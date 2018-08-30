Доброго всем дня! Устроилась в "Альфа-банк" буквально полгода назад, на ТТ, продажником. Сразу скажу, не ожидала, что так все будет нравится в работе, т.к. до этого был опыт работы в другом банке (не на потребе, правда, а в бухгалтерии).



Начну по порядку. Работаю в регионах (нет особого контроля начальства, т.к. ближайший руководитель группы находится от нашей ТТ в 200 км), график удобный, 3 через 2.

Коллектив отличнейший, все молоденькие сообразительные девушки. Всегда помогут, заменят, закроют, без проблем!

Зарплата средняя по банкам. В принципе меня устраивает (работала за гораздо меньшие деньги, но с БОЛЬШИМ напрягом в другом банке). Приходит на карту всегда вовремя!

Планы, которые ставит нам Мск, всегда выполняем, они более, чем реальные. Если же не выполняем, нам их пересчитывают в нашу пользу , так что в накладе не остаемся!

Про соцпакет пока ничего путного сказать не могу, т.к. им не пользовалась еще ни разу, но, судя по коллегам, и там все ОК!

Из минусов, что можно сказать, нервная работа, конечно... И из-за клиентов (чаще всего просто не догоняющих что и как делать с кредитом, не слушающих нас, не хотящих звонить на горячую линию... все приходится делать за них, иногда нервы не выдерживают)! А также конкурентная борьба, о, это просто стихийное бедствие! Ренессансу привет!

И еще - корпоративчики за свой счет, не очень как-то!