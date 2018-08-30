Доброго всем времени суток!

Даже и не знаю с чего начать... попробую обо всем и по-порядку.



Пришел работать в банк ВТБ24 после университета - в общем, совсем "зеленым". Предложенная работа после собеседования заинтересовала, начальник отдела создала прекрасное впечатление о себе. Сказали, что обучение начну с 25 июля. Вот тут-то и началось всё самое интересное и познавательное. Официально меня трудоустроили с 1 августа. Ничего что я неделю отсидел за учебным материалом по полному рабочему дню! Ну ладно, не страшно, что нам, молодым! Изучением занимался самостоятельно, всё было понятно, вопросов не возникало. Первый месяц работы я просидел в офисе - всё нравилось, но сначала было трудно из-за отсутствия практики. Но вроде как втянулся и все складывалось удачно.



И вот, со второго месяцы работы меня вывели на торговую точку. Как новый сотрудник я надеялся и на новую торговую точку, которая открылась в нашем городе, и изначально оговаривалась как моя. Но мой начальник отдела, видимо, посчитала, что её родственница справится там лучше (с объемом продаж или еще чем, не знаю), перевела в салон именно её. И вот мне достается точка, на которой в месяц всего три продажи с привлечением кредитов(1 по нам и 2 другие по иным банкам). Точка мертвая! Продаж нет как у нас, так и у конкурентов, но план выставлен выше крыши. И тут началась игра на нервах - начальство стало "нажимать" и "давить" по плану. Каждый день прозвоны и письма с самого утра, причем разговор был изначально начат с такой интонацией, что после него настроение падало ниже нуля (а при первой встрече этот человек казался намного приветливее и спокойнее). С планом, конечно, справился и то не по салоновским машинам, а по заявкам с улицы, с других точек. Но и тут всё оказалось не так классно как думалось - возник вопрос по продажам страховки. Каждый утренний звонок начинался с фразы "Где страховки? К КАЖДОМУ кредиту в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должны быть проданы страховки!". На любой мой ответ о причине отказа клиента от страховки, получал на свой счет негативную энергетику, ну и писал объяснительную. При этом, если моему начальнику не нравилась причина изложенная в ней, я переписывал её вновь и вновь! Еще меня удивила ситуация, когда я сидел без заявок, я узнал, что, оказывается, моя руководительница отправляет документы на заявку с офиса своей родственнице, чтобы та в свою очередь была хоть на заявках.



Про премию я говорить даже не буду. Её я даже не дождался, так как попал не на начало квартала (а план помогал делать на всю катушку для отдела). И вот тут у нас появился новый управляющий офисов в городе. На самом деле человек знаток своего дела, но уж слишком много повышенных тонов (девчонки плакали при общении с ним). Если честно, и меня потряхивало, но начальство приходилось слушать и помалкивать, чтобы не сказать ему, что я думаю по поводу некоторых вопросов.



За полтора до конца моего испытательного срока началось все самое интересное, к тому, что было, еще прибавились обзвоны с рабочей симки номеров из газет предлагать кредит (с минимумом звонков 50-70 в день). Перелимит был "дикий" (2500 в одном месяце и 3000 в другом). И, забегу вперед, эти деньги сняли с моего расчета (получил вместо 10000 руб. всего 4500). Продажи в третьем месяце упали вообще, не минимум. Начальство ругало за каждый "косяк" (хотя все нюансы должны были мне сообщить при обучении).



Рассказывать о работе в ВТБ24 могу долго, пора бы и "закругляться"! Банк хороший, хороший коллектив, отличный опыт - всё было бы хорошо, если бы не отношение начальства. В итоге: за три дня до конца испытательного срока мне сказали писать "заявление по собственному". Хотя аргументом было сокращение рабочего места (сократили точку из-за нерентабельности). Сняли с меня денежку за перелимит. Сказали, что было много ошибок (из всех кс по авто у меня их было меньше всех - проверенная инфа от сотрудника БЭК-а).



Закончу тем, что скажу: спасибо ВТБ-24 за опыт, за коллектив, за отзывчивых и понимающих людей. Из-за одного человека банк не становится плохим!