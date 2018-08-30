Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Банк Интеза»
смотреть все отзывы банка (49)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Ужасная бюрократия! плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день. Хочу оставить отзыв, и очень жду ответа нашего отдела кадров.
Мой частный случай далеко не единственный. Практически ВСЕ сотрудники СПБ филиала так или иначе оказывались в подобной ситуации. Постоянно теряются заявления сотрудников, больничные листы вовремя не доходят до отдела кадров. Приходится сначала ждать порядка 3-4 дней, пока заявление дойдет до головного офиса в СПб, потом около недели почта идет в Москву. Там тоже обрабатывается небыстро. Хотелось бы обратиться с просьбой об оптимизации документооборота и установлении конкретных сроков изготовления справок для сотрудников и рассмотрения их заявлений.

В данный момент я нахожусь в декрете, 2 апреля запросила справку о доходах для предоставления в СОБЕС. Сегодня 23 апреля. Справки до сих пор нет. К кому обращаться, непонятно. Сотрудники Питера говорят, что мой запрос отправили. Москва молчит. Дозвониться до отдела кадров нереально. Хочется обратить внимание, что каждый день мне звонят из СОБЕСА и спрашивают, когда я предоставлю справку (уже неудобно им объяснять, что мне на работе никак не могут выдать справку). Даже в такой бюрократичной структуре есть свои сроки рассмотрения заявлений и некая ответственность за это самое рассмотрение!

Большая просьба отреагировать на этот комментарий. Мой эл. адрес ekluge@yandex.ru
ekluge • сотрудник
23.04.2012 15:04
3 комментария
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
GNP8
24.04.2012 08:44
Просто в отделе кадров работают такие же "грамотные специалисты". СОБЕЗА не существует если не существует слова "обеЗпечение". До 3-х лет можно поработать над самообразованием. Удачи Вам.
pogodina_s
Представитель банка
24.04.2012 12:02
Уважаемая Евгения, добрый день!
Для скорейшего урегулирования ситуации любезно просим Вас направить на адрес listen100@bancaintesa.ru информацию о том, когда и через кого из сотрудников Банка Вы производили заказ справки.

Заранее благодарим.
ЗАО "Банк Интеза"
улыбочку
30.05.2012 23:05
Очень удивлена отзывом! Работаю в Банке 3,5 года, никогда мои заявления не терялись, насчет телефона, тоже неправда, если вы конечно не звоните в обеденное время))) а для ускорения процесса можно и скан копию направить, что и всегда делаю. Да, и прежде чем писать на всеобщее обозрение, попробуйте обратиться к управляющему, я думаю, он решил бы вашу проблему!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (49)