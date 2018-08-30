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|О бывшем Руководстве банка в 2000-2002
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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А кто помнит далекие уже 2000-2002 года? Я тогда работал в этом банке. Кто помнит ее президента и тогдашнего владельца Б-на Р.Ф., главного бухгалтера упавшего Империал Банка, на деньги которого и был куплен ею этот маленький тогда банк, стоящий на месте за 880 по рейтингу, до смены своего названия на ИнвестТрастБанк он назывался РеалСейфБанк.
Так вот, кто знает ее как руководителя Б-на Р.Ф., так она сущий ад. Надменная, горделивая, простая и полностью бескультурная. Каждый день всех материла. А текущий руководитель у нее ее банк выкупил, молодец.
Всем сотрудникам привет. Логотип я сам тогда придумал, выдался на славу. Наверно, энергия, что в него вложена, держит его на плаву. Гайчени привет.
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sotis • бывший сотрудник
13.04.2012 00:24
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|Отверженный странник
13.04.2012 08:39
|Это как продолжение романа А. Дюма "Три мушкетера" : 10 лет спустя. Даже не толщина снега позапрошлой зимой. Вот только кому сейчас интересно знать, почему на "крохи" от некогда могучего "Империала" купили какой-то "сейф" ? И уж тем более, кто у кого чего своровал и кого в итоге "облапошили" ! Пустая болтовня и не более...
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