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|Коллективный договор?!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Наш ОО находится на Крайнем Севере. Раньше нам возмещали хотя бы половину стоимости проезда в отпуск и обратно. Якобы за отмену этой компенсации проголосовали единогласно все акционеры. Тогда я задался вопросом, в каком именно внутреннем нормативно-правовом акте банка была закреплена данная гарантия. Ведь и до этого момента в разных департаментах поступали по-разному: где-то её предоставляли, а где-то начальники из Москвы говорили нашим сотрудникам на Севере, что оснований для предоставления компенсации нет.
По-моему, подобное положение должно быть закреплено в коллективном договоре. Но на вопрос о наличии либо отсутствии в банке указанного документа мне в ответ была лишь тишина к кому бы я не обратился.
В итоге, хотел бы узнать от уполномоченных лиц нашего банка, отвечающих на вопросы на этом сайте, у кого хранятся "святые скрижали" и каким образом возможно с ними ознакомиться?
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koptiziya • сотрудник
19.04.2012 19:56
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Сразу видно горе-юрист =)))) Без подробной информации где находится операционный офис, на каких основаниях предоставлялся проезд на основаниях ТК РФ или просто по доброй воле банка.... СРАЗУ В СУД.
Автору
А скажите точнее, что за город крайнего севера где есть операционный офис траста?