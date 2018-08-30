В отношении персонала это просто не банк, а катастрофа, пожалела миллионы раз, что согласилась пойти туда работать. Обманули с зарплатой, обещали повышение, но его не последовало вообще, только обещания и обещания... Только и делают, что обещают... Если кто-то это читает, то не идите туда работать! Это болото! Очень рада, что больше тут не работаю.



Кстати, с последующим трудоустройством были проблемы, поскольку меня не хотели отпускать из-за сложностей в поиске персонала (поиска как такового и не было) и из-за этого вылили кучу грязи на меня, но тот работодатель не обратил на это внимание и они взяли меня. Сейчас счастлива и довольна. А трудоустройство в самом деле было, будто в космонавты готовят. Премий никаких нет, ничего нет!



Админ: Каким образом Вас обманули с зарплатой? Из чего состояла "куча грязи"?