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|IT из позавчера
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемый читатель, приветствую!
Мне довелось проработать в МДМ 3,5 года, было по-разному, но в целом, весело и динамично. Вавилов, Морсин, Дробот, Сорокин, да... всех и не упомнишь... Менялись лица, миссия, но банк держался фарватера прибыли! Централизация-клиентская модель-децентрализация, только веселили. Всюду вызов, и да прибудет с Вами консультант плюс, иначе конструктив ускользает. Коллектив по-разному, руководство менялось к лучшему, комфорт, ну и как везде, зарплата по меркам МСК в рынке, соцпакет только откармливают. В целом, банк интересен и амбициозен: диффузор сделок, масштабы и опыт, но вот, блин, автоматизация... Заявок подкопилось за 3 года, конь не валялся, а сейчас все сотрудники IT дружно завербовались project managers. Так что, если желаете в совершенстве овладеть Excel-ем и руками пощупать работу за нормальные средства, пожалуйста, но вот какой-либо автоматизацией там не пахнет. А жаль, когда-то банк не жалел средств на IT.
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tempesta • бывший сотрудник
22.02.2012 21:54
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И какое IT в таком случае из сегодня, а еще лучше из завтра?
"Сеня, ну КОГДА уже, не расчёсывай мне нервы...". А помечтать... IT из сегодня, ЭТО ну когда само позвонит к праздничку и предложит потестить упакованные розовым бантом заявочки 3-4 кв.2011г. Во какой был бы подарок девушкам!
IT МДМ куда-то всё уфлуктурировало. Ау, повезёт, если вдруг через пару недель выяснишь что парнишка, подвязанный ответственным смотрящим за твоими заявочками 2010 года уволился в 2011, очень торопился не передал... Очучения совкового сервиса: заказчик для IT, а не IT для Заказчика.
Изменено:
You try to neutralize bad publicity and to do your best.