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|КБ "ОГНИ МОСКВЫ" в настоящее время
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Прочитала комментарии по поводу банка "Огни Москвы" и решила поделиться своим мнением. Я работаю в нем уже год. За этот период в банке произошло много кардинальных изменений: пришли новые сотрудники, увеличилось количество офисов, поменялся фирменный стиль, программное обеспечение обновилось и т.д. Сейчас банк активно развивается и приглашает на работу специалистов разных областей. Возможно, 5 лет назад и было то, что описано в предыдущих отзывах, но я с таким не сталкивалась. Время идет, и все меняется. Я работаю в дружном коллективе, стабильно получаю зарплату, участвую в разных интересных проектах и т.д. Безусловно, то, что нравится мне, может, не нравится другому.
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Светлана_7 • сотрудник
13.04.2012 11:33
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