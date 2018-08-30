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|Роковое число 13
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Все защитники отечества, работающие в банке, с нетерпением ожидали обещанную всем к 23 февраля так называемую "13 зарплату" (роковое число говорит само за себя). Но вот праздник прошел, проходят очередные выходные, а обещанной "13 зарплаты" все нет и нет. В свете предстоящих выборов главы государства атмосфера накаляется, и некоторые готовы писать ему на самый верх, если до даты выборов не получат обещанного. А другие говорят: "пиши-не пиши, а если бухгалтерия такая вот как есть, даже генеральный секретарь ООН здесь не поможет". В общем получается смешно и грустно одновременно - другим денег отдаем немерено, а своим работникам и то, что им было обещано к празднику выплатить, не торопимся. Может быть, хоть женщин, работающих в банке на рядовых позициях, пожалеют и выплатят обещанное хотя бы к 8 Марта.
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отец Тихон • сотрудник
25.02.2012 23:30
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Вот и в данном случае - положение о премировании по итогам работы за год + решение первого в этом году правления банка
Для лиц, неутруждающих себя изучением нормдокументов, а свои знания черпающих только из сплетен, сообщаю что как и все предыдущие годы:
премия по итогам работы за год - выплачивается работникам филиалов и отделений - в феврале, работникам центрального офиса - в марте
"отец тихон" - стыднос вылезать на федеральный банковский форум, не зная корпоративной базы)
Как говаривали князья Владимирские, в стародавние времена: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги-а по ним ходить!" Все и ждали к 23 февраля 13 премию, потому что читали это положение. Или вы считаете, что если речь идет о феврале, то должны выплачивать 29 февраля и ни как раньше!? А как же тогда будут выплачивать в следующем году, когда по календарю 29 числа в феврале месяце не будет?! Получается, что филиалы и отделения будут получать эту премию по только високосным годам!!!
Если следовать такой трактовке, то тогда и в марте премию получат не раньше 31 числа,хотя ни что в упомянутом вами положении не мешает выплатить ее уже к 08 Марта.
Для buxgalter_v
А чем вы так возмущены уважаемая? Может вы считаете, что 13 премию совсем не надо выплачивать? Или вы считает,что люди ее не заслужили?
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Зато у "господ" рангом повыше, кот. здесь и льют чернуху на Банк, есть время разбиться в "станы, племена" ... что там у вас ещё есть?!
Давайте думать, как улучшить показатели Банка в целом, как стать ВСЕМ командой, как это сделано в ВРУ. И результат придёт!!! А если мы подумаем, как убрать половину абсолютно не нужных НИКОМУ отчетов, убрать лишние звенья, то и подписи "сотрудник" злопыхателей, которым просто заняться НЕЧЕМ, быстро изменятся на "бывший сотрудник".
Кто "ЗА"?
Изменено:
Оставьте свои лозунги, они ни кому не нужны. Народ За Вами не пойдет. У него другой президент. Судя по тексту, мальчиков в ВРУ не осталось. Я правильно поняла? А куда же они подевались? Очень приятно, что Вы переживаете за девочек. Спасибо Вам! Только скажите, а причем здесь Вы? Какое отношение имеете к результатам ВРУ и почему бы не попросить для них доплату за их труд? Получается только на словах все? Как и всегда? А Вы себя не относите к персонам рангом повыше? Если убрать ненужные отчеты Вы все равно будете нужны? Извините за такое количество вопросов, но уже путаюсь кто же из Вас лучший? И почему Вы так уверены, что "бывший сотрудник" Вам не грозит? Обвиняете отцов и поляков в станах и т.п., а сами им уподобляетесь. О какой команде в таком случае речь? Прошу Вас, не сочтите за труд, объясните свою позицию.
Народ за собой не веду и не зову. Ранг не тот. Кто лучший - тоже не обсуждаю. Команда - это сотрудники Банка, которые спокойно, без интриг, работают и не обливают грязью другие подразделения. А понятие "бывший сотрудник" может коснуться любого. Вроде всё -).
Да, а про станы написал не я. Просто модератор удалил ряд предыдущих высказываний отцов и поляков, поэтому Вам, наверное, и не совсем понятен пост. Он теперь действительно странно выглядит.
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