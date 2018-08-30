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|Как в Альфа-Банке могут обходится с сотрудниками
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Добрый день!
Мой друг работает в альфа банке, город Архангельск IT специалистом 4.5 года. Работал хорошо, без взысканий, повышали зарплату, давали премии, отношения в коллективе очень хорошие. Но вот в банк пришел новый руководитель и решил, что ИТ-специалист банку, в общем-то, и не нужен, вернее, нужен, но денег ему слишком много платим. Стала озадачивать его заданиями, не связанными с его работой, рассказывал, что обязанности завхоза вменяла без доплаты, он, естественно, отказался.
В итоге, как потом выяснилось, она каким-то образом согласовала сокращение его штатной единицы, он был просто в шоке, отработав столько лет, его вот так просто сливают. Отдел как работал, так и продолжает работать, а его слили!!!
Также ему стало известно, что после его ухода введут снова такую должность, но с меньшим окладом, в итоге все его годы работы и наработки стажа, уважения, повышения зарплаты - все зря, от одного неадекватного руководителя. Вот так может рухнуть карьера работника.
Мой друг семейный человек с маленьким ребенком, вся семья очень переживает и не понимает, как же так можно обходится с людьми, со своими сотрудниками. Написал это для того, чтобы вы могли знать, как в Альфа-Банке могут обходится с сотрудниками, насколько их там не ценят.
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RuBiker • несостоявшийся сотрудник
25.04.2012 14:15
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Администратор:
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***сокращение - это полгода безбедной жизни!!! Насколько я знаю законодательство, еще полгода ему банк будет выплачивать средний заработок, пока он может курить бамбук ***
3.5. Выплаты работнику при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников
Статья 178 ТК РФ обязывает работодателя выплатить работнику, с которым расторгается трудовой договор в связи с сокращением численности или штата работников, выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также сохранить за ним средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
Выходное пособие выплачивается работнику в день окончания трудового договора. Для того чтобы работник получил сохраненный за ним средний заработок, он должен представить работодателю соответствующее заявление и трудовую книжку, в которой отсутствует запись о трудоустройстве. Поскольку средний заработок сохраняется за работником на срок не свыше двух месяцев (с зачетом выходного пособия), то работодатель обязан выплатить его по окончании второго месяца с момента прекращения трудового договора.
Если работник представит решение службы занятости о сохранении за ним среднего заработка за третий месяц, то у работодателя возникает обязанность выплатить данный заработок (см. Определение Московского областного суда от 01.06.2010 по делу N 33-10397). Но чтобы получить такое решение, работник должен встать на учет в службе занятости в течение двух недель с момента увольнения.
но судя по всему, человека скорей уволили по обоюдному согласию сторон, а не по сокращению
Однако, хорошие айтишники всегда востребованы. Может автор немного лукавит?
на северах полгода