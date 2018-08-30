Форсаж действительно "удался". Для тех кто не в курсе: "Двойной форсаж" - это прекрасное творение, которое появилось у нас вместе с г-ном К-ским энд г-ном Л-ко. Весь «Ренесанс кредит», наверное, выдохнул бы с облегчением, как только избавился бы от этих замечательных сотрудников. Программа, которая была направлена на то, чтобы увеличить объемы розничных продаж, повысить мотивацию сотрудников, да еще и увеличить их уровень зп... ха-ха-ха... провалилась. Как человек, проработавший в этом банке 4-е года, могу сказать, что получилось как всегда. Квалифицированные кадры покидают банк вместе с постоянными клиентами со скоростью света, планы растут, з/п тает. На освободившиеся места г-н К-ский сажает людей из своего окружения (наверное, для того, чтобы заткнуть образовавшиеся дыры, оправдываться-то перед Москвой за сумасшедшую текучку регулярно приходится!). Теперь в банке обслуживанием клиентов занимаются кассиры из "Ашана" и "Пятерочки", так что о качестве обслуживания нашим клиентам скоро придется забыть. В каждом допике сидят на руководящих должностях люди г-на К-ского, которые не имею ни опыта работы, ни клиентской базы, зато они очень знатно врут и докладывают по каждому поводу К-скому. На Каменноостровском, одном из лучших ДО филиала (до начала форсажа), были самые высокие показатели по розничному и корпоративному бизнесу, был прекрасный, сложившийся квалифицированный коллектив, все работали длительное время - от 3 до7 лет. За два месяца К-ский разогнал почти всех, включая и управляющего ДО (и это не единственный доп.офис, в котором все специалиста разбежались). Показатели на нуле, работать не кому, нагрузка на оставшихся возросла до предела, клиенты жалуются, и буквально удирают из банка. Задаемся вопросом: зачем все это руководству банка (имеется ввиду Московское руководство)? Почему оно допускает такие вот ФОРСАЖИ? И к чему это приведет? Надеюсь, «г-на» К-ского Москва в ближайшее время уберет с должности, чем спасет остатки разбитого и уставшего от директивных методов управления коллектива. Возможно, тогда к филиалу вернется былая слава!!!