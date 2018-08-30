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Ценю Банк, в котором работаю положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в Росгосстрахе давно. Вместе с банком прошла ряд перестроек и преобразований. Очень ценю коллектив, в котором чувствую себя востребованным специалистом и уважаемым человеком. У каждого, конечно, свое мнение. Читала некоторые отзывы ниже. Я не сталкивалась ни с неуважением, ни с давлением вышестоящих сотрудников, хотя занимаю не рядовую позицию. Для меня значимыми являются стабильность и определенность. Стабильность в смысле уверенности в сегодняшнем дне и не меньшей уверенности в правильности избранного курса на перспективу. Для себя я такую уверенность имею, так как понимаю за счет чего и какими средствами банк обеспечивает свое развитие. А определенность... Не привыкла надеяться на чудо. Знаю, что все достижения - это труд. Напряженный и каждодневный. А еще и желание быть в профессии, иметь в ней авторитет и использовать его просто по-человечески честно - на ту компанию, в которой работаю, для тех людей, с которыми работаю. Росгосстрах это ценит, а я ценю банк, в котором работаю.
Рататуй • сотрудник
20.04.2012 10:32
9 комментариев
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unmasker
20.04.2012 13:33
Мда, ещё один отзыв из серии "спасибо коммунизму". Имхо, на фоне отсутствия отзывов в НР и СР (все знают как это за $ делается) такие вот отзывы, причём друг за другом, не просто наводят на мысль, а заставляют спросить: Вам что на работе заняться нечем?
ohota
23.04.2012 14:29
Да уж, отзыв вызывает большие сомнения))) У меня только один вопрос. А что это за филиал или ОО, ДО, где так хорошо работатся, где так ценят сотрудника и чувствуется стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Правда, очень интересно, может быть не все потеряно и есть хоть одно структурное подраздление, которое не коснулись все проблемы РГС Банка?
member
24.04.2012 18:08
Судя по всему в банке началась компания по улучшению имиджа.
Sashka1
28.04.2012 23:35
"Для меня значимыми являются стабильность и определенность. Стабильность в смысле уверенности в сегодняшнем дне и не меньшей уверенности в правильности избранного курса на перспективу"

Какой к чёрту курс на перспективу и стабильность??? Что за бред?? Что ценит Росгосстрах??
Уже несколько месяцев работаю в напряжённом режиме, решаю много проблем, каждый день задерживаюсь почти до 20-00, наладила много бизнес-процессов И ЧТО??? Вы думаете мне хоть раз премию давали или зп повышали?? Ничего подобного. Руководству это безразлично: работаешь - молодец, много и хорошо работаешь - "спасибо, а зп повышать тебе ещё рааано. Давай в том же духе". Я в шоке от такого ответа была!

росгоссТРАХ БАНК. Тут ни слоганов никаких не надо придумывать, ни девизов - всё довольно прозрачно и отражает суть!
openid.yandex.ru/screamer-groul
04.05.2012 13:22
Сомнительный конечно отзыв. Больше как то внушают доверия как раз негативные отзывы, как то более аргументировано. Недавно получил приглашение на собеседование, но после прочитанного как то сомневаюсь. Так же слышал, что есть и нарушения трудового законодательства, в частности первый месяц сотрудник работает по договору ГПХ, а затем три месяца на испытательном сроке получает уменьшенный оклад. Так ответьте, стоит ли связываться с данным банком?
unmasker
04.05.2012 18:46
Полагаю, что для Вашего здоровья, как физического, так и душевного лучше будет обойти его стороной и не связываться с данной конторой.
Veselo
16.05.2012 21:34
В принципе банк интересный, но уж много людей из него сбегает в последнее время.
Говорят, что там топов недавно снесли во чередной раз. А отзыв, конечно сомнтельный
idea555
21.07.2012 12:51
Такое ощущение, что отделу кадров задание дали написать радужные отзывы о банке!!!!!!!!!!! Не верю, что это реальные сотрудники пишут!!!! Не верю!!!
mr. Stepfan
24.07.2012 21:18
отзыв из отдела кадров наверняка! страх банк не будет платить деньги за хорошие отзывы. Я работал в этом банке, но работал со старым руководством. Сейчас уже никого не осталось. Банк скатывается в ряд "русского стандарта". Недавно узнал, когда соискатели работы слышат, что их зовут на собеседование в РГС Банк, то даже не идут туда. Вот такая слава у банка.
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