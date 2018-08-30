Работаю в Росгосстрахе давно. Вместе с банком прошла ряд перестроек и преобразований. Очень ценю коллектив, в котором чувствую себя востребованным специалистом и уважаемым человеком. У каждого, конечно, свое мнение. Читала некоторые отзывы ниже. Я не сталкивалась ни с неуважением, ни с давлением вышестоящих сотрудников, хотя занимаю не рядовую позицию. Для меня значимыми являются стабильность и определенность. Стабильность в смысле уверенности в сегодняшнем дне и не меньшей уверенности в правильности избранного курса на перспективу. Для себя я такую уверенность имею, так как понимаю за счет чего и какими средствами банк обеспечивает свое развитие. А определенность... Не привыкла надеяться на чудо. Знаю, что все достижения - это труд. Напряженный и каждодневный. А еще и желание быть в профессии, иметь в ней авторитет и использовать его просто по-человечески честно - на ту компанию, в которой работаю, для тех людей, с которыми работаю. Росгосстрах это ценит, а я ценю банк, в котором работаю.