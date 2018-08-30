Отзыв месяца:

февраль 2012 года Я б в банкиры пошел, пусть меня научат...



Пролог.

Всегда самое сложное - сделать первый шаг. Вот и я не знаю с чего начать. Так как в жизни мне близок афоризм "честность - лучшая политика", то скажу так, как есть - нахлынула ностальгия... А к ностальгии прибавилось осознание того, что везде можно найти массу отзывов о банках. Отзывы эти хорошие и плохие, сотрудников и клиентов, но большинство о банках топ 20, о "крейсерах" банковского мира...

И вот зовут тебя на собеседование в небольшой банк. Вроде предлагают хорошую должность, конкурентную зарплату, удобный график... Начинаешь искать информацию (уходить в неизвестность тоже не хочется ведь), а её нет. Из официальных источников узнаешь капитал, прибыль, руководство, продукты, возможно, партнеров. Это все конечно интересно, но малополезно для соискателя. Создается впечатление, что ниже топ-100 вообще никто не работает Ну или работают единицы. А ведь это не так!!! В таких банках тоже работают люди и немалое количество. И также, как и везде, есть в таких банках плюсы и минусы. Например, о банке, в котором я успешно работаю сейчас, нет ни одного отзыва здесь А ведь работает огромная команда...

Вот я и решила поделиться опытом... Может, кому-то он поможет при выборе работы, может, кого-то сподвигнет на написание отзыва о своем банке, имя которого не на слуху.



О далеком прошлом.

В ИТБ я пришла в 2007 году. Уровень моей компетентности можно было оценить одним коротким диалогом:

- Что вы знаете о банках кроме слова "банк"?

- Ничего...

На руках диплом хорошего вуза и все. Опыта работы по специальности - ноль. К счастью, департаменту требовался сотрудник "на побегушках" с хоть каким-то потенциалом развития. Взяли меня на самую маленькую должность с очень маленькой зарплатой. И сейчас, спустя пять лет, я искренне считаю, что мне повезло начать серьезную трудовую деятельность именно в ИТБ.



Обучение.

День за днем, шаг за шагом объем моих обязанностей расширялся. Здесь никто не ставит палки в колеса. Нет такого, что "ты младший специалист младшего отдела", поэтому ксерь документы и не мешай умным людям. Нет и обратной ситуации - вот тебе задача, решай как хочешь, она простая, срок три дня. Не решил - дурак и штраф. Тут реально дают учиться. Тебе помогают, да, в чем-то ты ошибаешься, но с тобой вместе параллельно поставленную задачу решает более опытный сотрудник, который и несет ответственность за вашу совместную работу. И все это происходит не из-под палки, не потому что так написано в каком-то корпоративном документе, а потому что так сложилось. Здесь все так работают. Так учили их, так учат они. Редко в какой компании можно так спокойно и размеренно, в процессе текущей работы, расширить свои знания и набраться опыта. Банк оплачивает семинары для сотрудников.



Коллектив.

Об этом можно говорить долго… Наверно, это главный плюс этого банка. Многие люди работают тут с момента приобретения ИТБ действующими участниками. Часть из них – команда, сложившаяся еще в предыдущем банке. Тут все просто. Тут нет «корон». В принципе, любой сотрудник может спокойно в течение рабочего дня зайти к Председателю Правления и решить свой вопрос. Я уже не говорю о зампредах. Всегда можно позвонить руководству. Всегда можно быстро подписать документ и для этого не надо проходить заслон из личных секретарей и прочего. При этом, никто этим не злоупотребляет. Руководство не ставит заслон между собой и сотрудниками. Во время праздников, помимо корпоративов, часто накрывались столы в неклиентской зоне. Вечер проходил в дружеской обстановке. Люди шутили, пели песни, поздравляли друг друга. И не было различий – курьер ты или главный бухгалтер. Там вообще нет пафоса. Нет никому не нужных многочасовых совещаний, нет пустых слов о решении глобальных вопросов. Все вопросы решаются лично и оперативно. Да, бывают совещания для руководства, но не часто. А вот так, чтобы собрали всех начальников подразделений и стали рассказывать на протяжении трех часов о великих планах банка и мотивации, такого нет. Поэтому и текучка там небольшая. На самом деле эту атмосферу не передать словами. Возможно, для кого-то такое отсутствие «великой власти» звучит дико. Даже мне странновато вспоминать это. Но это так. И это не мешало работать. Не надо тратить кучу времени на совещания, не надо выслушивать отчет руководителя отдела пластиковых карт о работе за месяц, не надо писать служебку о том, что надо отправить сотрудника на семинар, придумывать сто обоснований этому, подписывать её у кучи других руководителей, ждать пока её отнесут на стол ПредПраву, ждать резолюции и т.д. Все проще. Все быстрее. Все эффективнее. Там действительно комфортно работать. Наверно, именно поэтому люди, давно покинув банк, продолжают близко общаться с теми, с кем работали, приходят на праздники, помогают… А какие были корпоративы. Душевные, веселые. Жаль, что после кризиса их не стало Но вроде бы обещали уже вернуть... А праздник первого прыжка? Такое я видела только в ИТБ. Каждый год новым сотрудникам оплачивали возможность прыгнуть с парашютом с инструктором в "Аерограде" под Коломной. Туда толпами ехали сотрудники банка. Целая компания сотрудников, летом, на электричке или своих машинах ехала в Коломну. Вместе тряслись, вместе ждали прыжка. Вместе одевались в эти одинаковые костюмы для прыжков. Вместе садились в маленький дребезжащий самолетик... Вместе прыгали... Не знаю, сохранилась ли эта традиция. Нахождение в маленьком самолете на высоте 4км с парашютом за спиной с другими сотрудниками очень сближает А когда прыжок завершен, ты на земле, ты первого обнимаешь кого-то из своего банка, кто тоже только что приземлился. Больше, чем любой корпоратив в ресторане, сближает.



Конечно, есть исключения. Не все так сказочно. Есть неприветливые сотрудники, есть не вполне адекватные начальники… Есть зачастую невыполнимые планы... Это есть везде, от этого никуда не деться. Я рассказываю картинку в целом.



Техническое обеспечение.

В этом плане на банк не жалеют денег. Стоят новейшие программы, все обновляется. Удобнейшая общая база документооборота. Любой сотрудник за минуту может найти любой приказ, протокол, доверенность и т.д. Согласование документа открыто и всем видно. Компьютеры обновляются технически и программно. Работать удобно. Когда-то это казалось мне обычным и само собой разумеющимся. Сейчас, когда половины документов в базе моего банка нет вообще, и чтобы найти какое-то положение, надо обзвонить кучу людей, начинаешь особенно ценить документооборот ИТБ.



Внутренняя работа.

Сроки всех задач строго регламентированы. Никто не затягивает с ответом. Можно не переживать, что о твоем вопросе забудут на месяцы, что тщательно подготовленный тобой документ повиснет на полгода в ящике какого-нибудь начальника. Отчетность есть, но на уровне руководителя департамента. Форма устанавливается ими же.



Зарплата.

Вполне на уровне рынка, даже выше. Могу сказать, что зарплата операциониста низшей категории в ГО в 2010 году была выше средней зарплаты в 2012 году операционистов в том банке, в котором я сейчас работаю. Если Вам пообещали №-ную сумму на собеседовании, это значит, что вы реально её получите. Когда я работала очень хорошо (выше уровня, установленного законом), оплачивались больничные. Как обстоит ситуация сейчас – не знаю. Зарплату повышают. Конечно, все зависит от руководителя твоего подразделения, но, в целом, уровень растет. Премий фактически нет - это, конечно, минус. Ты можешь уработаться, но выше зарплаты не получишь. Исключение составляют те должности, у которых изначально зарплата завязана на премию (продажники). После крупных проектов выдавалась №-ная сумма на департамент, но это единичные случаи и размер смешной. Зато оплачиваются выходные. Это есть не везде, к сожалению. Вышел на работу в выходной – получи двойную оплату. Зарплату не задерживают. Штрафов на момент моей работы почти не было (очень редкие случаи за очень большие ошибки).



Карьерный рост.

Если о повышении сотрудника попросит руководитель – как правило, повышают. Случаи частые. За три года я видела много повышений, причем не одноразовых. Есть сотрудники, которые прошли путь от исполнителя до руководителя, причем быстро. Развиваться есть куда. На освободившуюся должность как правило повышают нижестоящего сотрудника, а уже на его место ищут нового кандидата. Но тут есть подводный камень… Главное, чтобы было куда расти. Банк узкоспециализированный – ипотека, немного пластика, счета, немного переводов. Нет кредитования юридических лиц, нет работы с ценными бумагами, много чего нет. Если вам есть куда расти в предложенных условиях, хорошо. А если некуда? Если вы пришли в кредитный уже зная ипотечное кредитование? Да, вы сможете вырасти в должности, но вот в знаниях… Вероятно со временем это изменится, может банк расширит направления деятельности. Но пока так. Зато есть горизонтальные «повышения». Пришли кредитчиком, а решили стать заместителем управляющего ДО – это реально. Были юристом, но решили уйти в кредитование – тоже реально, был такой факт.



Социальное обеспечение.

Это второй минус банка… ДМС нет. Льгот нет. Скидок от компаний партнеров для сотрудников нет. Более того, нет даже льготного кредитования для сотрудников (овердрафт по зарплатной карте не считаю таковым)…



Организация.

Третий минус банка… ГО так только называется. Сотрудники ГО раскиданы по всей Москве. Взаимодействовать неудобно. Офиса 4, вроде, в настоящее время. И все они на разных концах Москвы. Так что, собираясь на собеседование, уточните конкретное место работы.



Но в целом, даже несмотря на минусы, мне там было хорошо. Отсутствие ДМС восполняла хорошая зарплата. К тому, что не видишь и не увидишь собеседника лично, потому что он на другом конце, привыкаешь и сложностей не вызывает. Премии… Зато штрафов нет.



Но я ушла, ушла в 2011 году, проработав больше трех лет... Наверно, будет резонный вопрос – почему ушла. Переросла. Настал тот момент, когда по должности еще было куда расти, а по знаниям уже нет. Я поняла, что уже давно не делаю ничего нового, не развиваюсь. Это не для меня. Пока есть возможность – надо идти вперед. Не за должностью, а за знаниями, которые сами принесут и должность и доход. По этой же причине, к сожалению, я бы не вернулась туда сейчас… Для меня это тупик… Того, чем я занимаюсь сейчас, в ИТБ просто нет. Но, тем не менее, я считаю, что именно школа ИТБ позволила мне стать тем специалистом, которым я сейчас являюсь. Именно те основы, которые заложил в меня ИТБ, позволили мне увеличить мой доход с 2007 года почти в 10 раз. И своих подчиненных я учу также, как когда-то учили меня. И я хочу сказать искреннее спасибо тем, кто работал там, кто работает сейчас. Многие из Вас дали мне столько, сколько не дал за пять лет университет.



Кому бы я посоветовала туда идти? В первую очередь, молодым специалистам. Тем, кто не так давно работает, кому есть чему учиться. Во вторую очередь, людям, которые ищут спокойной и стабильной работы. Ведь далеко не все рвутся к руководству, ставят большие цели. Им там будет хорошо. Ну и в третью очередь, людям, которые уже всего достигли и все доказали себе и окружающим. Ведь гораздо лучше руководить подразделением в спокойном банке, чем в том, где все в авральном режиме, где куча сложностей. Единственное, хочу уточнить, что все вышесказанное относится к ГО, как обстоят дела в доп.офисах - я не знаю…



Мнение мое, конечно, субъективное. Кого-то такая атмосфера оттолкнет, кто-то увидит что-то свое, кто-то работает в банках потому, что нравится эта пафосность и величие... Все мы разные, каждому свое...



Ну и напоследок.



Когда я пришла на работу, мой первый начальник, рассказал мне анекдот: "Попадают бандит, священник и банкир в ад. Просят у черта сделать один последний звонок. Первый собирается звонить бандит. Черт спрашивает: «Куда?» Бандит отвечает, что в Питер браткам. Черт: «Междугородние звонки 1000р. минута». Вторым собирается священник, на вопрос «куда» отвечает, что в Ватикан, папе рассказать, что ад существует. На это черт отвечает: «Международные звонки 10000р. минута». Ну и третьим просит позвонить банкир. Черт опять задает вопрос «куда», банкир отвечает: «Да, понимаешь, в банк свой, там же проводки, кредиты, проверка Цбшная, векселя закладываем, надо сказать, чтоб не ждали, что умер я». Черт отвечает: «Звони, конечно, местные из Ада в Ад бесплатные».



Я не поверила, что банк - это ад. Так вот теперь я знаю, банки – это и правда ад. То, что тебе сказали сделать сегодня, надо было сделать еще вчера. А то, что ты делаешь сегодня, надо было сделать три дня назад. Банки это отдельные миры, живущие по своим законам джунглей, где выживает сильнейший. И в ИТБ это тоже есть, но там этого настолько мало по сравнению с другими банками…



И раз уж мы все попали в эту машину под названием «кредитная организация», то это затягивает, уйти из банков насовсем немногие решаются. Удачи всем в этом нелегком труде!