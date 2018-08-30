Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Татфондбанк»
смотреть все отзывы банка (26)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Ужасный Банк отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В отношении персонала это просто не банк, а катастрофа, пожалела миллионы раз, что согласилась пойти туда работать. Обманули с зарплатой, обещали повышение, но его не последовало вообще, только обещания и обещания... Только и делают, что обещают... Если кто-то это читает, то не идите туда работать! Это болото! Очень рада, что больше тут не работаю.

Кстати, с последующим трудоустройством были проблемы, поскольку меня не хотели отпускать из-за сложностей в поиске персонала (поиска как такового и не было) и из-за этого вылили кучу грязи на меня, но тот работодатель не обратил на это внимание и они взяли меня. Сейчас счастлива и довольна. А трудоустройство в самом деле было, будто в космонавты готовят. Премий никаких нет, ничего нет!

Админ: Каким образом Вас обманули с зарплатой? Из чего состояла "куча грязи"?
Margosha83бывший сотрудник
24.02.2012 15:23
2 комментария
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
niknaim
28.02.2012 21:27
Да, оказывается, такая проблема существует не только в нашем подразделении. Видимо, это в этом банке хроническое... Остается вам посочувствовать, и пожелать удачи на новом месте работы!
Manhattan
13.03.2012 09:09
й

Изменено: Manhattan - 21.03.2012 20:46
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков