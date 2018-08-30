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|Проработав полгода, сделала выводы!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго всем дня! Устроилась в "Альфа-банк" буквально полгода назад, на ТТ, продажником. Сразу скажу, не ожидала, что так все будет нравится в работе, т.к. до этого был опыт работы в другом банке (не на потребе, правда, а в бухгалтерии).
Начну по порядку. Работаю в регионах (нет особого контроля начальства, т.к. ближайший руководитель группы находится от нашей ТТ в 200 км), график удобный, 3 через 2.
Коллектив отличнейший, все молоденькие сообразительные девушки. Всегда помогут, заменят, закроют, без проблем!
Зарплата средняя по банкам. В принципе меня устраивает (работала за гораздо меньшие деньги, но с БОЛЬШИМ напрягом в другом банке). Приходит на карту всегда вовремя!
Планы, которые ставит нам Мск, всегда выполняем, они более, чем реальные. Если же не выполняем, нам их пересчитывают в нашу пользу , так что в накладе не остаемся!
Про соцпакет пока ничего путного сказать не могу, т.к. им не пользовалась еще ни разу, но, судя по коллегам, и там все ОК!
Из минусов, что можно сказать, нервная работа, конечно... И из-за клиентов (чаще всего просто не догоняющих что и как делать с кредитом, не слушающих нас, не хотящих звонить на горячую линию... все приходится делать за них, иногда нервы не выдерживают)! А также конкурентная борьба, о, это просто стихийное бедствие! Ренессансу привет!
И еще - корпоративчики за свой счет, не очень как-то!
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Anna Boleyn • сотрудник
01.03.2012 19:22
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план в вашу пользу - не смешите, вы что в колхозе находитесь???
соц.пакет - вы это о чем???об отчислениях в ПФР по законодательству? или о полисе, который сейчас работодатель не делает???
на сколько я знаю, в городах,сотрудники потреба, работают с одним выходным в неделю по 12 часов.
Мой опыт в АБ - 6 лет. Ни одного лесного комента от потреба не слышала.
План действительно пересчитывается в нашу пользу, пусть будет так, как Вы сказали, мы находимся в колхозе.
Соц пакет - это я о том, что оплачиваются отпуска и больничные листы, на данном этапе моей жизни мне этого вполне достаточно.
Смысла врать про график тоже не вижу, он у меня реально 3/2.
Вот...и замечательно, пусть мой отзыв будет первым лестным о потребе в Альфа Банке!
Насчет "пересчитывания плана"... А Вы не задумывались о том, что нам пересчитывают их, исходя из ранее перевыполненного плана продаж и от того, что мы такие ценные и золотые сотрудники, что банк (пусть это громко прозвучит) соизволит оплатить нам 100% вместо 80%, к примеру.
Ну, а далее, ниже по тексту, вообще, не относящаяся к моей тематике заметка. Спорить в интернет-ресурсах бесполезно, поэтому, я все сказала.)
Сомнительный (+1) в пользу банка!
Лично для меня, как для сотрудника фронт офиса с 4х летним стажем, Альфа ценна "прозрачностью подхода" - приносишь результат - работаешь, нет - катись! Сделал план - получил зп+премию, не сделал - до свидания! ВСЁ понятно и ясно!
Здесь маэстро уже распространялся по компетентности руководителя, поэтому добавить стоит лишь одно - от любви до ненависти один шаг - через месяц будет у Вас местный начальник группы, который будет драть с вас план в 3 шкуры - вот тогда и получим ответ - Любите ли вы Альфу как "люблю" ее я или у вас была мимолетная интрижка.
Продажник (в каждой своей запятой) искренне порадовался тому, что:
1)начальник далеко;
2)девушки прикроют;
3)на карту вовремя приходит;
4)план более чем реальный (после отзыва не подняли?)))
Млин, куда смотрит начальство?
Средь бела дня сотрудник пишет про корпоративчики, про то, что пересчитывают план...
Я в шоке...
А по личному опыту скажу Вам, Анна: одна из самых распространённых причин обращения в колл-центр - это как раз таки проблемы/претензии/непонятки с потребом. И иногда диву даёшься, что они нам говорят под соусом "мне так ваш сотрудник сказал". Понятно, что клиент и перепутать может... но всё-таки...
Это я не к тому, чтобы испортить Ваше впечатление, а как информация к размышлению.
ps: Успехов в работе!