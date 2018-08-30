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Проработав полгода, сделала выводы! хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго всем дня! Устроилась в "Альфа-банк" буквально полгода назад, на ТТ, продажником. Сразу скажу, не ожидала, что так все будет нравится в работе, т.к. до этого был опыт работы в другом банке (не на потребе, правда, а в бухгалтерии).

Начну по порядку. Работаю в регионах (нет особого контроля начальства, smile:ura: т.к. ближайший руководитель группы находится от нашей ТТ в 200 км), график удобный, 3 через 2.
Коллектив отличнейший, все молоденькие сообразительные девушки. Всегда помогут, заменят, закроют, без проблем!
Зарплата средняя по банкам. В принципе меня устраивает (работала за гораздо меньшие деньги, но с БОЛЬШИМ напрягом в другом банке). Приходит на карту всегда вовремя!
Планы, которые ставит нам Мск, всегда выполняем, они более, чем реальные. Если же не выполняем, нам их пересчитывают в нашу пользу smile:thumbsup: , так что в накладе не остаемся!
Про соцпакет пока ничего путного сказать не могу, т.к. им не пользовалась еще ни разу, но, судя по коллегам, и там все ОК!
Из минусов, что можно сказать, нервная работа, конечно... И из-за клиентов (чаще всего просто не догоняющих что и как делать с кредитом, не слушающих нас, не хотящих звонить на горячую линию... все приходится делать за них, иногда нервы не выдерживают)! А также конкурентная борьба, о, это просто стихийное бедствие! Ренессансу привет! smile:painful:
И еще - корпоративчики за свой счет, не очень как-то!
Anna Boleyn • сотрудник
01.03.2012 19:22
11 комментариев
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L@cky
02.03.2012 20:57
пол года - ни о чем.
план в вашу пользу - не смешите, вы что в колхозе находитесь???
соц.пакет - вы это о чем???об отчислениях в ПФР по законодательству? или о полисе, который сейчас работодатель не делает???
на сколько я знаю, в городах,сотрудники потреба, работают с одним выходным в неделю по 12 часов.
Мой опыт в АБ - 6 лет. Ни одного лесного комента от потреба не слышала.
Anna Boleyn
Автор отзыва
03.03.2012 21:24
Для меня полгода - есть О ЧЕМ, все познается в сравнении!
План действительно пересчитывается в нашу пользу, пусть будет так, как Вы сказали, мы находимся в колхозе.
Соц пакет - это я о том, что оплачиваются отпуска и больничные листы, на данном этапе моей жизни мне этого вполне достаточно.
Смысла врать про график тоже не вижу, он у меня реально 3/2.
Вот...и замечательно, пусть мой отзыв будет первым лестным о потребе в Альфа Банке!
Anna Boleyn
Автор отзыва
03.03.2012 21:28
И да, что за странности со смайлами? Почему их большую часть из моего высказывания удалили??? Я так старалась...Вопрос к администрации!!!
maestro tuk
19.03.2012 17:12
На самом деле- это печально, что так радует отсутствие руководства на месте. Ведь умный и грамотный руководитель принесет сотрудникам гораздо больше пользы, чем его отсутствие: и поможет когда есть необходимость и поддержит и, чего скрывать, заставит работать лентяя. А они есть всегда и всюду. А вот если руководитель некомпетентен и ленив, то тогда- да. Лучше уж быть от него подальше. И ни в одном отзыве я не прочитал главного, а именно: как и в чем работа помогает сотруднику развиваться лично, какие именно действия приносят радость творчества? То, что устраивает зарплата и то, что девушки закроют- это здорово, конечно, но не это же главное. А высказывание по поводу плана- это вообще страшная вещь. Это значит, что тот, кто спускает Вам планы, а когда вы их НЕ ВЫПОЛНЯЕТЕ просто пересчитывает в ВАШУ ПОЛЬЗУ просто НЕКОМПЕТЕНТЕН. То есть абсолютно. И находится явно не на своем месте. Вообще Сталин в том числе и за подобные выверты расстрелял Председателя Госплана Вознесенского в 1949 году. И скажите, что он был не прав? Ведь это вредительство чистой воды. Я думаю, что после Вашего письма компетентные сотрудники Альфы обязательно заинтересуются "подобным планированием" и сделают свои выводы. И потом, Вы ПРОДАЖНИК. То есть потребители Вашего труда - это те самые клиенты, за которых Вам "все приходится делать...". Но ведь это же Ваша работа. Вы, как раз и должны делать все для них. И если Ваш непосредственный руководитель не донес до Вас это, то это опять же его минус.
Anna Boleyn
Автор отзыва
24.03.2012 16:20
На самом деле это печально, что столь легкий положительный отзыв о моем любимом банке оставил в Вас столько негативных эмоций. Почитала ваши предыдущие отзывы и нашла их некоторую "одинаковость" в плане "поговорить-порассуждать" о высшей иерархии (что ж, у каждого свои слабости)...И, кстати, руководитель у нас просто отличнейший, он смог дисциплинировать нас так, что мы не нуждаемся в его непосредственном присутствии. За это нужно отдать должное.
Насчет "пересчитывания плана"... А Вы не задумывались о том, что нам пересчитывают их, исходя из ранее перевыполненного плана продаж и от того, что мы такие ценные и золотые сотрудники, что банк (пусть это громко прозвучит) соизволит оплатить нам 100% вместо 80%, к примеру.
Ну, а далее, ниже по тексту, вообще, не относящаяся к моей тематике заметка. Спорить в интернет-ресурсах бесполезно, поэтому, я все сказала.)
JT82
28.03.2012 23:31
Дорогая Анечка! Здорово, что у Вас все так хорошо и радужно!
Сомнительный (+1) в пользу банка!
Лично для меня, как для сотрудника фронт офиса с 4х летним стажем, Альфа ценна "прозрачностью подхода" - приносишь результат - работаешь, нет - катись! Сделал план - получил зп+премию, не сделал - до свидания! ВСЁ понятно и ясно!
Здесь маэстро уже распространялся по компетентности руководителя, поэтому добавить стоит лишь одно - от любви до ненависти один шаг - через месяц будет у Вас местный начальник группы, который будет драть с вас план в 3 шкуры - вот тогда и получим ответ - Любите ли вы Альфу как "люблю" ее я или у вас была мимолетная интрижка.
marino220
05.04.2012 23:04
Н-да.
Продажник (в каждой своей запятой) искренне порадовался тому, что:
1)начальник далеко;
2)девушки прикроют;
3)на карту вовремя приходит;
4)план более чем реальный (после отзыва не подняли?)))

Млин, куда смотрит начальство?
Средь бела дня сотрудник пишет про корпоративчики, про то, что пересчитывают план...
Я в шоке...
Anna Boleyn
Автор отзыва
07.04.2012 23:05
Уважаемая marino220, лично я, в шоке над Вами! Нельзя видеть во всем вокруг Вас только отрицательные черты...) Мой отзыв сплошь положителен, т.к. я являюсь дисциплинированным и хорошим работником и Альфа отвечает мне тем же! От всей души и Вам желаю так восхищаться своим местом работы, как я восхищаюсь Альфа Банком!)
marino220
10.04.2012 02:14
я всего лишь процитировала))) не нависайте надо мной, будучи в шоке))
Hoffnung
27.04.2012 02:35
Ох, и где же они эти клиенты, которые не хотят звонить на горячую линию? Покажите мне их - лично расцелую =)))
А по личному опыту скажу Вам, Анна: одна из самых распространённых причин обращения в колл-центр - это как раз таки проблемы/претензии/непонятки с потребом. И иногда диву даёшься, что они нам говорят под соусом "мне так ваш сотрудник сказал". Понятно, что клиент и перепутать может... но всё-таки...

Это я не к тому, чтобы испортить Ваше впечатление, а как информация к размышлению.

ps: Успехов в работе!
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