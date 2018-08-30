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|Как хорошо на свободе!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Незаметно прошли два года с того момента, как я решилась наконец-то помахать ручкой этому "замечательному" во всех отношениях банку! Как же хорошо не работать в банке ВТБ 24, приходить вечером после работы домой со спокойной душой, заниматься своими делами, спокойно спать ночью и с удовольствием идти утром на любимую работу! И с нервами все в порядке! С ужасом вспоминаю собрания по субботам, и не имеет значения, что у половина коллектива выходной, должны присутствовать все; вечные аттестации, проверяющие, контрольные закупки, неврастеника директора ДО, выходные, на которых не отдыхаешь, а нервно вздрагиваешь от любого телефонного звонка . Спасибо тебе, банк ВТБ24, что тебя больше нет в моей жизни!
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5
mirgolena • бывший сотрудник
27.02.2012 12:43
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|избанка24
29.02.2012 22:41
|Всё правильно.
|evva11
12.06.2012 00:34
|Да, понимаю. Но на самом деле, это не банк такой плохой. Как говорится рыба гниет с головы. И все зависит от руководства. Мне посчастливилось работать под руководством МОНСТРА-неадекватной вечно неудовлетворенной женщины, которая брызгала слюной от зависти и боялась, что ее даму за 40 видимо подсидят. Спасибо, дорогой офис, что тебя больше нет в моей жизни. А тот кто виноват, получит по заслугам. Каждому воздастся за его деяния.
|123028
19.08.2012 02:10
|завидую. собираюсь взять с вас пример)))
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