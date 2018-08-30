Незаметно прошли два года с того момента, как я решилась наконец-то помахать ручкой этому "замечательному" во всех отношениях банку! Как же хорошо не работать в банке ВТБ 24, приходить вечером после работы домой со спокойной душой, заниматься своими делами, спокойно спать ночью и с удовольствием идти утром на любимую работу! И с нервами все в порядке! С ужасом вспоминаю собрания по субботам, и не имеет значения, что у половина коллектива выходной, должны присутствовать все; вечные аттестации, проверяющие, контрольные закупки, неврастеника директора ДО, выходные, на которых не отдыхаешь, а нервно вздрагиваешь от любого телефонного звонка . Спасибо тебе, банк ВТБ24, что тебя больше нет в моей жизни!