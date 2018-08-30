Прочитала последний отзыв и убедилась, что уволилась не зря из этого банка. После смены руководства Московской дирекции отношение к работникам ДО стало, как говорится: "просто бизнес - ничего личного"

Толи были времена, когда "корпоративный дух" наполнял сердца и души... Далекие 2000-ые... пережитый 2008 год... Было всякое, но когда человек увольняется после 8 лет кропотливой работы и его даже не спрашивают о причине - вот это высший пилотаж!!! До такой степени "по-барабану", всегда стоит очередь из тех, кого пока всё устраивает (особенно если это "свои люди").



Админ: Расскажите, пожалуйста, подробнее про "отношение к работникам ДО стало, как говорится: "просто бизнес - ничего личного".