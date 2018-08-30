А кто помнит далекие уже 2000-2002 года? Я тогда работал в этом банке. Кто помнит ее президента и тогдашнего владельца Б-на Р.Ф., главного бухгалтера упавшего Империал Банка, на деньги которого и был куплен ею этот маленький тогда банк, стоящий на месте за 880 по рейтингу, до смены своего названия на ИнвестТрастБанк он назывался РеалСейфБанк.

Так вот, кто знает ее как руководителя Б-на Р.Ф., так она сущий ад. Надменная, горделивая, простая и полностью бескультурная. Каждый день всех материла. А текущий руководитель у нее ее банк выкупил, молодец.

Всем сотрудникам привет. Логотип я сам тогда придумал, выдался на славу. Наверно, энергия, что в него вложена, держит его на плаву. Гайчени привет.