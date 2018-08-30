Странная кадровая политика! Я живу в регионе, где собираются открыть новый офис банка. Недели 2 назад я прошла собеседование с представителем банка в моем городе. Она обещала, что мне перезвонят из Москвы обязательно в течение недели. Звонка так и нет. Я позвонила поинтересоваться, может, банк не сильно заинтересован в моей кандидатуре, на что получила ответ "подождите, пожалуйста, еще звонка, там все очень занятые люди и в моей кандидатуре она заинтересована". Вакансия мне интересна, хорошие отзывы о банке на данном сайте, поэтому и сижу жду. Позвони мне, позвони... представитель ДельтаКредит