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|Начало карьеры в банковской сфере в Связном банке
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток, уважаемые посетители портала!
Мне 20 лет. Я обычный, среднестатистический московский 4-курсник. Работаю в Связном банке уже 4-ый месяц (испытательный срок подходит к концу). С раннего детства я хотел работать в финансовой сфере. Хочется, так сказать, быть поближе к деньгам. (Ну а кому не хочется?!)
Связной банк ЗАО предоставил мне такую возможность.
Разместил свое резюме на нескольких рекрутинговых сайтах. HR-ы банка СВЯЗались со мной по телефону, в тот же день (через 3-5 часов после публикации резюме). Молодой человек рассказал про открытую вакансию специалиста по работе с клиентами (далее СПК), сказал, что согласно моему резюме я - подходящий кандидат. Далее мне сказали то, что я как студент дневной формы обучения был крайне рад слышать:
1) работать нужно будет не в колл-центре, а в операционном офисе; не с телефонной трубкой и компьютером, а с живыми клиентами. Это очень классно, так как более 80% стартовых вакансий для студентов в банковской сфере - "обезьянка на телефоне", которая занимается холодными продажами и умоляет клиентов купить тот или иной финансовый продукт.
2) Возможна работа как по графику 5/2, так и по 2/2 (8:00-21:00). Причем график 5/2 подразделяется еще на два вида смен: с 8:00 до 17:30 и с 12:00 до 21:00! 2/2 идеальный вариант для студента последних курсов! Я был очень рад и воодушевлен! Работать нужно много, но я не ищу легких путей!
Дальше все было стандартно. Стандартное групповое собеседование, которое я с легкостью прошел. Милая девушка, если мне не изменяет память - Анастасия, рассказала о вакансии более подробно, послушала наши нелепые рассказы о себе. И сказала, что с нами СВЯЖутся, независимо от исхода собеседования.
Вечером того же дня позвонили и сообщили, что исход положительный и теперь необходимо пройти обучение, если вакансия меня заинтересовала. Естественно она меня заинтересовала!
Процедуру обучения прекрасно описал Cheshire в своем отзыве выше. Тренеры Валентина и Иван проводили наши курсы. Спасибо им большое! Честно, на обучении для себя узнал очень много нового. Было очень интересно. Всю информацию впитывал, как губка, поэтому все тесты прошел на отлично! В том числе и выпускной тест.
Хотелось бы отдельно отметить то, что специалисты по работе с клиентами, заместители управляющих, а также управляющие операционных офисов и кассиры проходили обучение вместе. И особый упор тренеры делали на создание атмосферы команды внутри коллектива с первых дней. Не было НИКАКОГО разделения по должностям: будущие управленцы и подчиненные плечом к плечу стояли перед огромными массивами информации и различными задачами, которые нам ставил тренер.
Форму выдали на последних стадиях обучения. После обучения, сразу же, без каких-либо задержек/заминок нас (прошедших обучение) отправили в действующие операционные офисы стажироваться и ждать открытия собственных отделений.
Мне очень повезло. Я попал в ОО "Рождественка". Коллектив в этом операционном офисе просто идеальный! С первого дня действующие сотрудники взялись за нас хлеще тренеров и показали нам все технические аспекты работы. Спасибо им за это огромное!
Итак, подведем итог.
Сейчас я действующий сотрудник. И что я имею?
1) Зарплата.
Поставил 4, так как её никогда не бывает много. Для стартовой должности более чем хорошо!
2) Соц. пакет.
Однозначно - 5. Через 2 недели после оформления на работу получил карточку - полис ДМС.
3) Коллектив.
Однозначно - 5. К коллективу прислушиваются. Его слышат. Но это больше к следующему пункту. Изнутри коллектив очень дружелюбный. Хожу на работу с огромным желанием. У меня на работе не сотрудники, а коллеги и друзья!
4) Руководство.
Тоже - 5. Руководители идут на встречу. Понимают и помогают.
В общем, очень рад, что попал именно в этот банк! Хочу развиваться и расти дальше!
Всем хорошего дня!
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2
Nustets • сотрудник
13.04.2012 11:46
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"Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев".
"Очень рад за Вас, что попали в такой банк" !!!
К чему замечание?)
Стоит, кстати, отметить, что з/п во время исп. срока ничем не отличается от з/п после исп. срока! Платят сразу по-полному!
Изменено:
Изменено:
"Работаю 4 месяц, испытательный срок подходит к концу". Как то не логично, при сроке не более 3 месяцев, неправда ли? Либо испыталеный срок 4 месяца, либо нужно яснее выражаться.
P.S. ну и про форму, конечно, тоже, улыбнуло. Как в том анекдоте: "научитесь с вышки прыгать, тогда и нальем воды в бассейн, а пока тренируйтесь....."
Никита Сергеич, конечно могу!
Ну тут я сам внес неточность. Писал отзыв как-то стихийно, и вот результат! В каких-то местах сам себе противоречу.
Четвертый, написал потому что, на самом деле, впервые на обучение в банк я пришел в конце декабря. Так вот и получается. Январь, февраль, март и часть апреля.
Но работаю (т.е. с момента официального оформления после обучения) уже без недели, как 3 месяца.
Выразился неточно, вина моя!
Но я ради интереса сегодня зарегистрировался здесь и решил посмотреть, что же сотрудники пишут про наш банк. И увидел, что ровным счетом НИЧЕГО.
Поэтому, стало обидно за наш банк. И я решил исправить ситуацию!
2. "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет".
MEN_018, благодарю за дельный совет!
Но деньги я все же меньше люблю чем свою свободу! ))