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|Ценю Банк, в котором работаю
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в Росгосстрахе давно. Вместе с банком прошла ряд перестроек и преобразований. Очень ценю коллектив, в котором чувствую себя востребованным специалистом и уважаемым человеком. У каждого, конечно, свое мнение. Читала некоторые отзывы ниже. Я не сталкивалась ни с неуважением, ни с давлением вышестоящих сотрудников, хотя занимаю не рядовую позицию. Для меня значимыми являются стабильность и определенность. Стабильность в смысле уверенности в сегодняшнем дне и не меньшей уверенности в правильности избранного курса на перспективу. Для себя я такую уверенность имею, так как понимаю за счет чего и какими средствами банк обеспечивает свое развитие. А определенность... Не привыкла надеяться на чудо. Знаю, что все достижения - это труд. Напряженный и каждодневный. А еще и желание быть в профессии, иметь в ней авторитет и использовать его просто по-человечески честно - на ту компанию, в которой работаю, для тех людей, с которыми работаю. Росгосстрах это ценит, а я ценю банк, в котором работаю.
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Рататуй • сотрудник
20.04.2012 10:32
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Какой к чёрту курс на перспективу и стабильность??? Что за бред?? Что ценит Росгосстрах??
Уже несколько месяцев работаю в напряжённом режиме, решаю много проблем, каждый день задерживаюсь почти до 20-00, наладила много бизнес-процессов И ЧТО??? Вы думаете мне хоть раз премию давали или зп повышали?? Ничего подобного. Руководству это безразлично: работаешь - молодец, много и хорошо работаешь - "спасибо, а зп повышать тебе ещё рааано. Давай в том же духе". Я в шоке от такого ответа была!
росгоссТРАХ БАНК. Тут ни слоганов никаких не надо придумывать, ни девизов - всё довольно прозрачно и отражает суть!
Говорят, что там топов недавно снесли во чередной раз. А отзыв, конечно сомнтельный