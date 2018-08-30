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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Мой отзыв прост. На моем зарплатном счете с каждым годом все меньше и меньше. Ежегодно моя зарплата обесценивается на 10-12% (инфляция). Скоро семью нечем будет кормить. Полицейский с образованием 8 классов, которого никуда не взяли и ему пришлось идти в полицию, курсирующий в моем районе получает сейчас 25 чистыми + льготы. А мы? (Мы - это, конечно, не все сотрудники, есть элита в соседнем кабинете, где премии меньше 25 в месяц не бывает, или руководители, но не про них сейчас речь, а про меня.) Я скатилась вниз по социальной лестнице, мой уровень дохода сравнялся, а то и стал ниже уровня оплаты труда неквалифицированных работников. Это результат вашей реформы? Ведь до вашего прихода в СБ сотрудники получали более-менее достойную зарплату. Возможно, маленькие зарплаты – это и есть цель реформы? Люди уйдут сами и не надо тратиться на их сокращение? Так объявите это всем: «БЕГИТЕ, ПОКА ВСЕМ НЕ НАСТАЛ ПСС», и тогда мы хоть не будем ждать вашего «светлого будущего». Сейчас у меня на счете 150 рублей, это при том, что я не тратила 5 000 зарплаты + 3500 аванса + 3000 премии на ресторан. Заплатила коммунальные платежи (газ, свет, вода, электроэнергия), за ребенка в сад, за телефон, блузка и туфли, ах да, еда. Еще мы иногда кушаем. А до аванса еще … дней.

Почему оклад начальника сектора из 3-х человек составляет 20 тысяч рублей, а двух остальных сотрудников 8 и 9, а начальника-начальника 50 тысяч? Разрыв 7 раз, а с учетом обязательных платежей в 12 раз!!! Герман Оскарович, ответьте, пожалуйста? Почему такой разрыв? А как же ваши СОТРУДНИКИ? О том как вы их любите, вы много говорите, но а где же подтверждение ваших слов? Где?
litleqwerty • сотрудник
16.04.2012 10:08
45 комментариев
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КсенияЛи
16.04.2012 10:40
А у каком городе или селе работаете? Что-то ваша з/пл оч.скромная для СБ, или вы намеренно "снижаете" показатель своего дохода! Вы на полной ставке "сидите"?
litleqwerty
Автор отзыва
16.04.2012 11:04
Я работаю в Городе, в ОСБ. Название и место я сказать не могу по понятным причинам. Мой оклад чуть больше 9 тысяч рублей. Ежемесячная премия около 40%-50%. Работаю не в бизнес подразделении. Ставка полная.
Цифры конечно не вполне точные. Укажи я точные цифры - 5 минут "и за тобой пришли". Важен тренд. Особенно мне нравится .....кратный разрыв в оплате. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ГЕРМАН!!! smile;)
КсенияЛи
16.04.2012 11:35
Ну где мы живем?! У нас на каждого подчиненного по десять начальников, а им надо платить оч.много, они ведь начальники!!!! А то что большинство из них ничего конкретного не выполняют, кроме получения хорошей з/пл, просиживают просто на теплых местах + нижестоящих квалифицированных работников подставляют, т.к. потенциальные конкуренты! Россия ........Грефуня.......ужас!
DarkEngine
16.04.2012 11:38
Могу Вам предложить подгрызть стул под каким-нибудь начальником и забраться на его место, тогда у Вас будет з/п и 20 т.р и 50 т.р. Когда я начинал работать в должности ОКР средняя з/п у меня была 35 т.р в должности МП - 47 т.р. сейчас в должности зав. ДО, мои бойцы получают больше чем я, за счет продаж. Так что не нужно жаловаться!

Изменено: DarkEngine - 16.04.2012 11:42
КсенияЛи
16.04.2012 11:50
DarkEngine, вы явно москвич, т.к. сотрудникам за МКАДом такие з/пл и не снились!
vindigo
16.04.2012 11:55
Кроме месячных еще другие премии есть. Почему их стесняются оглашать?
litleqwerty
Автор отзыва
16.04.2012 14:42
Для тех кто в танке, я не работник бизнес подразделения, по этому заработать дополнительно ничего не могу. Могу конечно продавать информацию, сливать криминалу кое-какие данные, воровать стулья и бумагу и ручки, но пока еще так не поступала.
Забыла добавить, в том году была еще квартальная премия. Около 50 %, т.е если разделить на 3, то плюс 1500 руб ежемесячно! Какие будут годовые выплаты в следующем году - мне не известно. Ведь прикрыли же в этом году выслугу лет, так и прикроют все остальное.

Изменено: litleqwerty - 16.04.2012 15:10
vindigo
16.04.2012 15:41
Я вам не верю.

Раньше тоже жалел бедных работников сбербанка: маленькая зарплата и т.д. А потом когда устроился в сбер, то удалось посмотреть их действительные доходы, на уровне моряков доход. С тех пор не верю вашим жалобам, не верю.

P.S. Ходил недавно в филиал деньги с книжки снимать. Оценил результаты внутреннего ремонта и электронную очередь. Все очень быстро делается, удобно и продумано для клиента, очень красиво внутри. Кто бы не затеял и проводил эти реформы,Греф, неГреф, но он молодец! Операционистки ни с кем не ругаются, на каждого клиента уходит 3-4 минут, очередь небольшая. По сравнению с тем что было раньше-небо и земля.

Mibest
16.04.2012 16:30
А я верю человеку. Потому что много моих друзей работают в СБ почти за такие деньги. А за красивым ремонтом и телевизионными показными сюжетами скрывается иногда не всегда хорошее. Все так и есть. Сбер, к сожалению, полное отражение страны. Просто мало кто из посторонних знает что творится в СБ реально. Пусть опубликуют результаты опроса, который был проведен в Ценральном аппарате Банка "Как сотрудники относятся к Грефу Г.О. и его реформам". Вот тогда и станет все ясно. А там слишком много интересного smile;) smile;) smile;)
Пример:"Я доверяю Г.Грефу как руководителю и высоко ценю его компетентность" - 80% НЕТ!!! А то что красивее в банке стало, та тож за выколоченные из вас и нас деньги! Это ваши кровные комиссии и иные сборы, которых до Грефа не было. А теперь мы-клиенты сами оплатили ему его бонусы и на остаток - ремонты. Вот по этому в одной из местностей 50 % постоянных клиентов перешло в другие банки и процесс этот набирает обороты.
DarkEngine
16.04.2012 20:18
КсенияЛи - не москвич, дальнее Подмосковье.
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