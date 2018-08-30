Работал в Сити в 2006-2007 год в В2В. Были свои минусы, но сказать что-то совсем плохое не могу... Может, мне просто повезло одному из 100, а может, что-то другое, и я вскрыл компанию МАКС и с легкостью перевыполнял план, и при этом мне не нужно было делиться с Селзами, я никогда не понимал с какой стати вообще я должен это делать при условии, что переговоры на всех уровнях провел я и оформлял все то же я. Отдельное спасибо хотел сказать своему супервайзеру Дегтяревой Елене, которая отстаивала мою компанию и меня перед начальством и не давала отхапать от нее Селзам, многие из которых были абсолютно не компетентны как продавцы. Я уж знаю, пару раз ездил с ними на переговоры, в результате которых говорил я, а они через некоторое время понимали, что лучше им помолчать и дальше сидеть в офисе, выбирая помаду и духи у сотрудников Орифлейм (я это наблюдал каждый приезд в офис). А так же спасибо региональному менеджеру - должность вроде такая, тоже Елене (фамилию не помню), и руководителю Владимиру. Воспоминания о моей команде и непосредственном начальстве самые теплые.



А по делу, если кто хочет работать, и у кого есть коммуникативные способности и кто может продавать, тот заработает в Сити; а про личную жизнь, я успевал и купаться, и загорать, и по ночной Москве с девушками кататься. Так что не знаю, рабом себя не чувствовал, хотя, возможно, мне повезло. Так что вперед, только не попадайтесь на ФРОДе, я попался.