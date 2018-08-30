Хотелось бы обсудить особо волнующую каждого сотрудника тему технического оснащения подразделений банка. Я являюсь сотрудником БМ уже около 5 лет. С первого дня работы сразу бросилась в глаза плачевная ситуация с материальным обеспечением, особенно с вычислительной техникой: допотопные системные блоки, мониторы в 15 дюймов, совершенно убитый ксерокс – тогда один на все большое подразделение… Ну и, как следствие, программное обеспечение под стать, такое же устаревшее: Windows 2000, MS Office 2000. Речь, конечно, идет не о IT-подразделении (надеюсь, хоть в БИТ'е техника достойная и современная!), а о бизнес-подразделении, но тем не менее… Ни в одном из банков (российских и тем более иностранных), где мне доводилось работать прежде, такой плохой ситуации с компьютерной техникой не было. Очень не просто было после монитора в 19 дюймов свыкнуться с 15-ти дюймовым. А как же тяжело работать на компьютерах с оперативной памятью 256 Мб или 512 Мб, например, в Excel'е с большим объемом данных! Вставка и копирование даже самой простейшей формулы загружает компьютер расчетом ячеек минут на 15-20, в процессе чего комп может вообще намертво «зависнуть»… Доходило до того, что некоторые сотрудники докупали дополнительную память самостоятельно за свои средства, чтобы сделать апгрейд хотя бы до 1 Гб, так как заказать и дождаться со склада нереально. Или работали на двух компьютерах одновременно... Сотрудники, которые работают с контрагентами, зачастую не могут открыть файлы, которые те им направляют, так как эти файлы созданы и сохранены в формате MS Office'а 2007. Приходится просить направить файлы заново, сохраненные в старом формате. Это же просто стыдно... По-моему, новые компьютеры в БМ не закупались несколько лет вообще. По заявкам для новых сотрудников привозили б/у компьютеры, такие же старые, как у нас в подразделении.



Немного изменилась ситуация в лучшую сторону только с приходом нового руководства – каким-то образом удалось заказать порядка 8 новых компьютеров и к ним 17-ти дюймовые мониторы. Но все равно 95% техники в нашем подразделении остается годной лишь под списание. В конце 2011 года с большим оптимизмом занимались составлением сметы на 2012 год, в которую включили порядка 20 новых компьютеров и мониторов и прочей офисной техники. Какого же было наше разочарование, когда выяснилось, что в отношении вычислительной техники смету нам полностью урезали (да и вообще почти всем подразделениям). Компьютеры, оказывается, можно заказывать только для новых сотрудников. А старые сотрудники, проработавшие много лет, должны по-прежнему работать на устаревшей технике, несмотря на то, что по действующим нормам срок службы компьютеров и мониторов составляет 5 лет. Спрашивается, где же справедливость?



В заключение хочется обратиться к высшему руководству банка. Уважаемые руководители! Пожалуйста, пересмотрите в корне ситуацию с выделением бюджета на техническое и материальное оснащение рабочих мест в банке. Ведь в наш продвинутый 21-й век информационных технологий компьютер – это основной инструмент банковского специалиста, и от того, какая в банке компьютерная техника, напрямую зависит качество и эффективность работы отдельных сотрудников, а значит и банка в целом!