ну надо же, тоже выдают МДМ Банк. Зашибись, не клиентам, а себе продает. А мы перепечатываем, вносим изменения в книгу продаж, в счета фактуры, заверяем, подтверждаем и плачем. На дворе 21-й век, а шаблон печати ну никак не может быть изменен, потому что калькулятор!
nWch09
15.03.2012 22:20
Странно или нет, но зря вы со Станиславским не верите. Я уволилась в марте 2005, они еще какое-то время так работали. Поверьте, такой бред я придумать не смогу сама. А как эта кухня работала знаю. Благодаря такой "автоматизации" люди, включая меня, на работе жили. А вы про какие-то счета-фактуры.

Изменено: nWch09 - 15.03.2012 22:21
tempesta
Автор отзыва
18.03.2012 07:55
to nWch09:
You try to neutralize bad publicity and to do your best.
nWch09
20.03.2012 16:29
Странное у вас прочтение моих комментариев. Говорю о том, что работала в банке, где стояло ПО разработанное до н.э. Т.к. САБ-УРСА-МДМ для меня второе место работы не готова сравнивать с более совершенными программами. А вот мой ЛИЧНЫЙ опыт отражен в комментах. И нейтрализовать плохую славу мне нет никакого интереса. Сама ни раз краснела перед клиентами из-за сбоев в программе.
tempesta
Автор отзыва
20.03.2012 20:17
Ну так, Семён Семёныч, Вы перепутали Банк. Здесь отзываются об МДМ Банке (смотрите заголовок темы). Пишите свои очучения о работе в "ДО одного из крупнейших банков" в отзывах этого самого банка и будет Вам счастье!
nWch09
21.03.2012 13:04
Ну так! Вы снова читаете в рамках своего понимания. Коротко моя мысль: В МДМ банке все не так уж и плохо с ПО!
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