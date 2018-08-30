Здравствуйте. Хочу рассказать вам свою историю знакомства с данным банком. Наткнулась я как-то на вакансию "кассир" в ВИП отделении данного банка. Для меня было самое главное в поиске работы, чтобы график работы был пятидневка. Я так обрадовалась, когда узнала, что в этом отделении именно так. Про зарплату говорили, что 22 тыс оклад, ну и плюс бонусы. Прошла собеседование. Потом как и все проходила тест и собеседование по скайпу с рекрутёром. Всё прошла, всем понравилась. Но работать кассиром я не очень хотела, меня больше привлекает работа с людьми, общение с клиентами.



Ну так вот, после прохождения всех собеседований, мне вдруг позвонили с другого банка и предложили зп 30000, график пятидневка и вакансия "специалист по обслуживанию физ лиц". Я, соответственно, даже не думая, а, собственно, что тут и думать-то, согласилась на эту вакансию. Позвонила в Приватбанк, сообщила об этом. Буквально через минут 20 перезванивает мне девушка с ВИП отделения, начинает мне расспрашивать почему я отказалась, что произошло, и все в этом роде, я все рассказала, она начала мне говорить о том, что зп может быть и 24 тыс. и про всякие привилегии в их банке. Но я все равно отказалась. Потом минут через 15 звонит мне уже руководитель и начинает описывать, какой у них замечательный банк и что вдруг у них резко появились вакансии по обслуживанию клиентов и зп там 22 тыс. Я сказала, что, понимаете, разница-то в 8 тыс. Она мне говорит, что можно сделать зп 24 тыс, ну и плюс бонусы Сказала, что я все уже прошла и что всем понравилась. Ну, я сказала, что я подумаю до вечера и позвоню. (Немного отступлю от этой темы. В другом банке, где зп 30000 тыс, там сказали, что работа будет только в середине марта. Посовещавшись дома со всеми, решила пойти в Приват, меня поразило то, что они так яростно меня уговаривали. Редко такое бывает, тем более в банках, где всегда большая текучка.) Ну так вот. Я начала искать отзывы про этот банк, и меня удивило то, что нет ни одного отзыва хорошего ни от клиентов, ни от сотрудников. Я подумала, что всякое бывает. Я просто до этого работала в Сбербанке. А про Сбербанк тоже очень мало хороших отзывов, но мне нравилось там и коллектив там очень хороший. В общем, я позвонила и спрашиваю, а на испытательном сроке такая же зарплата, мне отвечают "да, 20 тыс! и плюс бонусы" (хотя говорили про 24 тыс.) В конце нашего разговора я опять-таки спросила - какой у меня будет оклад, мне опять говорят 20 тыс. Я в ответ спросила: "Ну как же, ведь вы мне говорили, что 24 тыс". На что мне последовал ответ: "Да? Я говорила 24 тыс.? Ну, тогда 24 тыс."



Как такое может быть? И после этого она мне говорит, чтобы я в отделении никому не говорила какой у меня оклад, типа чтобы не завидовали. Разве в уважаемом банке будут так говорить? Я решила все равно попробовать, какая разница, все равно дома сижу, а в том банке только в середине марта работа будет. Собственно, ничего и не теряю думала, поработаю там, посмотрю, может, и понравится и никуда уходить не буду). В общем, мы договорились, что на следующий день я поеду на собеседование к руководителю филиала, где должна была работать. Собеседование я опять-таки прошла. Руководитель пожелала мне удачи в работе и сказала, что добро пожаловать в наши ряды. И что вы думаете... После этого собеседования ни ответа ни привета. Я позвонила сама руководителю (которая меня так яростно уговаривала), она мне сказала, что перезвонит через 10 мин. Но и через 2 часа мне никто не перезвонил). Я позвонила опять сама, но на этот раз меня уже просто скинули. Собственно, на этом мое знакомство с банком закончилось.



Мне было так смешно от этой ситуации. Просто у меня до сих пор вопрос в голове - зачем нужно было меня уговаривать. Или они решили меня проучить, что я от них отказалась, заманили меня, чтобы я отказалась от работы в другом банке и в итоге, чтобы у меня ни там и ни там не получилось? Да только от работы в другом банке я и не собиралась отказываться. Я никак не могу понять логику данной женщины. Зачем так делать? Если вы передумали, так и скажите мне, зачем меня скидывать, а потом не брать трубку. Поверьте, я бы не расстроилась.



Ну, собственно, всё, что я хотела рассказать. Хотела предупредить людей, не ходите работать в этот банк. Если они так относятся только к кандидатам на работу в этот банк, то как же они тогда относятся к самим сотрудникам. Ужас. Всем удачи в поисках работы и обходите стороной этот банк.

