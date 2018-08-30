Добрый день. Хочу оставить отзыв, и очень жду ответа нашего отдела кадров.

Мой частный случай далеко не единственный. Практически ВСЕ сотрудники СПБ филиала так или иначе оказывались в подобной ситуации. Постоянно теряются заявления сотрудников, больничные листы вовремя не доходят до отдела кадров. Приходится сначала ждать порядка 3-4 дней, пока заявление дойдет до головного офиса в СПб, потом около недели почта идет в Москву. Там тоже обрабатывается небыстро. Хотелось бы обратиться с просьбой об оптимизации документооборота и установлении конкретных сроков изготовления справок для сотрудников и рассмотрения их заявлений.



В данный момент я нахожусь в декрете, 2 апреля запросила справку о доходах для предоставления в СОБЕС. Сегодня 23 апреля. Справки до сих пор нет. К кому обращаться, непонятно. Сотрудники Питера говорят, что мой запрос отправили. Москва молчит. Дозвониться до отдела кадров нереально. Хочется обратить внимание, что каждый день мне звонят из СОБЕСА и спрашивают, когда я предоставлю справку (уже неудобно им объяснять, что мне на работе никак не могут выдать справку). Даже в такой бюрократичной структуре есть свои сроки рассмотрения заявлений и некая ответственность за это самое рассмотрение!



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