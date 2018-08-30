Все защитники отечества, работающие в банке, с нетерпением ожидали обещанную всем к 23 февраля так называемую "13 зарплату" (роковое число говорит само за себя). Но вот праздник прошел, проходят очередные выходные, а обещанной "13 зарплаты" все нет и нет. В свете предстоящих выборов главы государства атмосфера накаляется, и некоторые готовы писать ему на самый верх, если до даты выборов не получат обещанного. А другие говорят: "пиши-не пиши, а если бухгалтерия такая вот как есть, даже генеральный секретарь ООН здесь не поможет". В общем получается смешно и грустно одновременно - другим денег отдаем немерено, а своим работникам и то, что им было обещано к празднику выплатить, не торопимся. Может быть, хоть женщин, работающих в банке на рядовых позициях, пожалеют и выплатят обещанное хотя бы к 8 Марта.