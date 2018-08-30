Уважаемый читатель, приветствую!

Мне довелось проработать в МДМ 3,5 года, было по-разному, но в целом, весело и динамично. Вавилов, Морсин, Дробот, Сорокин, да... всех и не упомнишь... Менялись лица, миссия, но банк держался фарватера прибыли! Централизация-клиентская модель-децентрализация, только веселили. Всюду вызов, и да прибудет с Вами консультант плюс, иначе конструктив ускользает. Коллектив по-разному, руководство менялось к лучшему, комфорт, ну и как везде, зарплата по меркам МСК в рынке, соцпакет только откармливают. В целом, банк интересен и амбициозен: диффузор сделок, масштабы и опыт, но вот, блин, автоматизация... Заявок подкопилось за 3 года, конь не валялся, а сейчас все сотрудники IT дружно завербовались project managers. Так что, если желаете в совершенстве овладеть Excel-ем и руками пощупать работу за нормальные средства, пожалуйста, но вот какой-либо автоматизацией там не пахнет. А жаль, когда-то банк не жалел средств на IT.