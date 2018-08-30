Уважаемые коллеги!

Не вздумайте идти работать в этот банк. Прежде чем прийти работать в этот банк, мною было пройдено два собеседования. Первый раз на собеседование меня пригласили в мае месяце того года, проходила я это собеседование с начальником департамента клиентского обслуживания С-овой Оксаной. Так сказать, успешным это собеседование не назовешь. Отбор происходит чисто по знанию инструкций. Спрашивает от корки до корки. Ничего плохого про нее как про человека сказать не могу, но как начальник ... еще та. После того, как я прошла это собеседование, мне было сказано в отделе кадров, а именно Марией, ждать звонка. Звонок поступил спустя три месяца с просьбой приехать еще раз на собеседование (это был август месяц). Меня взяли, сомнения - стоит ли ехать. Но с горем пополам я все-таки решила. Приехала я на собеседование, а меня вызывает все тот же начальник департамента. От корки до корки проверяет инструкции. После чего я уезжаю, спустя час мне звонит Мария из отдела кадров и говорит, приезжайте, мол, завтра с документами. Приехала, оформилась, вроде довольна.



Прошло две недели обучения, посылают работать в ДО. Отличное место, хороший управляющий, сказать нечего. Еле-еле я дождалась открытия своего ДО, перевелась. Работа рядом с домом, вроде бы радоваться надо, но... что-то не рада. Не успела начать работать начались очередные аттестации на знание инструкций. Прошла все аттестации. Отработала 6 месяцев. В один прекрасный момент вызывает меня управляющая и говорит, не нравится нам как ты работаешь, не хотим мы с тобой работать, пиши заявление. Естественно, писать заявление я отказалась, за отсутствием ошибок в плане работы. После чего мне было сказано, не хочешь сама уходить, мы тебе поможем. Ну и помогли, такую служебную записку накатали... без слез не глянешь Типа, мол, спала на рабочем месте. От председателя правления пришла резолюция с приказом уволить. Ну, да ладно, фиг с ним. Приехала я увольняться к 10 часам утра, рассчитать меня смогли только в 16. Спустя все этапы увольнения выяснилось, что никакой резолюции не было. Так что уволилась я зря. Вот так вот умеют увольнять сотрудников в этом банке!