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Роковое число 13 плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Все защитники отечества, работающие в банке, с нетерпением ожидали обещанную всем к 23 февраля так называемую "13 зарплату" (роковое число говорит само за себя). Но вот праздник прошел, проходят очередные выходные, а обещанной "13 зарплаты" все нет и нет. В свете предстоящих выборов главы государства атмосфера накаляется, и некоторые готовы писать ему на самый верх, если до даты выборов не получат обещанного. А другие говорят: "пиши-не пиши, а если бухгалтерия такая вот как есть, даже генеральный секретарь ООН здесь не поможет". В общем получается смешно и грустно одновременно - другим денег отдаем немерено, а своим работникам и то, что им было обещано к празднику выплатить, не торопимся. Может быть, хоть женщин, работающих в банке на рядовых позициях, пожалеют и выплатят обещанное хотя бы к 8 Марта.
отец Тихон • сотрудник
25.02.2012 23:30
29 комментариев
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buxgalter_v
26.02.2012 20:11
И вот как только не стыдно такой бред писать!!!
Роберта
26.02.2012 20:25
Просто уже в 100-й раз пишу - многие беды некоторых работников банка, что они абсолютно не хотят знать прекрасную корпоративную нормативную базу.
Вот и в данном случае - положение о премировании по итогам работы за год + решение первого в этом году правления банка
Для лиц, неутруждающих себя изучением нормдокументов, а свои знания черпающих только из сплетен, сообщаю что как и все предыдущие годы:
премия по итогам работы за год - выплачивается работникам филиалов и отделений - в феврале, работникам центрального офиса - в марте
"отец тихон" - стыднос вылезать на федеральный банковский форум, не зная корпоративной базы)
отец Тихон
Автор отзыва
27.02.2012 22:50
Для Роберты:
Как говаривали князья Владимирские, в стародавние времена: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги-а по ним ходить!" Все и ждали к 23 февраля 13 премию, потому что читали это положение. Или вы считаете, что если речь идет о феврале, то должны выплачивать 29 февраля и ни как раньше!? А как же тогда будут выплачивать в следующем году, когда по календарю 29 числа в феврале месяце не будет?! Получается, что филиалы и отделения будут получать эту премию по только високосным годам!!!
Если следовать такой трактовке, то тогда и в марте премию получат не раньше 31 числа,хотя ни что в упомянутом вами положении не мешает выплатить ее уже к 08 Марта.
Для buxgalter_v
А чем вы так возмущены уважаемая? Может вы считаете, что 13 премию совсем не надо выплачивать? Или вы считает,что люди ее не заслужили?

Изменено: отец Тихон - 28.02.2012 01:27
поляк
02.03.2012 17:38
Оттягивание выплаты премий на последнии дни - это все отзвуки событий в Белгороде. Так что Главный бухгалтер здесь не причем, даже несмотря на то что к ней стекается вся информация она же не может контролировать тот же Белгород по всем делам. Кстати схожа ситуация в конце 90-х была если не ошибаюсь в Сокольниках в Москве. И тогда тоже потом начались "оттяжки" с премиями. И тогда тоже был тот же главный бухгалтер и тогда никому не пришло в голову предъявлять его бухгалтерии какие-либо претензии. Поэтому все бы так и шло своим чередом если бы не всем хорошо известные изобретатели "центров прибыли" которые своими идеями вынудили управляющих идти подчас весьма на большие риски следствием чего естественно и стал Белгород. Поэтому как только идея центров прибыли канет в лету и будут применяться самые обычные средства контроля опробованные еще в советскую банковскую эпоху http://www.buhuchet.by/Director/checkaccounting.aspx то вообще никаких вопросов не будет. А то некоторые топы любят кивать Самому на других http://www.fd.ru/reader2.htm?id=681# чтобы поднять перед ним свою собственную значимость по сравнению с настоящими ветеранами банковского дела.
отец Тихон
Автор отзыва
03.03.2012 00:00
Ого, какие люди здесь у нас появились. Неужели сразу после совещания или в перерыве между выступлениями основных докладчиков?smile:) Какие то непонятные намеки на главного бухгалтера с Вашей стороны (интересно от кого вы их услышали?), когда в Белгородской катастрофе наверняка замешан кто угодно, только не главный бухгалтер. Тем более, что главные виновники происшедшего, опять остались в тени, как это уже бывало не раз в истории банка. Поляк, кстати ответьте, что означает ваша завершающая фраза про топов-это намек на всесильных владимирцев или жуткую группу МОЛЧАЛЬНИКОВ из центрального офиса? До сих пор удивляюсь вашей безбашенности в том, что вы срываете их притворные маски не боясь последствий...
ggraf1
04.03.2012 16:54
Поведайте, как объяснить нашим рядовым сотрудникам, которые честно работают, остаются в своё личное время на работе, выполняя должностные обязанности, что такие же работники нашего Банка, находящиеся на равных с ними должностях, но которым повезло работать в пределах МО, получают оплату за труд НАМНОГО больше чем во ВРУ?! Объём работ несравним, о прибыли совсем молчу!!! Но девочки работают и не плачут тут, что "дайте денег быстрее".
Зато у "господ" рангом повыше, кот. здесь и льют чернуху на Банк, есть время разбиться в "станы, племена" ... что там у вас ещё есть?!
Давайте думать, как улучшить показатели Банка в целом, как стать ВСЕМ командой, как это сделано в ВРУ. И результат придёт!!! А если мы подумаем, как убрать половину абсолютно не нужных НИКОМУ отчетов, убрать лишние звенья, то и подписи "сотрудник" злопыхателей, которым просто заняться НЕЧЕМ, быстро изменятся на "бывший сотрудник".
Кто "ЗА"?

Изменено: ggraf1 - 04.03.2012 21:23
VVU
06.03.2012 00:41
To ggraf1&matr

Оставьте свои лозунги, они ни кому не нужны. Народ За Вами не пойдет. У него другой президент. Судя по тексту, мальчиков в ВРУ не осталось. Я правильно поняла? А куда же они подевались? Очень приятно, что Вы переживаете за девочек. Спасибо Вам! Только скажите, а причем здесь Вы? Какое отношение имеете к результатам ВРУ и почему бы не попросить для них доплату за их труд? Получается только на словах все? Как и всегда? А Вы себя не относите к персонам рангом повыше? Если убрать ненужные отчеты Вы все равно будете нужны? Извините за такое количество вопросов, но уже путаюсь кто же из Вас лучший? И почему Вы так уверены, что "бывший сотрудник" Вам не грозит? Обвиняете отцов и поляков в станах и т.п., а сами им уподобляетесь. О какой команде в таком случае речь? Прошу Вас, не сочтите за труд, объясните свою позицию.
ggraf1
06.03.2012 09:39
То vvu
Народ за собой не веду и не зову. Ранг не тот. Кто лучший - тоже не обсуждаю. Команда - это сотрудники Банка, которые спокойно, без интриг, работают и не обливают грязью другие подразделения. А понятие "бывший сотрудник" может коснуться любого. Вроде всё -).
Да, а про станы написал не я. Просто модератор удалил ряд предыдущих высказываний отцов и поляков, поэтому Вам, наверное, и не совсем понятен пост. Он теперь действительно странно выглядит.

Изменено: ggraf1 - 06.03.2012 09:40
ggraf1
06.03.2012 09:44
Да, а результат ВРУ - это результат совместной работы именно команды. Начиная от дворника.

Изменено: ggraf1 - 06.03.2012 09:45
поляк
06.03.2012 16:38
Модератор как раз всю суть оставил, так что всем понятно что Белгородские проблемы по прежнему остаются проблемами, которые оказались неспособны преодолеть даже теоретики из Владимира. А что касается команды ВРУ, то да она сплоченная, но давайте зададимся вопросом - а откуда взялась эта сплоченность ? Ответ будет прост - из-за тяжелых условий жизни в этом регионе и подчас нищенском существовании людей которые бывают из-за этого рады любому достатку и естественно будут за него бороться объединив последние силы чтобы удержаться за работу и будут рады любой лишней копейке на вкладе http://progorod33.ru/newsv2/17341.html А вот в Москве, Санкт-Петербурге или например на Юге России условия жизни гораздо получше и поэтому навыки и традициии выработанные владимирцами в их суровой действительности в этих более богатых регионах и не работают. А что касается призывов к созданию команды, то давно известно, что сытый голодному не товарищ поэтому сплотить людей может только всеобщее богатство а не всеобщая бедность, но владимирцам не удалось представить убедительный пример того чтобы благодаря их центрам прибыли резко выросло благосостояние всех без исключения работников банка - начиная от дворника ! Поэтому коллектив и отдает предпочтение другим менеджерам http://www.kpilib.ru/article.php?page=424 !!! Поэтому сейчас появляется хороший шанс перехватить успех и инциативу у грппы "молчальников" в которой работают Тихие и Добрые люди знающие благодаря многолетнему опыту в центральном офисе реальную цену себе и другим ...

Изменено: поляк - 06.03.2012 16:42
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