Добрый день!

Мой друг работает в альфа банке, город Архангельск IT специалистом 4.5 года. Работал хорошо, без взысканий, повышали зарплату, давали премии, отношения в коллективе очень хорошие. Но вот в банк пришел новый руководитель и решил, что ИТ-специалист банку, в общем-то, и не нужен, вернее, нужен, но денег ему слишком много платим. Стала озадачивать его заданиями, не связанными с его работой, рассказывал, что обязанности завхоза вменяла без доплаты, он, естественно, отказался.



В итоге, как потом выяснилось, она каким-то образом согласовала сокращение его штатной единицы, он был просто в шоке, отработав столько лет, его вот так просто сливают. Отдел как работал, так и продолжает работать, а его слили!!!



Также ему стало известно, что после его ухода введут снова такую должность, но с меньшим окладом, в итоге все его годы работы и наработки стажа, уважения, повышения зарплаты - все зря, от одного неадекватного руководителя. Вот так может рухнуть карьера работника.



Мой друг семейный человек с маленьким ребенком, вся семья очень переживает и не понимает, как же так можно обходится с людьми, со своими сотрудниками. Написал это для того, чтобы вы могли знать, как в Альфа-Банке могут обходится с сотрудниками, насколько их там не ценят.