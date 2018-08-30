Добрый день! Хочу рассказать свою историю трудоустройства в "Райффайзенбанк".

Все началось с того, что эйчары нашли моё резюме сами, позвонили, пригласили встретиться, куда я, естественно, приехала. Первая встреча прошла успешно, быстро, спокойно, через дня 3 пригласили в главный офис, что находится на м.Смоленская. Это было групповое собеседование с 2-мя милыми, как мне показалось, девушками, встреча проходила нереально долго!

1-й этап: рассказывали нам.

2-й этап: презентация рядом сидящего и рассказ о себе, заполнение анкеты.

3-й этап: тестирование, 11 задач на логическое мышление, все задачи на банковскую тематику, некоторым показались трудными, на мой взгляд, вполне! На это давалось 30 минут, но они как-то быстро пролетели, так что больше половины присутствующих не решили и половины задач.



Затем необходимо было позвонить и уточнить ответ, прошли вы или нет, позвонила, прошла, радости было не описать Следующим этапом была встреча с руководителем ДО, через неделю меня направили в Строгино, т.к. моё место жительства совсем в противоположной части Москвы, я уточнила, если я еду в Строгино, я буду там работать? На что мне ответили: нет, там просто пройдет встреча. ОК, поехала! Тащилась полтора часа до Строгино, слякоть, холод, ну да ладно, это же Райффайзен, потерплю.



Приехала, по правде сказать, руководитель ДО Строгино оказалась нереально положительная девушка, она создала настолько приятную атмосферу, что наш разговор прошел приятнейшим образом, она понравилась мне, я очень понравилась ей (ею было заверено дважды), но тут я спросила: а где конкретно я буду работать? Её глаза по 5 рублей от удивления, что меня отправили к черту на кулички, не понятно зачем, в общем, она пообещала отправить мое резюме со своей рекомендацией в другое ДО, в которое хотела я, тут началось самое интересное.



Прошло 2 недели, ни ответа ни привета, позвонила сама, говорят, ответ не пришел, ок, ждем. Еще неделя, звоню, направили на Таганку, там полный кошмар, не в обиду, но персонал там просто КОЛХОЗ, охранник прошел при посетителях по залу с пюрешкой в боксе прозрачном, это выглядело просто ужасно: мужик в костюме, в банке, и с картошкой... просто жесть!!! Девушки сидели и зевали при клиентах, как только клиент отходил закатывали глаза, демонстрируя свою усталость! Руководитель ДО, в платье, которое все в катышках, очень полная, платье в обтяг - жуть, меня совершенно не слушала, я должна была говорить в параллель с конференц связью, которая проходила на громкой связи телефона, у нее на руках даже моего резюме не было, разговоры отвлекали, и она даже не пыталась сделать вид, что ей интересно слушать, то и дело прерывала меня и слушала, что там говорят по телефону. Так вот, я прошла собеседование - ждите 3 дня. Жду - ответа нет, звоню - ответа нет, прошло 2 недели, звоню - ответа нет; еще 2 дня, звоню главному специалисту отд.по подбору персонала, а он мне заявляет, что набор на эту вакансию закрыт, рассматривайте другие предложения!



В общем, все отвратительно, никакой внутренней связи, никакого порядка; такой банк, казалось бы, а на самом деле некомпетентность! Что самое обидное, отдел по подбору персонала не работает, он вообще не заинтересован, по моему мнению, в том, как проходит набор сотрудников! Обидно!