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Когда-то был хороший банк... отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Прочитала последний отзыв и убедилась, что уволилась не зря из этого банка. После смены руководства Московской дирекции отношение к работникам ДО стало, как говорится: "просто бизнес - ничего личного" smile:evil:
Толи были времена, когда "корпоративный дух" наполнял сердца и души... Далекие 2000-ые... пережитый 2008 год... Было всякое, но когда человек увольняется после 8 лет кропотливой работы и его даже не спрашивают о причине - вот это высший пилотаж!!! До такой степени "по-барабану", всегда стоит очередь из тех, кого пока всё устраивает (особенно если это "свои люди").

Админ: Расскажите, пожалуйста, подробнее про "отношение к работникам ДО стало, как говорится: "просто бизнес - ничего личного".
Sara Conorбывший сотрудник
25.02.2012 15:57
12 комментариев
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Rezedent
28.02.2012 22:48
"Корпоративным духом" здесь уже давно не пахнет, скажу даже больше, этой так называемой московской дирекции даже не известны такие понятия, как стимул и мотивация персонала. Далеко ходить не надо, возьмем День защитника отечества 23 февраля, в том году на з\п карту всему мужскому коллективу начислялась Nая сумма денег в качестве поздравления, в этом году нет...(( Мелочь, а приятно(Была когда-то). В том году была одна команда управленцев, а сейчас другая вот и весь ответ. И коллекция примеров по поводу антимотивации персонала скоро пополниться 8 марта)))

Изменено: Rezedent - 01.03.2012 21:33
Duna
15.03.2012 18:26
Полностью согласна с Вами. Новая команда разваливает весь Банк, не только Московскую дирекцию. Про мотивацию даже говорить не следует - одни слезы. Если бы мне кто-то рассказал про такую историю - как хороший корпоративный Банк можно быстро дискредитировать и развалить я бы, наверное, не поверила. А так, пришли новые люди, не обладающие знаниями, зато обладающие жаждой власти и денег. И вот Вам пожалуйста как в отзыве "даже не спрашивают о причине", а порой сами являются этой причиной. К людям отношение крайне неуважительное. И в филиалах тоже все неблагополучно. Там люди тоже на новую власть обижаются.
boltunya
15.05.2012 18:03
Абсолютно согласна в отношении некомпетенции руководства Московской Дирекции. Политика политикой, но людей , отдающих силы за такие крохи, надо по меньшей мере уважать. Жаль, что само руководство банка смотрит на это безобразие сквозь пальцы,отношение к сотрудникам- либо как на галерах, либо просто издеваются. Печально...Такая была отличная репутация! И что теперь от нее осталось!? Больше здесь не работаю, и теперь понимаю, что мне повезло, в отличии от тех,кто пришел на мое место).
Veselo
21.05.2012 21:29
boltuny, пьянству - бой!

http://www.banki.ru/services/official...4#comments

вот вас с резедентом попросили из банка, одного за "успешные" нулевые продажи на протяжении многоих месяцев, а другую за то, что перепутала работу с баром...Печально...Но банк не развалился даже smile:)
Rezedent
31.05.2012 21:44
Veselo Много пустых слов и обвинений. А по факту больше недовольных к работе московской дирекции и к их руководству.(см. коменты выше) Ваши "заказные" коментарии не о чем. Откуда мне и нашим дорогим читателям знать, может быть вы там у себя в капитале на набережной тоже штаны протираете и пиво потягиваете)) а?
Veselo
01.06.2012 00:31
наши сотрудники в точках все уже знают про тебя
а вот наши дорогие читатели еще нет

давай расскажем:)

http://www.banki.ru/services/official...3#comments
Rezedent
01.06.2012 09:49
Veselo Не отрицаю многие сотрудники разных ДО банка петрокоммерц знают меня, я часто посещал тренинги и корпоративные мероприятия. Большинство узнало эту ситуацию, только потому что я им рассказал, а вот за сплетни, сарафанное радио и испорченный телефон я уже не отвечаю. Тебя я думаю знаю немногие. Из твоих комментариев видно что ты женского рода, что ты работаешь в операционке и что ты ко всем пользователям обращаешься на ты (поправь если я ошибся). Твой комент как всегда не о чем. Если ты сидишь в операционке, ты ничего не знаешь про продажи и планы, потому что у операционистов их нет (в банке петрокоммерц), но то с каким вдохновением и завистью ты про них рассказываешь говорит о том что ты несостоявшийся менеджер)) Я думаю многим интересно кто ты и что ты и сколько тебе пообещал лысый дружища за такие надуманные коменты. а?

Изменено: Rezedent - 01.06.2012 16:07
Veselo
03.06.2012 21:41
Салют Резедент!
Хорошо отдохнула, вернулась к компу, ты уже тут настрочил что-то. Ура! Будем переписываться)

Опять величие полезло, меня многое знают, я везде, я супер и тд Да тебя знают только по скандальной репутации и все. Во многих твоих комментах прет твоя неприязнь к операционной работе и сотрудникам банка, как же, тебя никто не поддержал и коллектив расстался с радостью.
А я вот горжусь, что работаю в дружном и хорошем коллективе в ДО, пусть у меня и не супердолжность по твоему барскому мнению.
Многим будет интересно, что я во всяком случае сама зарабатываю деньги, а не альфонсирую бывших начальниц smile:)

Rezedent
12.06.2012 19:59
Veselo "Во многих твоих комментах прет твоя неприязнь к операционной работе и сотрудникам банка..." Ты вообще о чем? Что за бред? Я сам работал в операционке и мне очень нравилась эта работа, но в отличие от тебя у меня есть карьерный рост и я не собираюсь до конца жизни сидеть в опер зале. Да и отличие от тебя я хотя бы здоровуюсь с клиентами и у меня нет такой отмазки что программа не работает. И к каким сотрудникам у меня неприязнь? Мне даже интересно?))
Veselo
16.06.2012 00:41
Какой у тебя карьерный рост? ))) Тебя уволили из банка по статье
И хватит катить на оперсотрудников. Правильно, лучше молчи
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