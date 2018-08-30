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График не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте! Расскажу обо всём с начала. Работаю в ХКФ Банке уже больше 7 месяцев. На тот момент, когда я устраивалась в банк, обещали график 4 через 2 или 5 через 2. Поначалу так всё и было. Но спустя 3-4 месяца, график стал всё хуже и хуже. Работаем по 7-9 дней через 1. Разве это нормально? Мол, некому больше работать. Все увольняются и т.д. Конечно, как не увольняться, работаешь по 10-11 часов в день, даже нет времени, чтобы покушать сходить. Ведь нам надо держать долю! Теперь и я думаю о том, чтобы перейти в банк к конкурентам. Заработная плата и условия труда намного лучше.
Если интересует в каком регионе работаю, пишите ЛС.
KlnM • сотрудник
12.04.2012 23:08
Ответ банка:
Здравствуйте, KlnM,

Спасибо за Ваше письмо. К сожалению, я не могу прояснить ситуацию с графиком, не зная региона и Ваших данных. Напишите мне напрямую по адресу: Galina.Vaisband@homecredit.ru – я разберусь и приму необходимые меры.

С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
2 комментария
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KlnM
Автор отзыва
12.04.2012 23:14
И ещё хотела добавить, что график, который мы подписываем, который в дальнейшем идёт выше. Там количество часов не больше 180 в месяц. Хотя мы перерабатываем больше 40 часов.
KlnM
Автор отзыва
12.04.2012 23:15
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Изменено: KlnM - 12.04.2012 23:16
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