Добрый день! Не понимаю куда следит ваше руководство. Кредитные консультанты работают внештата. Зарплату вечно задерживают на 2-3 месяца. А потом вопросы, откуда берется дефолт? Как тут не начнешь работать с перекупами. Банк же все равно не платит, а жить хочется. Под одним логином консультанта работает несколько человек. Мало того, что неофициально оформлены, еще умудряетесь брать на работу трех работников, а по факту оформлен один логин. Молодцы, хорошо придумали. Сами же администраторы учат консультантов мошенничеству. Говорят, если ноутбук не проходит, выбирайте товарный сегмент холодильник, а в описании пишите модель и марку ноутбука. Долю мы так повышаем!!! В конце концов, консультанта блокируют, а администраторы делают удивленные и невинные глазки, как будто ничего и не знали. Крайний оказался кредитный консультант - и работы лишился, и репутация испортилась. А администратора это и не волнует - найдут очередного. Так и существует банк на постоянной афере. Постоянно новые сотрудники, на одну-две недели. Проводят различные акции, а подарки клиентам выдавать не хотят!!! А консультанты отдуваются перед клиентами, которые ждут обещанный подарок!!!