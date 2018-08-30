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Мой отзыв прост. На моем зарплатном счете с каждым годом все меньше и меньше. Ежегодно моя зарплата обесценивается на 10-12% (инфляция). Скоро семью нечем будет кормить. Полицейский с образованием 8 классов, которого никуда не взяли и ему пришлось идти в полицию, курсирующий в моем районе получает сейчас 25 чистыми + льготы. А мы? (Мы - это, конечно, не все сотрудники, есть элита в соседнем кабинете, где премии меньше 25 в месяц не бывает, или руководители, но не про них сейчас речь, а про меня.) Я скатилась вниз по социальной лестнице, мой уровень дохода сравнялся, а то и стал ниже уровня оплаты труда неквалифицированных работников. Это результат вашей реформы? Ведь до вашего прихода в СБ сотрудники получали более-менее достойную зарплату. Возможно, маленькие зарплаты – это и есть цель реформы? Люди уйдут сами и не надо тратиться на их сокращение? Так объявите это всем: «БЕГИТЕ, ПОКА ВСЕМ НЕ НАСТАЛ ПСС», и тогда мы хоть не будем ждать вашего «светлого будущего». Сейчас у меня на счете 150 рублей, это при том, что я не тратила 5 000 зарплаты + 3500 аванса + 3000 премии на ресторан. Заплатила коммунальные платежи (газ, свет, вода, электроэнергия), за ребенка в сад, за телефон, блузка и туфли, ах да, еда. Еще мы иногда кушаем. А до аванса еще … дней.
Почему оклад начальника сектора из 3-х человек составляет 20 тысяч рублей, а двух остальных сотрудников 8 и 9, а начальника-начальника 50 тысяч? Разрыв 7 раз, а с учетом обязательных платежей в 12 раз!!! Герман Оскарович, ответьте, пожалуйста? Почему такой разрыв? А как же ваши СОТРУДНИКИ? О том как вы их любите, вы много говорите, но а где же подтверждение ваших слов? Где?
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litleqwerty • сотрудник
16.04.2012 10:08
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Цифры конечно не вполне точные. Укажи я точные цифры - 5 минут "и за тобой пришли". Важен тренд. Особенно мне нравится .....кратный разрыв в оплате. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ГЕРМАН!!!
Изменено:
Забыла добавить, в том году была еще квартальная премия. Около 50 %, т.е если разделить на 3, то плюс 1500 руб ежемесячно! Какие будут годовые выплаты в следующем году - мне не известно. Ведь прикрыли же в этом году выслугу лет, так и прикроют все остальное.
Изменено:
Раньше тоже жалел бедных работников сбербанка: маленькая зарплата и т.д. А потом когда устроился в сбер, то удалось посмотреть их действительные доходы, на уровне моряков доход. С тех пор не верю вашим жалобам, не верю.
P.S. Ходил недавно в филиал деньги с книжки снимать. Оценил результаты внутреннего ремонта и электронную очередь. Все очень быстро делается, удобно и продумано для клиента, очень красиво внутри. Кто бы не затеял и проводил эти реформы,Греф, неГреф, но он молодец! Операционистки ни с кем не ругаются, на каждого клиента уходит 3-4 минут, очередь небольшая. По сравнению с тем что было раньше-небо и земля.
Пример:"Я доверяю Г.Грефу как руководителю и высоко ценю его компетентность" - 80% НЕТ!!! А то что красивее в банке стало, та тож за выколоченные из вас и нас деньги! Это ваши кровные комиссии и иные сборы, которых до Грефа не было. А теперь мы-клиенты сами оплатили ему его бонусы и на остаток - ремонты. Вот по этому в одной из местностей 50 % постоянных клиентов перешло в другие банки и процесс этот набирает обороты.