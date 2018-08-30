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|Как я устраивалась и увольнялась из Росинтербанка
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемые коллеги!
Не вздумайте идти работать в этот банк. Прежде чем прийти работать в этот банк, мною было пройдено два собеседования. Первый раз на собеседование меня пригласили в мае месяце того года, проходила я это собеседование с начальником департамента клиентского обслуживания С-овой Оксаной. Так сказать, успешным это собеседование не назовешь. Отбор происходит чисто по знанию инструкций. Спрашивает от корки до корки. Ничего плохого про нее как про человека сказать не могу, но как начальник ... еще та. После того, как я прошла это собеседование, мне было сказано в отделе кадров, а именно Марией, ждать звонка. Звонок поступил спустя три месяца с просьбой приехать еще раз на собеседование (это был август месяц). Меня взяли, сомнения - стоит ли ехать. Но с горем пополам я все-таки решила. Приехала я на собеседование, а меня вызывает все тот же начальник департамента. От корки до корки проверяет инструкции. После чего я уезжаю, спустя час мне звонит Мария из отдела кадров и говорит, приезжайте, мол, завтра с документами. Приехала, оформилась, вроде довольна.
Прошло две недели обучения, посылают работать в ДО. Отличное место, хороший управляющий, сказать нечего. Еле-еле я дождалась открытия своего ДО, перевелась. Работа рядом с домом, вроде бы радоваться надо, но... что-то не рада. Не успела начать работать начались очередные аттестации на знание инструкций. Прошла все аттестации. Отработала 6 месяцев. В один прекрасный момент вызывает меня управляющая и говорит, не нравится нам как ты работаешь, не хотим мы с тобой работать, пиши заявление. Естественно, писать заявление я отказалась, за отсутствием ошибок в плане работы. После чего мне было сказано, не хочешь сама уходить, мы тебе поможем. Ну и помогли, такую служебную записку накатали... без слез не глянешь Типа, мол, спала на рабочем месте. От председателя правления пришла резолюция с приказом уволить. Ну, да ладно, фиг с ним. Приехала я увольняться к 10 часам утра, рассчитать меня смогли только в 16. Спустя все этапы увольнения выяснилось, что никакой резолюции не было. Так что уволилась я зря. Вот так вот умеют увольнять сотрудников в этом банке!
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s015a • бывший сотрудник
18.04.2012 18:12
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|alex2100
19.04.2012 10:32
|Ну если уж резолюция от самого Председателя Правления с указанием уволить была, тогда конечно же нужно сразу по собственному желанию увольняться.
|s015a
Автор отзыва
19.04.2012 11:07
|Уважаемый alex2100! Вы наверное не до конца прочитали отзыв. В конце отзыва сказано, что спустя все этапы увольнения, выяснилось, что никакой резолюции не было.
|alex2100
19.04.2012 11:20
|Вы наверно просто меня не поняли. Вообще то мое замечание - это ирония, если вы не поняли. Даже если бы резолюция Председателя правления была, то зачем по собственному желанию увольняться то ? ну есть резолюция председателя правления и что дальше??? Есть Трудовой Кодекс, по которому строятся отношения работника и банка, и в нем не написано что если есть резолюция председателя правления то нужно срочно увольняться по собственному желанию. Вас напугали какой то ерундой, какая то резолюция. Ну и что что резолюция, дальше то что??
|alex2100
19.04.2012 11:21
|Я уже не говорю про то что вам нужно было хотя бы посмотреть на эту "резолюцию Председателя правления". А не верить всем на слово, как дошкольнику.
|qaq
19.04.2012 12:07
|Нужно сначала было резолюцию увидеть. Возможно там было"-уволить с выплатой выходного пособия..."
|s015a
Автор отзыва
20.04.2012 09:50
|ну вот видете, не все такие дураки как я. Да что там говорить, после драки кулаками не машут. Все что не делается,все к лучшему
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