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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Не понимаю куда следит ваше руководство. Кредитные консультанты работают внештата. Зарплату вечно задерживают на 2-3 месяца. А потом вопросы, откуда берется дефолт? Как тут не начнешь работать с перекупами. Банк же все равно не платит, а жить хочется. Под одним логином консультанта работает несколько человек. Мало того, что неофициально оформлены, еще умудряетесь брать на работу трех работников, а по факту оформлен один логин. Молодцы, хорошо придумали. Сами же администраторы учат консультантов мошенничеству. Говорят, если ноутбук не проходит, выбирайте товарный сегмент холодильник, а в описании пишите модель и марку ноутбука. Долю мы так повышаем!!! В конце концов, консультанта блокируют, а администраторы делают удивленные и невинные глазки, как будто ничего и не знали. Крайний оказался кредитный консультант - и работы лишился, и репутация испортилась. А администратора это и не волнует - найдут очередного. Так и существует банк на постоянной афере. Постоянно новые сотрудники, на одну-две недели. Проводят различные акции, а подарки клиентам выдавать не хотят!!! А консультанты отдуваются перед клиентами, которые ждут обещанный подарок!!!
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ivanivanov200 • бывший сотрудник
23.02.2012 21:18
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страховка нужна в кредитовании для страхования прежде всего рисков банка, хотя это и противоречит закону о защите прав потребителей. И тут не важно, потреб или ипотека. Но в потребах это м.б., к примеру, страховка жизни: если что с заемщиком случиться - банк получит возмещение от страховой. А страховую премию (плату за страховку) получает, есесно, страховая, а не банк.
А заемщики, кстати, быстро узнают, что застрахованы, когда с их счета спишется больше денег, чем они ожидали
Кстати, банки сейчас стали умнее: не хочешь страховаться? Получи кредит, но по более высокой ставке. И все.
С другой стороны, на мой взгляд, заемщику тоже выгодно страховаться: если что, то коллекторы не будут мучить, и кредитная история несильно испортится.
Задержка зарплаты на месяц-об этом мечтать надо, стандарт 3 месяца!!! Одни объяснения-бухгалтер в Самаре ушел в декрет, в отпуск, неверные реквизиты, что за выдумки??? Тем самым, вы пытаетесь удержать текучку кадров, чтоб бедный консультант не увольнялся и ждал обещанную зарплату.
А насчет перекупов, можно одно сказать, Русфинанс-это рай для развития перекупства. FOREVER!!!
И наконец самое главное, про высокую зарплату, выше, чем у администраторов ))))))))))))Смешно звучит. Как консультант при таком высоком проценте отказов может что-то заработать??? Лояльным клиентам по жизни приходит ОТКАЗ. Алкашам-ОДОБРЕНО!!! Консультант бегает по залу в поисках клиента, старается, убеждает и в конце концов-ОТКАЗ. А рядом ОТП, который с радостью сделает человека-клиентом ОТП банка. А как дело доходит до перекупов-ОДОБРЕНО!!! Возникает вопрос, работает ли вообще ДЗБ?