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|Когда-то был хороший банк...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Прочитала последний отзыв и убедилась, что уволилась не зря из этого банка. После смены руководства Московской дирекции отношение к работникам ДО стало, как говорится: "просто бизнес - ничего личного"
Толи были времена, когда "корпоративный дух" наполнял сердца и души... Далекие 2000-ые... пережитый 2008 год... Было всякое, но когда человек увольняется после 8 лет кропотливой работы и его даже не спрашивают о причине - вот это высший пилотаж!!! До такой степени "по-барабану", всегда стоит очередь из тех, кого пока всё устраивает (особенно если это "свои люди").
Админ: Расскажите, пожалуйста, подробнее про "отношение к работникам ДО стало, как говорится: "просто бизнес - ничего личного".
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5
Sara Conor • бывший сотрудник
25.02.2012 15:57
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Изменено:
http://www.banki.ru/services/official...4#comments
вот вас с резедентом попросили из банка, одного за "успешные" нулевые продажи на протяжении многоих месяцев, а другую за то, что перепутала работу с баром...Печально...Но банк не развалился даже
а вот наши дорогие читатели еще нет
давай расскажем:)
http://www.banki.ru/services/official...3#comments
Изменено:
Хорошо отдохнула, вернулась к компу, ты уже тут настрочил что-то. Ура! Будем переписываться)
Опять величие полезло, меня многое знают, я везде, я супер и тд Да тебя знают только по скандальной репутации и все. Во многих твоих комментах прет твоя неприязнь к операционной работе и сотрудникам банка, как же, тебя никто не поддержал и коллектив расстался с радостью.
А я вот горжусь, что работаю в дружном и хорошем коллективе в ДО, пусть у меня и не супердолжность по твоему барскому мнению.
Многим будет интересно, что я во всяком случае сама зарабатываю деньги, а не альфонсирую бывших начальниц
И хватит катить на оперсотрудников. Правильно, лучше молчи