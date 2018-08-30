Мой отзыв прост. На моем зарплатном счете с каждым годом все меньше и меньше. Ежегодно моя зарплата обесценивается на 10-12% (инфляция). Скоро семью нечем будет кормить. Полицейский с образованием 8 классов, которого никуда не взяли и ему пришлось идти в полицию, курсирующий в моем районе получает сейчас 25 чистыми + льготы. А мы? (Мы - это, конечно, не все сотрудники, есть элита в соседнем кабинете, где премии меньше 25 в месяц не бывает, или руководители, но не про них сейчас речь, а про меня.) Я скатилась вниз по социальной лестнице, мой уровень дохода сравнялся, а то и стал ниже уровня оплаты труда неквалифицированных работников. Это результат вашей реформы? Ведь до вашего прихода в СБ сотрудники получали более-менее достойную зарплату. Возможно, маленькие зарплаты – это и есть цель реформы? Люди уйдут сами и не надо тратиться на их сокращение? Так объявите это всем: «БЕГИТЕ, ПОКА ВСЕМ НЕ НАСТАЛ ПСС», и тогда мы хоть не будем ждать вашего «светлого будущего». Сейчас у меня на счете 150 рублей, это при том, что я не тратила 5 000 зарплаты + 3500 аванса + 3000 премии на ресторан. Заплатила коммунальные платежи (газ, свет, вода, электроэнергия), за ребенка в сад, за телефон, блузка и туфли, ах да, еда. Еще мы иногда кушаем. А до аванса еще … дней.



Почему оклад начальника сектора из 3-х человек составляет 20 тысяч рублей, а двух остальных сотрудников 8 и 9, а начальника-начальника 50 тысяч? Разрыв 7 раз, а с учетом обязательных платежей в 12 раз!!! Герман Оскарович, ответьте, пожалуйста? Почему такой разрыв? А как же ваши СОТРУДНИКИ? О том как вы их любите, вы много говорите, но а где же подтверждение ваших слов? Где?