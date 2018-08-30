Добрый день. Читая данный форум, не однократно поднимался вопрос коллег мужского пола из регионов о нарушении ст. 37 Конституции РФ, ст. ст. 3, 64 ТК РФ при устройстве в ГО о необходимости встать на воинский учет в МО или г. Москва. Объясняя «Требования о постановке на воинский учет – это не требование банка, а требование законодательства РФ. Все юридические лица на территории РФ и все военнообязанные граждане РФ обязаны соблюдать закон "О воинской обязанности и военной службе" (№ 53-ФЗ). Каждый военнообязанный должен встать на учет в военном комиссариате по месту пребывания (Положение о воинском учете (утв. постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719)) и при оформлении на работу военнообязанный должен предоставить новому работодателю документ подтверждающий постановку на учет по месту пребывания».



Согласно букве закона прожить в другом городе без регистрации гражданину РФ можно 90 дней, по истечении этого срока он обязан обратиться в органы внутренних дел (паспортно-визовую службу) для оформления регистрации и встать на воинский учет по месту пребывания. Почему сотрудники отдела кадров ГО ОАО «Промсвязьбанк» требуют встать на воинский учет, если срок нахождения в г.Москве или МО не превышает 90 дней? Кто был в моем положений, я думаю, не спорил с отделом кадров для того, чтобы не потерять шанс работы в ГО ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАК», оформлял регистрацию и вставал на воинский учет. Я оформил временную регистрацию и встал на учет в г. Москве.



На сегодняшний день у меня закончилась регистрация, и я обратился в отдел кадров по вопросу окончания временной регистрации и предоставление мне отрывного талона в военкомат по месту жительства, который находиться не в г. Москва и не в Московской области, на что я получил ответ, который меня шокировал, если дословно: «Вам необходимо продлить регистрацию в Москве, а если Вам не хочется тогда уезжайте из Москвы…». Налицо явное нарушение ст. 21 КоАП РФ.