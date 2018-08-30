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Коллективный договор?! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Наш ОО находится на Крайнем Севере. Раньше нам возмещали хотя бы половину стоимости проезда в отпуск и обратно. Якобы за отмену этой компенсации проголосовали единогласно все акционеры. Тогда я задался вопросом, в каком именно внутреннем нормативно-правовом акте банка была закреплена данная гарантия. Ведь и до этого момента в разных департаментах поступали по-разному: где-то её предоставляли, а где-то начальники из Москвы говорили нашим сотрудникам на Севере, что оснований для предоставления компенсации нет.
По-моему, подобное положение должно быть закреплено в коллективном договоре. Но на вопрос о наличии либо отсутствии в банке указанного документа мне в ответ была лишь тишина к кому бы я не обратился.
В итоге, хотел бы узнать от уполномоченных лиц нашего банка, отвечающих на вопросы на этом сайте, у кого хранятся "святые скрижали" и каким образом возможно с ними ознакомиться?
koptiziya • сотрудник
19.04.2012 19:56
3 комментария
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Tar5
21.04.2012 00:46
Смело в суд. Наше кривое законодательство надо еще уметь прочитать - похоже в Трасте кадровые руководители этого не умеют. Суть в следующем: несмотря на то, что почти все НПА о северных льготах повествуют о трудовых правоотношениях в бюджетных организациях и учреждениях в таких ситуациях можно применять аналогию права и т.д. .. (все люди равны, бюджетники не более защищены при освоении Севера, чем другие наемные работники,....).. и т.о. право на оплату проезду к месту отдыха и обратно можно распространить на все категории наемных работников.
Prostyle
06.06.2012 13:22
Tar5
Сразу видно горе-юрист =)))) Без подробной информации где находится операционный офис, на каких основаниях предоставлялся проезд на основаниях ТК РФ или просто по доброй воле банка.... СРАЗУ В СУД.
Автору
А скажите точнее, что за город крайнего севера где есть операционный офис траста?
altair03
02.07.2012 23:30
Не зависимо от того, как решила правая нога Ваших акционеров, проезд оплачивать обязаны в любом случае. Поступите проще, напишите заявление на оплату проезда к месту отдыха и обратно (теперь еще можно и на компенсацию проезда 1 раз в 2 года подавать, Федеральный суд гор. Петрозаводска уже вынес решение по данному судебному разбирательству и встал на сторону истца) в 2 х экземплярах. На одном пусть начальство поставит резолюцию отказа и причину, тут и можно идти в ГИТ. Проверка в течении 10 дней, вынесут предписание руководству за незнание кодекса. И вы в шоколаде...
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