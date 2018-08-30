Наш ОО находится на Крайнем Севере. Раньше нам возмещали хотя бы половину стоимости проезда в отпуск и обратно. Якобы за отмену этой компенсации проголосовали единогласно все акционеры. Тогда я задался вопросом, в каком именно внутреннем нормативно-правовом акте банка была закреплена данная гарантия. Ведь и до этого момента в разных департаментах поступали по-разному: где-то её предоставляли, а где-то начальники из Москвы говорили нашим сотрудникам на Севере, что оснований для предоставления компенсации нет.

По-моему, подобное положение должно быть закреплено в коллективном договоре. Но на вопрос о наличии либо отсутствии в банке указанного документа мне в ответ была лишь тишина к кому бы я не обратился.

В итоге, хотел бы узнать от уполномоченных лиц нашего банка, отвечающих на вопросы на этом сайте, у кого хранятся "святые скрижали" и каким образом возможно с ними ознакомиться?