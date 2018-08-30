Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Работа в ХКФ Банке
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Хочу поделиться впечатлениями! Случайно зашла на Банки.ру и начиталась просто кошмаров перед сном! Уже скоро три года как я работаю в ХКФ Банке, и этим фактом я горжусь! Отношусь к той категории людей, которые ставят задачи и цели, прежде всего перед собой, и идут к ним, пусть даже и через головы (да, жестко, но жизнь сама по себе жесткая вещь, когда, богатыми родителями, блатами и прочим хвастать не приходиться). «Прежде, чем что-то получить, нужно заслужить, заработать», – классика нашего кино!
Работать начала с первого курса Академии в розничной торговле – парфюмерия, бытовая химия, косметика – 6 лет работы прямых продаж. В каком бы месте города я не работала – всегда были «свои» клиенты! Единственная жалоба клиента за все это время . Подруга рассказала о возможности устроится в банк, и что «таких как я как раз и надо». Начала с позиции кредитного специалиста (КС), сотрудник, предоставляющий спектр услуг банка в точках продаж (магазины). Работа интереснейшая, в изобилии: работа с клиентами, борьба с конкурентами, отношения с сотрудниками торговой организации. На все уходит просто колоссальное количество энергии, т.к. я душой болею за результат каждого дня, он–то и формирует итоги недели, месяца, года.
После 8-ми месяцев работы предложили принять участие в конкурсе на должность НГП (начальник группы продаж, тот сотрудник, который отвечает, скорее за большую часть бизнеса – РАБОТУ ПЕРСОНАЛА в точках продаж). Я заняла это место, и горжусь тем, что мне удалось дольше всех пробыть в этой замечательной должности! Да, безусловно, есть минусы, они есть везде, поверьте!!! Но писать о них не буду, считаю, что все можно изменить и внедрить!!!
Читая отзывы многих, просто непонятно, как была устроена работа там, вне моего Регионального Центра (РЦ). У нас действительно команда, команда сильных, волевых и целеустремленных людей, болеющих за результат, и даже те, кто таким не был, стал таким! . К слову сказать, когда я говорю команда, я лично имею в виду в первую очередь – КС, специалиста по обучению (СПО), сам офис, банковские отделения, именно в такой очередности! Я ценю каждого сотрудника и уважаю людей, которые не скрывают от меня проблемы и страхи, умеют разговаривать и не стесняются высказывать свою точку зрения, ведь если есть понимание внутри команды, намного проще добиться результата! Я нестандартный руководитель – это не секрет, ко мне, как говорят, просто нужно привыкнуть. Если ты не настроен на результат, если у тебя нет цели не то что на сегодня, а по жизни, ты НЕ ИНТЕРЕСЕН как сотрудник ни мне, ни банку – это правда! Знаете, лучшей похвалой своего дела я считаю не поздравления с Днем рождения и прочим, а наши корпоративные мероприятия, куда приходят абсолютно все (во многих РЦ такого нет, КС не ходят на такие мероприятия) – не это ли говорит о том, что мы – истинная команда!
Я и СПО всегда на связи не только по почте, телефоне, но и соц.сетях, такого количества друзей КС нет ни у кого! Наши сотрудники всегда могут получить консультацию, помощь, знания (тренинги в изобилии). Лучшие продвигаются по карьерной лестнице в ХКФ Банке, она есть и по ней идет не один сотрудник! По поводу з/п, в ХКФ Банке все зависит ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ, если ты активен, жизнерадостен и тебе ДЕЙСТВИТЕЛЬНО приятно общаться с любыми клиентами - тебе к нам!!! Обучение, знание, навыки, наставника и ввод в должность совместно с окладом + премией + бонусом обеспечены!
|
0
OFilippenkova • сотрудник
19.04.2012 21:55
|
Ответ банка:
Здравствуйте, Ольга,
Спасибо за Ваше письмо. Я рада, что нас таких в Банке много!
С уважением,
Галина Вайсбанд,
Вице-президент по управлению персоналом
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Изменено:
Это нечто большее, чем отзыв сотрудника. Это клятва адепта секты в верности идеалам этой секты . Не хватает только личности всенародно любимого Вождя.
выбилась в НГП одна из 70 кредитников и радуется, а остальные как были рабами за копейки так и остались.
на всех руководящих должностей не хватит.
банку пора задуматься над повышением оклада для КС и СКС. такого оклада у уборщиц и воспитателей уже нет. минималка в банке, смешно.
премии говорите хорошие, так хорошие премии получают 5-6 человек КСовского состава сидящие в Эльдорадо, остальные тухнут в евросетях и компьютерных системах....ибо кредитов там оооочень мало. сами знаете наверняка.
а оклад то у всех равен.
действительно создайте человеческие условия труда...и комфортные условия в коллективе.!!!!!
вот и будет лучшая реклама банку.
лучшие уходят их ХКФ в хорошие и стабильные банки!!!
Жаль что не удалось поработать вместе(у меня другой профиль) - посмотрел бы как ак через меня , например, перешагунла.
да и 19/04 зарегистрировалась тогда же и написала, как минимум странно...
Изменено:
Примечательно, что OFilippenkova после напейсания своего текста ни разу не только не отметилась в комментариях, но даже не авторизовалась на сайте банки.ру. Грубая и непрофессиональная работа. Ну да ладно. Самое главное, что оценка модераторами не засчитана. К тому же комментарии госпожи Вайсбанд очень ярко характеризуют отношение руководства ХКБ к рядовому персоналу, в результате чего пользователи могут сделать осознанный выбор, стОит трудиться в такой компании или нет. Собственно, в этом и заключается основное предназначение Служебного рейтинга банков.
Изменено: