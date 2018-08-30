Здравствуйте! Работала в БРС (регион) в отделе по работе с клиентами, описывать свой опыт подробно не буду. Если в целом дать общую оценку, то по моему личному мнению получается как-то так:

1) уровень зарплаты хороший, если работаешь от души;

2) с коллективом и руководством мне повезло, остались только хорошие впечатления;

3) соцпакет - так себе, нет грейда - нет ДМС, уход на больничный расценивается, как подстава всего коллектива, так как твой план раскидывают на остальных и им приходится поднапрячься, чтоб не остаться без премии;

4) общий комфорт - на троечку, возможно, кому-то постоянная гонка за первые места среди отделений и покажется нормой, но мне лично неприятно постоянно выслушивать нарекания от руководства, что "мы опять плетемся в хвосте", и это при выполнении планов отделения на 150-200%, ведь другие-то выполняют на 250%... но это мелочи, называемые стимуляцией... Меня, вообще, раздражали эти постоянные внутренние конкурсы: зачем петь о корпоративном духе тут же объявляя конкурс среди сотрудников на самого нахрапистого и активного? Трудно поверить, что после этого у коллег проснутся братские чувства, эффект возникает обратный.



И все же неприятно было другое... В марте я еще не планировала менять место работы, и во второй половине месяца ушла по графику отпуск. План свой при этом благополучно "догнала" до 100%, поэтому ушла со спокойной душой. Пока находилась в отпуске, мне поступило предложение из другого банка, которое я с удовольствием приняла. При возвращении в начале апреля сразу уведомила об уходе руководство, написала заявление. Во время положенных двух недель отстоя работала не покладая рук, чтобы не подставлять коллег, зная, что работаю за чистый оклад, ибо премия выплачивается месяцем позже, соответственно, сколько бы я не наработала в апреле, все это благополучно останется в БРС. И вот, наконец, последний день - в отчете заветные цифры 130%, значит все в порядке... Расчетного листка своего не видела, но когда зашла в интернет-банк, чтобы полюбоваться на свои кровно заработанные, была крайне неприятно удивлена. При расчете мне выплатили только оклад за апрель, а моя честно заработанная в МАРТЕ!!! премия благополучно сгорела синим пламенем. Обидно до слез, получается, что я два месяца за идею работала. Осталась с абсолютным ощущением, что меня кинули.