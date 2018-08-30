Доброго времени суток, уважаемые посетители портала!



Мне 20 лет. Я обычный, среднестатистический московский 4-курсник. Работаю в Связном банке уже 4-ый месяц (испытательный срок подходит к концу). С раннего детства я хотел работать в финансовой сфере. Хочется, так сказать, быть поближе к деньгам. (Ну а кому не хочется?!)



Связной банк ЗАО предоставил мне такую возможность.



Разместил свое резюме на нескольких рекрутинговых сайтах. HR-ы банка СВЯЗались со мной по телефону, в тот же день (через 3-5 часов после публикации резюме). Молодой человек рассказал про открытую вакансию специалиста по работе с клиентами (далее СПК), сказал, что согласно моему резюме я - подходящий кандидат. Далее мне сказали то, что я как студент дневной формы обучения был крайне рад слышать:



1) работать нужно будет не в колл-центре, а в операционном офисе; не с телефонной трубкой и компьютером, а с живыми клиентами. Это очень классно, так как более 80% стартовых вакансий для студентов в банковской сфере - "обезьянка на телефоне", которая занимается холодными продажами и умоляет клиентов купить тот или иной финансовый продукт.



2) Возможна работа как по графику 5/2, так и по 2/2 (8:00-21:00). Причем график 5/2 подразделяется еще на два вида смен: с 8:00 до 17:30 и с 12:00 до 21:00! 2/2 идеальный вариант для студента последних курсов! Я был очень рад и воодушевлен! Работать нужно много, но я не ищу легких путей!



Дальше все было стандартно. Стандартное групповое собеседование, которое я с легкостью прошел. Милая девушка, если мне не изменяет память - Анастасия, рассказала о вакансии более подробно, послушала наши нелепые рассказы о себе. И сказала, что с нами СВЯЖутся, независимо от исхода собеседования.



Вечером того же дня позвонили и сообщили, что исход положительный и теперь необходимо пройти обучение, если вакансия меня заинтересовала. Естественно она меня заинтересовала!



Процедуру обучения прекрасно описал Cheshire в своем отзыве выше. Тренеры Валентина и Иван проводили наши курсы. Спасибо им большое! Честно, на обучении для себя узнал очень много нового. Было очень интересно. Всю информацию впитывал, как губка, поэтому все тесты прошел на отлично! В том числе и выпускной тест.



Хотелось бы отдельно отметить то, что специалисты по работе с клиентами, заместители управляющих, а также управляющие операционных офисов и кассиры проходили обучение вместе. И особый упор тренеры делали на создание атмосферы команды внутри коллектива с первых дней. Не было НИКАКОГО разделения по должностям: будущие управленцы и подчиненные плечом к плечу стояли перед огромными массивами информации и различными задачами, которые нам ставил тренер.



Форму выдали на последних стадиях обучения. После обучения, сразу же, без каких-либо задержек/заминок нас (прошедших обучение) отправили в действующие операционные офисы стажироваться и ждать открытия собственных отделений.



Мне очень повезло. Я попал в ОО "Рождественка". Коллектив в этом операционном офисе просто идеальный! С первого дня действующие сотрудники взялись за нас хлеще тренеров и показали нам все технические аспекты работы. Спасибо им за это огромное!



Итак, подведем итог.



Сейчас я действующий сотрудник. И что я имею?

1) Зарплата.

Поставил 4, так как её никогда не бывает много. Для стартовой должности более чем хорошо!



2) Соц. пакет.

Однозначно - 5. Через 2 недели после оформления на работу получил карточку - полис ДМС.



3) Коллектив.

Однозначно - 5. К коллективу прислушиваются. Его слышат. Но это больше к следующему пункту. Изнутри коллектив очень дружелюбный. Хожу на работу с огромным желанием. У меня на работе не сотрудники, а коллеги и друзья!



4) Руководство.

Тоже - 5. Руководители идут на встречу. Понимают и помогают.



В общем, очень рад, что попал именно в этот банк! Хочу развиваться и расти дальше!

Всем хорошего дня!