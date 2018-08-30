Хочу все же написать положительный отзыв.



Что касается З/П, то она ПОЛНОСТЬЮ белая. Да, она делится на 2 части - оклад и ежемесячная премия (70/30 - соответственно). Премия - ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ. Не получить ее могут, наверное, только злостные нарушители трудовой дисциплины.



Соц пакет - стандартный, больничные, отпуска - все по ТК РФ. Есть 4 дополнительных дня отдыха в год (за счет банка).



Коллектив - тут, кому и как повезет, у меня - отличный.



Руководство... тоже кому как повезет. Руководители бывают разные.