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Как в Альфа-Банке могут обходится с сотрудниками отрицательный голос не засчитан
Добрый день!
Мой друг работает в альфа банке, город Архангельск IT специалистом 4.5 года. Работал хорошо, без взысканий, повышали зарплату, давали премии, отношения в коллективе очень хорошие. Но вот в банк пришел новый руководитель и решил, что ИТ-специалист банку, в общем-то, и не нужен, вернее, нужен, но денег ему слишком много платим. Стала озадачивать его заданиями, не связанными с его работой, рассказывал, что обязанности завхоза вменяла без доплаты, он, естественно, отказался.

В итоге, как потом выяснилось, она каким-то образом согласовала сокращение его штатной единицы, он был просто в шоке, отработав столько лет, его вот так просто сливают. Отдел как работал, так и продолжает работать, а его слили!!!

Также ему стало известно, что после его ухода введут снова такую должность, но с меньшим окладом, в итоге все его годы работы и наработки стажа, уважения, повышения зарплаты - все зря, от одного неадекватного руководителя. Вот так может рухнуть карьера работника.

Мой друг семейный человек с маленьким ребенком, вся семья очень переживает и не понимает, как же так можно обходится с людьми, со своими сотрудниками. Написал это для того, чтобы вы могли знать, как в Альфа-Банке могут обходится с сотрудниками, насколько их там не ценят.
RuBiker • несостоявшийся сотрудник
25.04.2012 14:15
Администратор:
Не засчитано, рассматриваются отзывы, основанные на личном опыте работы.
4 комментария
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Отверженный странник
25.04.2012 18:23
А что, собственно, произошло "из ряда вон выходящего" ? Оптимизация расходов на оплату труда в отдельно взятом подразделении : "денег ему слишком много платим". Такое происходит много где еще. Что тут скажешь ? С одной стороны, человека жалко : "семейный человек с маленьким ребенком, вся семья очень переживает и не понимает, как же так можно обходится с людьми". А с другой - НАСТОЯЩИЙ ай-ти специалист требуется много, где еще. И НЕМАЛО других работодателей готовы оценивать их по достоинству. Таким образом, у специалиста появился шанс реально ПОДТВЕРДИТЬ свою профессиональную состоятельность, а не "жевать сопли" по типу : "все его годы работы и наработки стажа, уважения, повышения зарплаты - все зря".
dennis76
25.04.2012 21:55
Твоему другу откровенно повезло, он работает в нормальной организации. Обычно в случаях, когда хотят избавиться от работника, предлагают по собственному уйти, давят. А сокращение - это полгода безбедной жизни!!! Насколько я знаю законодательство, еще полгода ему банк будет выплачивать средний заработок, пока он может курить бамбук (ну или раз 15 найти работу, если он действительно хороший специалист). Сейчас такое уже не встречается. Обычно сливают быстро и без вопросов. Странно, что при этом он еще жалуется. В других местах не работал, наверное. Ну или он точно уверен, что не найдет другую работу, но это вопрос к его компетенции.
нЕкто
26.04.2012 09:33
to dennis76,
***сокращение - это полгода безбедной жизни!!! Насколько я знаю законодательство, еще полгода ему банк будет выплачивать средний заработок, пока он может курить бамбук ***

3.5. Выплаты работнику при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников

Статья 178 ТК РФ обязывает работодателя выплатить работнику, с которым расторгается трудовой договор в связи с сокращением численности или штата работников, выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также сохранить за ним средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
Выходное пособие выплачивается работнику в день окончания трудового договора. Для того чтобы работник получил сохраненный за ним средний заработок, он должен представить работодателю соответствующее заявление и трудовую книжку, в которой отсутствует запись о трудоустройстве. Поскольку средний заработок сохраняется за работником на срок не свыше двух месяцев (с зачетом выходного пособия), то работодатель обязан выплатить его по окончании второго месяца с момента прекращения трудового договора.
Если работник представит решение службы занятости о сохранении за ним среднего заработка за третий месяц, то у работодателя возникает обязанность выплатить данный заработок (см. Определение Московского областного суда от 01.06.2010 по делу N 33-10397). Но чтобы получить такое решение, работник должен встать на учет в службе занятости в течение двух недель с момента увольнения.



но судя по всему, человека скорей уволили по обоюдному согласию сторон, а не по сокращению smile:)

Однако, хорошие айтишники всегда востребованы. Может автор немного лукавит?
Al*
26.04.2012 23:36
to нЕкто

на северах полгода
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