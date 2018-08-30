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Привет, Сити положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работал в Сити в 2006-2007 год в В2В. Были свои минусы, но сказать что-то совсем плохое не могу... Может, мне просто повезло одному из 100, а может, что-то другое, и я вскрыл компанию МАКС и с легкостью перевыполнял план, и при этом мне не нужно было делиться с Селзами, я никогда не понимал с какой стати вообще я должен это делать при условии, что переговоры на всех уровнях провел я и оформлял все то же я. Отдельное спасибо хотел сказать своему супервайзеру Дегтяревой Елене, которая отстаивала мою компанию и меня перед начальством и не давала отхапать от нее Селзам, многие из которых были абсолютно не компетентны как продавцы. Я уж знаю, пару раз ездил с ними на переговоры, в результате которых говорил я, а они через некоторое время понимали, что лучше им помолчать и дальше сидеть в офисе, выбирая помаду и духи у сотрудников Орифлейм (я это наблюдал каждый приезд в офис). А так же спасибо региональному менеджеру - должность вроде такая, тоже Елене (фамилию не помню), и руководителю Владимиру. Воспоминания о моей команде и непосредственном начальстве самые теплые. smile:)

А по делу, если кто хочет работать, и у кого есть коммуникативные способности и кто может продавать, тот заработает в Сити; а про личную жизнь, я успевал и купаться, и загорать, и по ночной Москве с девушками кататься. Так что не знаю, рабом себя не чувствовал, хотя, возможно, мне повезло. Так что вперед, только не попадайтесь на ФРОДе, я попался. smile:)
mamovladimirбывший сотрудник
15.04.2012 03:09
5 комментариев
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apmg
17.04.2012 21:06
А что значит, попался на ФРОДе?
kim_k
18.04.2012 12:52
"А что значит, попался на ФРОДе?"

Фрод (от англ. fraud[1]) — вид мошенничества в области информационных технологий, в частности, несанкционированные действия и неправомочное пользование ресурсами и услугами в сетях связи.

Но почему-то в СИТИ словом "фрод" обозначали действия сотрудника при оформлении и сдаче пакета документов клиента, направленные на повышение вероятности одобрения данного клиента Банком. Короче говоря, это мошенничество чистой воды, что не делает чести автору отзыва.

mamovladimir
Автор отзыва
18.04.2012 13:09
Никакого мошенничества с моей стороны не было......за фрод СБ может посчитать любую ошибку.........в этот же день за тоже самое НЕ убрали новенького сотрудника, а меня попросили так как я типа опытный, хотя мое начальство было против данного действия, а мне гордость не позволила просить СБ о прощении, хотя надо было бы..............это единственный момент, который я считаю не спроведливым со стороны СИТИ.......приехал кто-то откуда- то и попросил написать заявление, не вникая в ситуацию..........просто типа для того, что: " Мы не зря получаем свою з/п, выявили врага корпорации.......................))"
kim_k
18.04.2012 13:42
Просто так ничего не бывает, поверьте. Работал в СИТИ 3,5 года.
are
18.03.2013 12:02
В Сити всегда периодически трясли DSA, особенно тех, у кого хорошие продажи были. Увольняли всем составом. А фрод был нормальным делом (прикладывали чужие чеки с нужными суммами, даже занимались рукотворчеством на ксероксе). Говорю конкретно про команду, работавшую в Стокманн СПб. Там всех почти в один день убрали. А повод всегда можно найти.
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