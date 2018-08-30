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Доброго времени суток.
Работаю в банке достаточно долго. Сначала все было нормально, но потом сменился директор и началось. На должности стали брать только своих и наших, основный критерий отбора специалистов 90*60*90. Знакомые и родственники руководства не работают, а только кричат, что для них установлен большой план, и тот план перекладывают на нас, простых смертных.
Коллектива не стало, сформировалось несколько кучек, которые сами по себе. Лучше всех живется особенно приближенным к руководству. Директора постоянно нет на месте, где он - никто не знает. Зачастую и других руководителей найти не возможно. Если какой-то срочный или спорный вопрос с клиентом - решить его некому. А потом виновными становимся мы.
Вот теперь и думаю, то ли оставаться и терпеть все это, то ли начинать искать новое место работы.
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24_24 • сотрудник
29.02.2012 10:01
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В принципе, я знаю многих людей, которые уходили из банка просто в никуда, т.к. работать становилось просто в немоготу. И ничего, сейчас у них все хорошо.
Удачи вам.