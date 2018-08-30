Хочу поделиться впечатлениями! Случайно зашла на Банки.ру и начиталась просто кошмаров перед сном! Уже скоро три года как я работаю в ХКФ Банке, и этим фактом я горжусь! Отношусь к той категории людей, которые ставят задачи и цели, прежде всего перед собой, и идут к ним, пусть даже и через головы (да, жестко, но жизнь сама по себе жесткая вещь, когда, богатыми родителями, блатами и прочим хвастать не приходиться). «Прежде, чем что-то получить, нужно заслужить, заработать», – классика нашего кино!



Работать начала с первого курса Академии в розничной торговле – парфюмерия, бытовая химия, косметика – 6 лет работы прямых продаж. В каком бы месте города я не работала – всегда были «свои» клиенты! Единственная жалоба клиента за все это время . Подруга рассказала о возможности устроится в банк, и что «таких как я как раз и надо». Начала с позиции кредитного специалиста (КС), сотрудник, предоставляющий спектр услуг банка в точках продаж (магазины). Работа интереснейшая, в изобилии: работа с клиентами, борьба с конкурентами, отношения с сотрудниками торговой организации. На все уходит просто колоссальное количество энергии, т.к. я душой болею за результат каждого дня, он–то и формирует итоги недели, месяца, года.



После 8-ми месяцев работы предложили принять участие в конкурсе на должность НГП (начальник группы продаж, тот сотрудник, который отвечает, скорее за большую часть бизнеса – РАБОТУ ПЕРСОНАЛА в точках продаж). Я заняла это место, и горжусь тем, что мне удалось дольше всех пробыть в этой замечательной должности! Да, безусловно, есть минусы, они есть везде, поверьте!!! Но писать о них не буду, считаю, что все можно изменить и внедрить!!!



Читая отзывы многих, просто непонятно, как была устроена работа там, вне моего Регионального Центра (РЦ). У нас действительно команда, команда сильных, волевых и целеустремленных людей, болеющих за результат, и даже те, кто таким не был, стал таким! . К слову сказать, когда я говорю команда, я лично имею в виду в первую очередь – КС, специалиста по обучению (СПО), сам офис, банковские отделения, именно в такой очередности! Я ценю каждого сотрудника и уважаю людей, которые не скрывают от меня проблемы и страхи, умеют разговаривать и не стесняются высказывать свою точку зрения, ведь если есть понимание внутри команды, намного проще добиться результата! Я нестандартный руководитель – это не секрет, ко мне, как говорят, просто нужно привыкнуть. Если ты не настроен на результат, если у тебя нет цели не то что на сегодня, а по жизни, ты НЕ ИНТЕРЕСЕН как сотрудник ни мне, ни банку – это правда! Знаете, лучшей похвалой своего дела я считаю не поздравления с Днем рождения и прочим, а наши корпоративные мероприятия, куда приходят абсолютно все (во многих РЦ такого нет, КС не ходят на такие мероприятия) – не это ли говорит о том, что мы – истинная команда!

Я и СПО всегда на связи не только по почте, телефоне, но и соц.сетях, такого количества друзей КС нет ни у кого! Наши сотрудники всегда могут получить консультацию, помощь, знания (тренинги в изобилии). Лучшие продвигаются по карьерной лестнице в ХКФ Банке, она есть и по ней идет не один сотрудник! По поводу з/п, в ХКФ Банке все зависит ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ, если ты активен, жизнерадостен и тебе ДЕЙСТВИТЕЛЬНО приятно общаться с любыми клиентами - тебе к нам!!! Обучение, знание, навыки, наставника и ввод в должность совместно с окладом + премией + бонусом обеспечены!