Что мне о нем рассказать... Лично мне банк нравится. Как-то все удачно совпало. Работаю в ДО. Рассказываю попунктно:

1) Зарплата: если не косячить и выполнять план - все хорошо, зарплата вовремя, премия вовремя, никто претензий не имеет.

2) Соцпакет: ДМС есть, правда, соцпакетом не пользуюсь по личным причинам.

3) Коллектив: вот что-что, а коллектив хороший, добрый, и расскажут, и покажут, и помогут, если ты просто в пень тупой (каким я был поначалу); как-то не приходилось мне встречать плохих коллективов, хотя знаю, что в РС есть и такие.

4) Руководство: все нормально. Прихожу в кабинет руководителя за какой-нибудь картой, болтаем, смеемся, что-то спрашиваем, узнаем. Руководство тоже попалось очень хорошее. Помогает, спасает, на худой конец. Хотя, опять-таки, знаю и таких руководителей, у которых двери заперты изнутри, что внутрь не попадешь. Есть и такое.

5) Общий комфорт: все хорошо. Раз на раз не попадает, можно попасть и в совершенно убогое ДО, можно и в такое, в каком работаю я. Карьерная лестница присутствует, и очень не плохая, опять-таки если ты обладаешь достаточными знаниями, опытом, и не имеешь диких косяков. Дали отпуск, когда было необходимо. Если какая-то серьезная причина в определенный день уйти с работы, тоже можно вполне договориться с руководителем. Они тоже люди, а не звери. Надо просто уметь общаться и уметь дружить. Они тебя о чем-то попросили - выполни, это же просьба. В конце-концов, потом ты же и получишь какие-то преимущества во время форс-мажорных обстоятельств. Я не говорю о том, чтоб быть бесхарактерной тряпкой, вовсе нет. Просто надо уметь выполнять просьбы, и, когда тебе будет нужно, что-то попросить в свою очередь. У меня все как-то так складывается.

Всем удачи и чтобы ЛП по вашим картам длился вечно