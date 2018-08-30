Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Русфинанс Банк»
смотреть все отзывы банка (199)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Куда катится банк? отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Не понимаю куда следит ваше руководство. Кредитные консультанты работают внештата. Зарплату вечно задерживают на 2-3 месяца. А потом вопросы, откуда берется дефолт? Как тут не начнешь работать с перекупами. Банк же все равно не платит, а жить хочется. Под одним логином консультанта работает несколько человек. Мало того, что неофициально оформлены, еще умудряетесь брать на работу трех работников, а по факту оформлен один логин. Молодцы, хорошо придумали. Сами же администраторы учат консультантов мошенничеству. Говорят, если ноутбук не проходит, выбирайте товарный сегмент холодильник, а в описании пишите модель и марку ноутбука. Долю мы так повышаем!!! В конце концов, консультанта блокируют, а администраторы делают удивленные и невинные глазки, как будто ничего и не знали. Крайний оказался кредитный консультант - и работы лишился, и репутация испортилась. А администратора это и не волнует - найдут очередного. Так и существует банк на постоянной афере. Постоянно новые сотрудники, на одну-две недели. Проводят различные акции, а подарки клиентам выдавать не хотят!!! А консультанты отдуваются перед клиентами, которые ждут обещанный подарок!!!
ivanivanov200бывший сотрудник
23.02.2012 21:18
6 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
alkorolyova
24.02.2012 08:43
Добрый день, а вы не из банков-конкурентов??? Ну правильно, конечно...а вы знаете, что у нас внештат получает гораздо больше, чем штатный сотрудник, и даже который находится на руководящей должности, вот, что удивительно! Я администратор точек продаж, но девочки, которые работают внештата получают з/п больше, чем я в 2, а то и в 3 раза. Задержка была только одна, по смене мотивации, все давно выплачено. По поводу мошенничества, как вы пишите....Каждый месяц приходят отчеты по ошибкам, у нас всех клиентов обзванивают и спрагивают, что было взято в кредит..если консультант накосячил с сегментом, то его лишат премии...А теперь о главном! Наши "соседи" ОТР оформляют наличные через потреб, договариваются об обналичке денежный средств с ИП, снимают страховки, когда клиенту говорят, платите меньше, страховка снимется(КУДА СМОТРЯТ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ) и в общем много всего...
alkorolyova
24.02.2012 08:53
И по поводу подарков! Кстати они выплачиваются постоянно, чему есть документальное подтверждение, на моей памяти мужчина, которого я оформляла купил микроволновую печь за 4 тыс в кредит и выиграл сертификат на 30 тыс, путевку, нас секут за не предоставление сведений о выигравших...МОСКВА И САМАРА САМА ИХ ТОЖЕ РАЗЫСКИВАЕТ...Что бы убрать факты мошенничества со стороны консов....А конса у нас блокируют в редких случаях...даже при FPD( может знаете, что это и с чем едят) 12 % просто лишают. ИЗ ВЫШЕ СКАЗАННОГО СЛЕДУЕТ, ЧТО СИТУАЦИИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ И ВАША ЦЕЛЬ ПРОСТО ОЧЕРНИТЬ!
Пилот в каске
25.02.2012 16:29
А зачем нужна страховка в потребительском кредитовании? Только чтобы вытянуть денежки из клиента. В большинстве случаев клиенты не знают даже о том что они "застрахованы"))
hadzhar
27.02.2012 11:38
2 пилот в каске,

страховка нужна в кредитовании для страхования прежде всего рисков банка, хотя это и противоречит закону о защите прав потребителей. И тут не важно, потреб или ипотека. Но в потребах это м.б., к примеру, страховка жизни: если что с заемщиком случиться - банк получит возмещение от страховой. А страховую премию (плату за страховку) получает, есесно, страховая, а не банк.
А заемщики, кстати, быстро узнают, что застрахованы, когда с их счета спишется больше денег, чем они ожидали smile:)
Кстати, банки сейчас стали умнее: не хочешь страховаться? Получи кредит, но по более высокой ставке. И все.

С другой стороны, на мой взгляд, заемщику тоже выгодно страховаться: если что, то коллекторы не будут мучить, и кредитная история несильно испортится.
Русфинансик
06.03.2012 18:11
Странное письмо со странными определениями ))) Якобы "неофициальное оформление" .... это ни что иное как оформление по трудовому договору, которое позволяет работать по совместительству и здраво оценить собственные силы работы в банковской сфере. Учитывая, что работа сдельная, то отсидеться на попе не получится. Так что эта начальная должность является и индикатором для начальства: ленивое ли это создание, которое только грёзит об окладе, либо активный сотрудник с большими перспективами личностного роста. По поводу задержек ЗП - тоже не правильная трактовка существующей реальности. К примеру, консультант оформляет кредиты в течении месяца.....Чтобы оценить каких клиентов он наоформлял нужен ещё один месяц (ведь 1-й платёж клиента через 30 дней). Да, это дольше, чем у сотрудников работающих в штате, но это длительный срок только при первой ЗП получается, а далее идёт по накатанной каждый месяц.
ivanivanov200
Автор отзыва
10.03.2012 14:51
Русфинансик: "Учитывая, что работа сдельная, то отсидеться на попе не получится. Так что эта начальная должность является и индикатором для начальства: ленивое ли это создание, которое только грёзит об окладе, либо активный сотрудник с большими перспективами личностного роста." Мне ли вы будете вешать лапшу на уши. Я человек, который прошел огонь, воду и медные трубы вашего Банка. Ни о каком карьерном росте, перевода в штат-это простые обещания. И не надо придумывать отговорку, типа-Значит вы плохой сотрудник и вас не хотели брать в штат.
Задержка зарплаты на месяц-об этом мечтать надо, стандарт 3 месяца!!! Одни объяснения-бухгалтер в Самаре ушел в декрет, в отпуск, неверные реквизиты, что за выдумки??? Тем самым, вы пытаетесь удержать текучку кадров, чтоб бедный консультант не увольнялся и ждал обещанную зарплату.
А насчет перекупов, можно одно сказать, Русфинанс-это рай для развития перекупства. FOREVER!!!
И наконец самое главное, про высокую зарплату, выше, чем у администраторов ))))))))))))Смешно звучит. Как консультант при таком высоком проценте отказов может что-то заработать??? Лояльным клиентам по жизни приходит ОТКАЗ. Алкашам-ОДОБРЕНО!!! Консультант бегает по залу в поисках клиента, старается, убеждает и в конце концов-ОТКАЗ. А рядом ОТП, который с радостью сделает человека-клиентом ОТП банка. А как дело доходит до перекупов-ОДОБРЕНО!!! Возникает вопрос, работает ли вообще ДЗБ?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (199)