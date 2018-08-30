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|Нарушение ст. 21 КоАП РФ
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день. Читая данный форум, не однократно поднимался вопрос коллег мужского пола из регионов о нарушении ст. 37 Конституции РФ, ст. ст. 3, 64 ТК РФ при устройстве в ГО о необходимости встать на воинский учет в МО или г. Москва. Объясняя «Требования о постановке на воинский учет – это не требование банка, а требование законодательства РФ. Все юридические лица на территории РФ и все военнообязанные граждане РФ обязаны соблюдать закон "О воинской обязанности и военной службе" (№ 53-ФЗ). Каждый военнообязанный должен встать на учет в военном комиссариате по месту пребывания (Положение о воинском учете (утв. постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719)) и при оформлении на работу военнообязанный должен предоставить новому работодателю документ подтверждающий постановку на учет по месту пребывания».
Согласно букве закона прожить в другом городе без регистрации гражданину РФ можно 90 дней, по истечении этого срока он обязан обратиться в органы внутренних дел (паспортно-визовую службу) для оформления регистрации и встать на воинский учет по месту пребывания. Почему сотрудники отдела кадров ГО ОАО «Промсвязьбанк» требуют встать на воинский учет, если срок нахождения в г.Москве или МО не превышает 90 дней? Кто был в моем положений, я думаю, не спорил с отделом кадров для того, чтобы не потерять шанс работы в ГО ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАК», оформлял регистрацию и вставал на воинский учет. Я оформил временную регистрацию и встал на учет в г. Москве.
На сегодняшний день у меня закончилась регистрация, и я обратился в отдел кадров по вопросу окончания временной регистрации и предоставление мне отрывного талона в военкомат по месту жительства, который находиться не в г. Москва и не в Московской области, на что я получил ответ, который меня шокировал, если дословно: «Вам необходимо продлить регистрацию в Москве, а если Вам не хочется тогда уезжайте из Москвы…». Налицо явное нарушение ст. 21 КоАП РФ.
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puscorp • сотрудник
14.04.2012 19:34
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Ответ банка:
Добрый день!
Постановка на воинский учет является не просто требованием банка, а требованием законодательства РФ. Все юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, и все военнообязанные граждане РФ обязаны соблюдать закон «О воинской обязанности и военной службе» (№ 53-ФЗ). Каждый военнообязанный должен встать на учет в военном комиссариате по месту пребывания (Положение о воинском учете (утв. постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719)) и при оформлении на работу предоставить новому работодателю документ, подтверждающий этот факт. Ваши обязанности также изложены на последней странице военного билета, где должна быть Ваша подпись, свидетельствующая об ознакомлении с ними.
Встать на воинский учет по месту временного пребывания военнообязанный должен в течение 2-ух недель. Бессрочный трудовой договор, который Вы заключили с банком, подтверждает тот факт, что срок Вашего нахождения в Москве превысит требуемые 90 дней.
C уважением, Департамент управления персоналом ОАО «Промсвязьбанк»
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Однако отдел кадров мне регулярно напоминает, чтобы я встал на учет в ВК. На что я им отвечаю, что основания для этого я не вижу, т.к. по месту жительства на учёте состою.
Считаю, что прав. потому что никто ведь не заставляет вахтовиков вставать на учёт каждый раз, когда они приезжают на работу в другой город. Хотя на работе они проводят зачастую больше времени, чем дома.
Изменено:
Советую воспользоваться позицией, как пишет banker1985. Скажите, а лучше напишите заявление в Отдел кадров, что Вы регулярно, раз в 90 дней приезжате домой (по месту постоянной регистрации), предоставьте проездные документы, тогда с точки зрения закона Вы не будете его нарушать. Вроде бы так.
В каком нормативном документе написано, что военнообязанный должен при оформлении на работу предоставить новому работодателю документ с отметкой о постановке на учет в военном комиссариате по месту пребывания?
В статье 64 ТК указано:
“Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.”
Заключение с сотрудником бессрочного трудового договора вовсе не означают факта нахождения сотрудника в месте пребывания, а тем более не обязывают Гражданина находиться в месте пребывания более 3-х месяцев.
По положении о воинском учете указано, “Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место пребывания (на срок более 3 месяцев), а также при выезде из Российской Федерации на срок более 6 месяцев и встать на воинский учет в 2-недельный срок по прибытии на новое место жительства, место пребывания или возвращении в Российскую Федерацию”.
“30. В целях обеспечения постановки граждан на воинский учет по месту работы работники, осуществляющие воинский учет в организациях:
а) проверяют у граждан, принимаемых на работу, наличие отметок в паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, наличие и подлинность документов воинского учета, а также подлинность записей в них, отметок о постановке на воинский учет по месту жительства или месту пребывания, … ;
…
в) разъясняют гражданам порядок исполнения ими обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, осуществляют контроль за их исполнением, а также информируют граждан об ответственности за неисполнение указанных обязанностей;
г) информируют военные комиссариаты об обнаруженных в документах воинского учета неоговоренных исправлениях, неточностях и подделках, неполном количестве листов, а также о случаях неисполнения гражданами обязанностей в области воинского учета, мобилизационной подготовки и мобилизации.
31. В целях сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в личных карточках граждан, подлежащих воинскому учету, организации и их должностные лица:
а) определяют граждан, подлежащих постановке на воинский учет по месту работы и (или) по месту жительства, и принимают необходимые меры к постановке их на воинский учет;
…
32. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в личных карточках, и обеспечения поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета военных комиссариатов, работники, осуществляющие воинский учет в организациях:
а) направляют в 2-недельный срок в соответствующие военные комиссариаты и (или) органы местного самоуправления сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) или увольнению (отчислению) их с работы (из образовательных учреждений). В случае необходимости, а для призывников в обязательном порядке, в целях постановки на воинский учет по месту жительства или месту пребывания либо уточнения необходимых сведений, содержащихся в документах воинского учета, оповещают граждан о необходимости личной явки в соответствующие военные комиссариаты или органы местного самоуправления;
Другими словами, законодательство не ставит возможность заключения трудового договора в зависимость от соблюдения гражданином своих обязанностей по воинскому учету, но возлагает на работодателя обязанность сообщать в органы, осуществляющие воинский учет, о заключении трудовых договоров со всеми гражданами, подлежащими воинскому учету.
Следовательно, во избежание административной ответственности за неисполнение обязанностей в области воинского учета работодателю достаточно проинформировать военный комиссариат о факте неисполнения гражданами обязанностей в области воинского учета (отсутствия в документах у работника отметок о постановке на воинский учет по месту жительства или месту пребывания).
В рассматриваемой ситуации работодателю необходимо довести до сведения лица, принимаемого на работу, об обязанности работодателя сообщать сведения органам, ведущим воинский учет, о заключении трудового договора с ним, а также что неисполнение ими обязанностей по воинскому учету, в том числе несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст. 21.5 КоАП РФ.
Возможно, целесообразно получить подпись лица, принимаемого на работу, о получении им таковых разъяснений.
Т.е. как мне сейчас кажется, отрицательный отзыв обоснован.
Конечно, ещё нужно во всем разобраться, я не юрист.
Изменено: