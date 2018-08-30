Здравствуйте! Расскажу обо всём с начала. Работаю в ХКФ Банке уже больше 7 месяцев. На тот момент, когда я устраивалась в банк, обещали график 4 через 2 или 5 через 2. Поначалу так всё и было. Но спустя 3-4 месяца, график стал всё хуже и хуже. Работаем по 7-9 дней через 1. Разве это нормально? Мол, некому больше работать. Все увольняются и т.д. Конечно, как не увольняться, работаешь по 10-11 часов в день, даже нет времени, чтобы покушать сходить. Ведь нам надо держать долю! Теперь и я думаю о том, чтобы перейти в банк к конкурентам. Заработная плата и условия труда намного лучше.

Если интересует в каком регионе работаю, пишите ЛС.