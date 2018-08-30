Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|От действующего сотрудника
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу все же написать положительный отзыв.
Что касается З/П, то она ПОЛНОСТЬЮ белая. Да, она делится на 2 части - оклад и ежемесячная премия (70/30 - соответственно). Премия - ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ. Не получить ее могут, наверное, только злостные нарушители трудовой дисциплины.
Соц пакет - стандартный, больничные, отпуска - все по ТК РФ. Есть 4 дополнительных дня отдыха в год (за счет банка).
Коллектив - тут, кому и как повезет, у меня - отличный.
Руководство... тоже кому как повезет. Руководители бывают разные.
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merma • сотрудник
23.04.2012 15:26
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